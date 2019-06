Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c50d442b-c705-4eed-99ae-03036a7de044","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Maisie Williams és Sophie Turner a Széchenyi fürdőben pancsoltak.","shortLead":"Maisie Williams és Sophie Turner a Széchenyi fürdőben pancsoltak.","id":"20190614_Budapesten_suttette_a_hasat_a_Tronok_harca_ket_szinesznoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c50d442b-c705-4eed-99ae-03036a7de044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6683e024-be58-4466-a93f-8af6462ae8ab","keywords":null,"link":"/kultura/20190614_Budapesten_suttette_a_hasat_a_Tronok_harca_ket_szinesznoje","timestamp":"2019. június. 14. 07:00","title":"Budapesten süttette a hasát a Trónok harca két színésznője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a42c3a1-20f6-4e3a-be1c-9165f620dd77","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy köztörvényes bűncselekmény nyomán adnának ki egy hongkongi férfit Tajvannak, ehhez azonban egy olyan törvényt kellene elfogadni, amely a hongkongiak szerint bármikor a politikai ellenvéleménnyel élők ellen fordítható. A most kialakult tüntetési hullám sokkolta Hongkongot.","shortLead":"Egy köztörvényes bűncselekmény nyomán adnának ki egy hongkongi férfit Tajvannak, ehhez azonban egy olyan törvényt...","id":"20190614_Ujabb_osszetuzesekre_keszul_Hongkong","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a42c3a1-20f6-4e3a-be1c-9165f620dd77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f038fb18-7c98-45c3-8020-f7c44d8f6b12","keywords":null,"link":"/vilag/20190614_Ujabb_osszetuzesekre_keszul_Hongkong","timestamp":"2019. június. 14. 17:30","title":"Egy gyilkosság, amely előhozta a hongkongiak minden félelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb39942f-0b60-4658-882b-1aa2ea8054d5","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A 3. fokozatú hőségriasztás vasárnap éjfélig tart.","shortLead":"A 3. fokozatú hőségriasztás vasárnap éjfélig tart.","id":"20190613_kamionstop_hoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb39942f-0b60-4658-882b-1aa2ea8054d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc4a3c4-ed2d-4c81-8f87-2e30cf2beea5","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190613_kamionstop_hoseg","timestamp":"2019. június. 13. 15:14","title":"Nem lesz kamionstop a hőség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyar emberek jutottak lehetőséghez – mondta a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár, amikor megkérdezték, miért a Mészáros család lesz saját maga alvállalkozója.","shortLead":"Magyar emberek jutottak lehetőséghez – mondta a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár, amikor megkérdezték...","id":"20190613_Sajat_gyerekei_es_veje_lesznek_Meszaros_alvallalkozoi_a_BudapestBelgrad_vasutvonal_epitesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2d9232-23f0-4356-a3e2-849eba4af054","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Sajat_gyerekei_es_veje_lesznek_Meszaros_alvallalkozoi_a_BudapestBelgrad_vasutvonal_epitesen","timestamp":"2019. június. 13. 19:53","title":"Saját gyerekei és veje lesznek Mészáros alvállalkozói a Budapest–Belgrád-vasútvonal építésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109f5d92-c2ce-499b-a48f-74cc18f1960e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szlovák fővárosban lesz a még idén októberben felálló, de teljes működőképességét várhatóan csak 2021-ben elérő Európai Munkaügyi Hatóság (ELA) székhelye – döntött csütörtökön az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács. A magyar kormány korábban tiltakozott a létrehozása ellen.","shortLead":"A szlovák fővárosban lesz a még idén októberben felálló, de teljes működőképességét várhatóan csak 2021-ben elérő...","id":"20190613_Pozsonyba_hozza_az_EU_a_szervezetet_amit_nem_akart_latni_a_magyar_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=109f5d92-c2ce-499b-a48f-74cc18f1960e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c2ab8c-2201-4bee-98d8-7c0181a68030","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Pozsonyba_hozza_az_EU_a_szervezetet_amit_nem_akart_latni_a_magyar_kormany","timestamp":"2019. június. 13. 16:17","title":"Pozsonyba hozza az EU a szervezetet, amit nem akart látni a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bac60e5-86de-4abd-8920-9842cf0094f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igazi lámadráma zajlik a patcai Katica Tanyán! ","shortLead":"Igazi lámadráma zajlik a patcai Katica Tanyán! ","id":"20190613_Samu_lama_tarskereso_hirdetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bac60e5-86de-4abd-8920-9842cf0094f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514492e4-f799-4055-9d42-cb33a5a2de3d","keywords":null,"link":"/elet/20190613_Samu_lama_tarskereso_hirdetes","timestamp":"2019. június. 13. 15:36","title":"Samu, a magányos láma végre talált magának egy feleséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0505496f-76b1-4d85-943d-9c67a0c129bd","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Fogyatékkal élő fiatalokat támogat az a program, amelynek keretében különböző munkakörökben próbálhatják ki magukat egy-egy napra a jelentkezők. Legutóbb a 230 jelentkező között volt olyan is, aki szakácskötényt kötött, s beállt egy négycsillagos szálloda konyhájába dolgozni. \r

\r

","shortLead":"Fogyatékkal élő fiatalokat támogat az a program, amelynek keretében különböző munkakörökben próbálhatják ki magukat...","id":"20190613_Alomnap_a_konyhaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0505496f-76b1-4d85-943d-9c67a0c129bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ea2c66-256f-4955-9b0b-f301354bcdf4","keywords":null,"link":"/elet/20190613_Alomnap_a_konyhaban","timestamp":"2019. június. 13. 18:17","title":"Álomnap a konyhában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d91cbad0-9d24-463a-8e48-6404681011d5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A pilóta a gépet ért villámcsapás után is azt mondta, hogy nincs vészhelyzet, és nem kell segítség. ","shortLead":"A pilóta a gépet ért villámcsapás után is azt mondta, hogy nincs vészhelyzet, és nem kell segítség. ","id":"20190614_Nem_kommunikalt_veszhelyzetet_a_Seremetyjevon_kigyulladt_gep_kapitanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d91cbad0-9d24-463a-8e48-6404681011d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64244b73-8ffa-425e-a8e3-42b83499c00f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_Nem_kommunikalt_veszhelyzetet_a_Seremetyjevon_kigyulladt_gep_kapitanya","timestamp":"2019. június. 14. 16:33","title":"Nem kommunikált vészhelyzetet a Seremetyjevón kigyulladt gép kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]