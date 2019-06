A javaslatot a Demokratikus Koalíció képviselőjén, Kovács Viktórián kívül a fideszes többségű testület minden tagja megszavazta, így bizonyossá vált: a Balaton második legnagyobb városában jövőre már nem lesz ingyenes strandolási lehetőség, a kispénzűek nem tudnak hol megmártózni. „Több szempontból is érthetetlen és felháborító a döntés. A strandot eddig ingyen használhatta bárki, az élménypark viszont fizetős lesz. Az ötletről ráadásul még a helyi kutyás szervezetek sem tudtak. A strand rögtön a balatoni bringakörútról nyílik, és ez volt az egyetlen hely Keszthelyen, ahol a biciklisek meg tudtak állni, volt vizesblokk, s még meg is tudtak mártózni a Balatonban ingyen” – idézte a Népszava Kovács Viktóriát.

A döntés a lap szerint azért is különös, mert a „kutyás élményparkkal” szinte teljesen luxus-projektek foglalják majd el a keszthelyi partszakaszt, ahol az elmúlt időszakban Mészáros Lőrinc és Tiborcz István is megvetette a lábát. A felcsúti oligarcha a Hunguest Hotels szállodalánc megvásárlásával jutott szállodákhoz, a kormányfő veje pedig 2014-ben a keszthelyi yachtkikötő megszerzésével jelent meg a városban. Azóta névleg kiszállt a cégből, majd érdekeltségébe került a város ikonikus szállodája, a Hullám, a kemping, és egy óriási, beépíthető part menti telek is. Érkezésükkel a város gigantomán beruházásokat vizionált – még egy 100 méter magas toronyházat is terveztek közvetlenül a partra –, s az új Balaton-törvény életbe lépése előtt rohamtempóban kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a Mészáros- és Tiborcz-érdekeltségek telkeit, de még a futballpályát is.

– Pakolhatok, aztán húzhatok innen! – mondta a Népszavának Plánder Ernő, akinek, bár 2022-ig érvényes a szerződése a szabadstrand működtetésére, három évvel a kontraktus lejárta előtt be kell zárnia. A férfi büfét üzemeltethet a parton, cserében gondozta a területet, rendben tartotta a vizes blokkot. Elvileg közös megegyezéssel szűnik meg a két évvel ezelőtt újrakötött, s a papírok szerint öt évre szóló bérlete – mely felesége nevén van, akivel 1998 óta viszik a szabadstrandot –, ám magától nem hagyná ott megélhetését. Viszont az önkormányzat élt a szerződésbe foglalt lehetőségével, hogy bármelyik nyári szezon végén egyoldalúan felmondhatja a megállapodást.