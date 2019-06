Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d271423d-a24c-43bc-aa19-6f0821374de3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"60-100 millió euróból épül a magyar bázis.","shortLead":"60-100 millió euróból épül a magyar bázis.","id":"20190621_Szijjarto_Trieszt_lesz_a_magyar_tengeri_kikoto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d271423d-a24c-43bc-aa19-6f0821374de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d5e450-8f46-4a64-9a42-0a2c07a63607","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Szijjarto_Trieszt_lesz_a_magyar_tengeri_kikoto","timestamp":"2019. június. 21. 12:00","title":"Szijjártó: Trieszt lesz a magyar tengeri kikötő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2b6ee4-8534-4c91-bf94-b0ba4161ef8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Baptista Szeretetszolgálat programvezetője, De Coll Ágnes Mike Pompeo amerikai külügyminisztertől és Ivanka Trumptól, Donald Trump amerikai elnök lányától és tanácsadójától vehette át a kitüntetést.","shortLead":"A Baptista Szeretetszolgálat programvezetője, De Coll Ágnes Mike Pompeo amerikai külügyminisztertől és Ivanka Trumptól...","id":"20190621_Washingtonban_vehetett_at_kituntetest_az_emberkereskedelem_ellen_kuzdo_De_Coll_Agnes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e2b6ee4-8534-4c91-bf94-b0ba4161ef8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db645c33-ad53-4752-a782-2f78575fb100","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Washingtonban_vehetett_at_kituntetest_az_emberkereskedelem_ellen_kuzdo_De_Coll_Agnes","timestamp":"2019. június. 21. 20:56","title":"Washingtonban vehetett át kitüntetést az emberkereskedelem ellen küzdő magyar aktivista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c2e390-9310-4786-b46e-8c18f9407f86","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több pénzt akart kérni a futballcsapat, de az ellenzéki többségű városvezetésnek ez már sok volt. ","shortLead":"Több pénzt akart kérni a futballcsapat, de az ellenzéki többségű városvezetésnek ez már sok volt. ","id":"20190620_Bekemenyitett_szombathelyi_kozgyules_csak_feltetelekkel_kaphat_penzt_a_Haladas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2c2e390-9310-4786-b46e-8c18f9407f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c72bb8-fbb0-4285-827f-8eb70c44c3d6","keywords":null,"link":"/sport/20190620_Bekemenyitett_szombathelyi_kozgyules_csak_feltetelekkel_kaphat_penzt_a_Haladas","timestamp":"2019. június. 20. 19:09","title":"Bekeményített szombathelyi közgyűlés: csak feltételekkel kaphat pénzt a Haladás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2961f8c-1906-40a9-ac07-665c81b7934f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rákkeltő anyagokat tavaly ősszel vitték el a pincéből. ","shortLead":"A rákkeltő anyagokat tavaly ősszel vitték el a pincéből. ","id":"20190620_Mergezo_anyag_tarsashaz_pince_Ferencvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2961f8c-1906-40a9-ac07-665c81b7934f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5301e36-2231-4add-a5cc-d98360dcab54","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Mergezo_anyag_tarsashaz_pince_Ferencvaros","timestamp":"2019. június. 20. 17:34","title":"Kivizsgálják, jutott-e mérgező anyag a társasházba, amelynek pincéjében vegyi anyagot tároltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216499bc-eac0-4f0b-96e3-2db567a4b487","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kertészmérnök már korábban is többször kinyilvánította, hogy barátját, Karácsony Gergelyt, az MSZP-P jelöltjét tartja a legalkalmasabbnak.","shortLead":"A kertészmérnök már korábban is többször kinyilvánította, hogy barátját, Karácsony Gergelyt, az MSZP-P jelöltjét tartja...","id":"20190622_A_100_eves_Balint_gazda_is_szavazott_az_elovalasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=216499bc-eac0-4f0b-96e3-2db567a4b487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a44f384-c668-4b56-9063-262db0bb861c","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_A_100_eves_Balint_gazda_is_szavazott_az_elovalasztason","timestamp":"2019. június. 22. 08:38","title":"A 100 éves Bálint gazda is szavazott az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8fd44f-1a07-466d-ac03-fc1be1019b6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Schneller Domonkos egyszer már nekiment a Budapest Airportnak, a szerdai káosz miatt ismét kiakadt. ","shortLead":"Schneller Domonkos egyszer már nekiment a Budapest Airportnak, a szerdai káosz miatt ismét kiakadt. ","id":"20190620_kormany_Ferihegy_selyemzsinor_helyettes_allamtitkar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab8fd44f-1a07-466d-ac03-fc1be1019b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e4ad82-9b45-464b-a411-ea66b7e6740c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_kormany_Ferihegy_selyemzsinor_helyettes_allamtitkar","timestamp":"2019. június. 20. 18:15","title":"Megint selyemzsinórt küldött Ferihegy vezetésének a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a96a791-411e-474c-a16a-26528449135b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha tíz éven át túlórázik, 45 százalékkal nagyobb eséllyel kaphat agyvérzést, mutatták ki francia tudósok.\r

\r

","shortLead":"Ha tíz éven át túlórázik, 45 százalékkal nagyobb eséllyel kaphat agyvérzést, mutatták ki francia tudósok.\r

\r

","id":"20190621_A_rendszeres_tulmunka_noveli_az_agyverzes_kockazatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a96a791-411e-474c-a16a-26528449135b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b011c70b-6946-40d8-8a72-3f741a0f0e1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_A_rendszeres_tulmunka_noveli_az_agyverzes_kockazatat","timestamp":"2019. június. 21. 21:59","title":"A rendszeres túlmunka növeli az agyvérzés kockázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129a7756-ea7d-4fea-8df1-763c21c9fa53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Teljesen más a tét, teljesen más a rendszer, egy apró részletben azonban van hasonlóság Brüsszel és Budapest között - mindkét főváros között a vezetőjét keresi. Itthon az előválasztás tartja lázban - ha nem is túl magas lázban - a politikát, Brüsszelben pedig a csúcsjelöltek taktikázására figyel az elit. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Teljesen más a tét, teljesen más a rendszer, egy apró részletben azonban van hasonlóság Brüsszel és Budapest között...","id":"20190622_Talaltunk_egy_kozos_pontot_Brusszel_es_Budapest_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=129a7756-ea7d-4fea-8df1-763c21c9fa53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22744b38-e6fb-4b9b-84d1-dc203437318d","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Talaltunk_egy_kozos_pontot_Brusszel_es_Budapest_kozott","timestamp":"2019. június. 22. 15:20","title":"Fülke: Találtunk egy közös pontot Brüsszel és Budapest között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]