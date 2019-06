Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1df6e388-304d-4df9-9054-81d604c17502","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Andrej Babis kormányfő és Marie Benesová igazságügyi miniszter lemondását, valamint a cseh ügyészség függetlenségének megőrzését követelték vasárnap Prágában. A tüntetésen a magyar kormányt is bírálták. ","shortLead":"Andrej Babis kormányfő és Marie Benesová igazságügyi miniszter lemondását, valamint a cseh ügyészség függetlenségének...","id":"20190623_Az_1989_ota_legnagyobb_tuntetesen_koveteltek_Babis_lemondasat_Pragaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1df6e388-304d-4df9-9054-81d604c17502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae9f568-033d-4b4b-857f-f46afeabb620","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Az_1989_ota_legnagyobb_tuntetesen_koveteltek_Babis_lemondasat_Pragaban","timestamp":"2019. június. 23. 20:11","title":"Az 1989 óta legnagyobb tüntetésen követelték Babis lemondását Prágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff7500f-78b7-4ea8-a97c-e5f4045e5d83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videókon az égszakadás-földindulás.","shortLead":"Videókon az égszakadás-földindulás.","id":"20190622_Lecsapott_a_vihar_az_orszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ff7500f-78b7-4ea8-a97c-e5f4045e5d83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17346ff4-7f32-463b-bc10-b343f4324a7e","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Lecsapott_a_vihar_az_orszagra","timestamp":"2019. június. 22. 21:09","title":"Lecsapott a vihar az országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b1de21-6de9-4265-ab39-197898949272","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbb figyelmet a kormány kapta a megvizsgált híradókban.","shortLead":"A legtöbb figyelmet a kormány kapta a megvizsgált híradókban.","id":"20190624_A_TV2_alig_engedte_be_az_ellenzeket_az_EPkampanyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79b1de21-6de9-4265-ab39-197898949272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d30d157-27b3-403d-a1ee-99a6656200e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_A_TV2_alig_engedte_be_az_ellenzeket_az_EPkampanyban","timestamp":"2019. június. 24. 11:36","title":"A TV2 alig engedte be az ellenzéket az EP-kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c4d5351-52d3-40e5-9042-02f4d46f04e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rossz hír: semmit nem javul évek óta a magyar diákok szövegértési és matematikai készségszintje. Jó hír: nem is romlik. Továbbra is elkeserítő teljesítményt mutatnak a szakiskolás (NER-szómágiával: szakközépiskolás) diákok is.\r

\r

","shortLead":"Rossz hír: semmit nem javul évek óta a magyar diákok szövegértési és matematikai készségszintje. Jó hír: nem is romlik...","id":"20190623_Elszomorito_adat_a_10_evfolyamos_gyerekek_otode_megreked_a_hatodikosok_szintjen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c4d5351-52d3-40e5-9042-02f4d46f04e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3383a750-fef3-48f1-938d-0898ba93720d","keywords":null,"link":"/elet/20190623_Elszomorito_adat_a_10_evfolyamos_gyerekek_otode_megreked_a_hatodikosok_szintjen","timestamp":"2019. június. 23. 09:29","title":"Elszomorító adat: a 10. évfolyamos gyerekek ötöde megreked a hatodikosok szintjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec7c98d-f629-47b5-8f18-907aa7ff2c1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepően hamar elérhetővé tette a magyar felhasználók számára is a Niantic új játékát, amely Harry Potter varázsvilága körül forog.","shortLead":"Meglepően hamar elérhetővé tette a magyar felhasználók számára is a Niantic új játékát, amely Harry Potter varázsvilága...","id":"20190624_niantic_harry_potter_wizards_unite_letoltes_android_ios_mobiljatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cec7c98d-f629-47b5-8f18-907aa7ff2c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d711c19e-a780-4d2a-a313-6f929dec7cdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_niantic_harry_potter_wizards_unite_letoltes_android_ios_mobiljatek","timestamp":"2019. június. 24. 12:33","title":"Már ön is letöltheti az új Harry Potter-játékot – olyasmi, mint a Pokémon Go","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Chris Hughes nem csak a Facebook egyik alapítója, a közösségi oldal gyakori kritizálója is. A szakember most a Libra nevű pénznem miatt érezte úgy, hogy fel kell szólaljon.","shortLead":"Chris Hughes nem csak a Facebook egyik alapítója, a közösségi oldal gyakori kritizálója is. A szakember most a Libra...","id":"20190624_facebook_libra_digitalis_penz_chris_hughes_tarsalapito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c06d17c-4786-4f88-b312-a5403eab762a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_facebook_libra_digitalis_penz_chris_hughes_tarsalapito","timestamp":"2019. június. 24. 08:03","title":"A Facebook társalapítója szerint rémisztő dolog van készülőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35562236-db98-4647-88ff-bfba431a8f8b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Drága és kockázatos - így a külügyminiszter.","shortLead":"Drága és kockázatos - így a külügyminiszter.","id":"20190623_Szijjarto_is_megmagyarazta_miert_vetozta_meg_a_kormany_az_unios_klimacelokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35562236-db98-4647-88ff-bfba431a8f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e072673f-08a9-4dbe-a542-94936bff2735","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Szijjarto_is_megmagyarazta_miert_vetozta_meg_a_kormany_az_unios_klimacelokat","timestamp":"2019. június. 23. 11:30","title":"Szijjártó is megmagyarázta, miért vétózta meg a kormány az uniós klímacélokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca3dc20-19e4-4e3f-8809-43206480f586","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ugyan többet vártak tőle, 118 millió dolláros (33,6 milliárd forintos) hétvégi jegyárbevételével mégis könnyedén nyerte meg az észak-amerikai mozis hétvégét a Pixar családi animációja, a Toy Story 4.","shortLead":"Ugyan többet vártak tőle, 118 millió dolláros (33,6 milliárd forintos) hétvégi jegyárbevételével mégis könnyedén nyerte...","id":"20190623_A_Toy_Story_4_az_eszakamerikai_mozis_toplista_elen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ca3dc20-19e4-4e3f-8809-43206480f586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01208b48-f234-4bda-9e42-b3aa2882726b","keywords":null,"link":"/elet/20190623_A_Toy_Story_4_az_eszakamerikai_mozis_toplista_elen","timestamp":"2019. június. 23. 21:28","title":"A Toy Story 4 az észak-amerikai mozis toplista élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]