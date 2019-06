Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a688ebe-1908-47f9-a138-1991f7e59c22","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az egészséges önértékeléshez nélkülözhetetlen, hogy csecsemőkorban biztonságban fedezhessük fel a világot és benne önmagunkat. ","shortLead":"Az egészséges önértékeléshez nélkülözhetetlen, hogy csecsemőkorban biztonságban fedezhessük fel a világot és benne...","id":"20190623_Igy_szuletik_kisbabakent_az_onbizalmunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a688ebe-1908-47f9-a138-1991f7e59c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34232939-c5b1-441a-ab12-94ef1e7f55ba","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190623_Igy_szuletik_kisbabakent_az_onbizalmunk","timestamp":"2019. június. 23. 20:15","title":"Így születik kisbabaként az önbizalmunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5fd1d35-28cd-4c12-90fc-04973b287fdd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nemcsak kényelmesebbé, biztonságosabbá is teheti a vezetést az adaptív távolságtartó automata, ami a \"hagyományos\" tempomathoz képest a forgalom sebességéhez igazítva tudja változtatni a jármű haladási tempóját.","shortLead":"Nemcsak kényelmesebbé, biztonságosabbá is teheti a vezetést az adaptív távolságtartó automata, ami a \"hagyományos\"...","id":"20190625_adaptive_cruise_control_acc_adaptiv_tavolsagtarto_tempomat_automata_vezetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5fd1d35-28cd-4c12-90fc-04973b287fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17995c02-c670-42b8-96ad-9629c99465c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_adaptive_cruise_control_acc_adaptiv_tavolsagtarto_tempomat_automata_vezetes","timestamp":"2019. június. 25. 12:00","title":"Az ön autójában van távolságtartó automata? Lehet, hogy kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f48ef16-5a7a-4b4f-827d-d557f7816df8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Delhusa Gjon elismerte, hogy a Rába parti lány című dalát egyszerűen koppintotta.","shortLead":"Delhusa Gjon elismerte, hogy a Rába parti lány című dalát egyszerűen koppintotta.","id":"20190625_Megint_talaltak_egy_Delhusa_Gjondalt_amit_szakasztott_hasonmasa_egy_kulfoldi_szamnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f48ef16-5a7a-4b4f-827d-d557f7816df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca0c5aa-e362-479f-8da3-4fc70ffb58ff","keywords":null,"link":"/kultura/20190625_Megint_talaltak_egy_Delhusa_Gjondalt_amit_szakasztott_hasonmasa_egy_kulfoldi_szamnak","timestamp":"2019. június. 25. 05:22","title":"Megint találtak egy Delhusa Gjon-dalt, ami szakasztott mása egy külföldi számnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9789c9-2fe7-49bf-842f-609b6db7564c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikaiak inkább az aszteroidakutatást támogatják, mint a Hold- vagy a Mars-utazást – állapította meg egy közvélemény-kutatás, amelyről az AP hírügynökség számolt be. ","shortLead":"Az amerikaiak inkább az aszteroidakutatást támogatják, mint a Hold- vagy a Mars-utazást – állapította meg...","id":"20190624_hold_mars_aszteroida_kutatas_nasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d9789c9-2fe7-49bf-842f-609b6db7564c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b772c8-495a-4c79-b991-ae444a88b098","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_hold_mars_aszteroida_kutatas_nasa","timestamp":"2019. június. 24. 11:33","title":"Trump a Holdra menne, Musk a Marsra, az amerikaiak meg egészen máshova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2616f1ff-4c20-4109-9a1c-bb930e5660d4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Felfedezték az eddig ismert legrégebbi összeolvadt galaxispárt az Atacamai Nagyméretű Milliméteres/Szubmilliméteres Hálózat (ALMA) segítségével. ","shortLead":"Felfedezték az eddig ismert legrégebbi összeolvadt galaxispárt az Atacamai Nagyméretű Milliméteres/Szubmilliméteres...","id":"20190624_alma_teleszkop_legregebbi_osszeolvadt_galaxispar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2616f1ff-4c20-4109-9a1c-bb930e5660d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28cbb248-90a1-4a75-b841-bf8e57f14603","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_alma_teleszkop_legregebbi_osszeolvadt_galaxispar","timestamp":"2019. június. 24. 13:03","title":"Különleges galaxisokat fedeztek fel, egymásba vannak gabalyodva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt egy kis nyugi, de ez tényleg pár napig tartott csak.","shortLead":"Volt egy kis nyugi, de ez tényleg pár napig tartott csak.","id":"20190623_Jovo_heten_visszater_a_kanikula","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96156971-9057-4138-bb76-456a473ef6eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Jovo_heten_visszater_a_kanikula","timestamp":"2019. június. 23. 15:17","title":"Jövő héten visszatér a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d81432ec-caa5-4485-bef5-8196e28abf1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn minden korábbinál többen adták le szavazatukat a főpolgármester-jelöltségre aspiráló ellenzéki jelöltekre – írja a Népszava.","shortLead":"Hétfőn minden korábbinál többen adták le szavazatukat a főpolgármester-jelöltségre aspiráló ellenzéki jelöltekre – írja...","id":"20190625_Mar_majdnem_50_ezren_mentek_el_az_ellenzeki_elovalasztasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d81432ec-caa5-4485-bef5-8196e28abf1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54bab496-c455-44f7-8423-1fe53f130b39","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Mar_majdnem_50_ezren_mentek_el_az_ellenzeki_elovalasztasra","timestamp":"2019. június. 25. 07:25","title":"Már majdnem 50 ezren szavaztak az ellenzéki előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99335f4b-40c7-4225-b699-3dc3d3388297","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Osztrák lapnak adott interjút a CEU rektora, amelyben azt is kifejtette, hogy Magyarország már szerinte egy pártállam. ","shortLead":"Osztrák lapnak adott interjút a CEU rektora, amelyben azt is kifejtette, hogy Magyarország már szerinte egy pártállam. ","id":"20190624_Igantieff_Ha_Soros_Gyorgy_nem_letezne_Orban_Viktor_kitalalta_volna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99335f4b-40c7-4225-b699-3dc3d3388297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65fcc1fa-3c59-4095-a024-f75c7c6ebc49","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Igantieff_Ha_Soros_Gyorgy_nem_letezne_Orban_Viktor_kitalalta_volna","timestamp":"2019. június. 24. 09:38","title":"Ignatieff: Ha Soros György nem létezne, Orbán Viktor kitalálta volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]