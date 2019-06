Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3f2d33c-e707-498a-b319-4e56547c5585","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges tesztet hajtott végre a NASA és az amerikai légügyi hatóság (FAA), hogy modellezni tudja egy Fokker F28-as lezuhanását és következményeit.","shortLead":"Különleges tesztet hajtott végre a NASA és az amerikai légügyi hatóság (FAA), hogy modellezni tudja egy Fokker F28-as...","id":"20190625_nasa_langley_research_center_nasa_foldbe_csapodas_repulobaleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3f2d33c-e707-498a-b319-4e56547c5585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b158b91-467f-4a98-8e6f-7b6bf4113bae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_nasa_langley_research_center_nasa_foldbe_csapodas_repulobaleset","timestamp":"2019. június. 25. 18:03","title":"A földre dobtak egy 15 tonnás repülőt a NASA szakemberei, de jó okkal – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f0b242-7448-4752-a5cc-885e497cc54b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok szempontból is különleges, mondhatni szimbolikus helyszínt választott a Samsung arra, hogy megmutassa, mire képesek a kijelzői.","shortLead":"Sok szempontból is különleges, mondhatni szimbolikus helyszínt választott a Samsung arra, hogy megmutassa, mire képesek...","id":"20190625_samsung_otkijelzos_installacio_new_york_one_time_square","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58f0b242-7448-4752-a5cc-885e497cc54b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd3d70f-012f-475b-9f39-c56f8ad08b26","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_samsung_otkijelzos_installacio_new_york_one_time_square","timestamp":"2019. június. 25. 15:03","title":"Videó: nem akárhol mutatja meg a világnak a Samsung, hogy mit tudnak a kijelzői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea93d705-2e2e-48d7-b21c-5fccdc83b937","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Katasztrófavédelem oldalán percek alatt jön egy új hír egy balesetről.\r

\r

","shortLead":"A Katasztrófavédelem oldalán percek alatt jön egy új hír egy balesetről.\r

\r

","id":"20190625_Nagy_a_hoseg_sok_a_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea93d705-2e2e-48d7-b21c-5fccdc83b937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50099f69-d981-4ed6-a95c-7a8f9244758f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_Nagy_a_hoseg_sok_a_baleset","timestamp":"2019. június. 25. 17:14","title":"Nagy a hőség, sok a baleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d81432ec-caa5-4485-bef5-8196e28abf1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn minden korábbinál többen adták le szavazatukat a főpolgármester-jelöltségre aspiráló ellenzéki jelöltekre – írja a Népszava.","shortLead":"Hétfőn minden korábbinál többen adták le szavazatukat a főpolgármester-jelöltségre aspiráló ellenzéki jelöltekre – írja...","id":"20190625_Mar_majdnem_50_ezren_mentek_el_az_ellenzeki_elovalasztasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d81432ec-caa5-4485-bef5-8196e28abf1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54bab496-c455-44f7-8423-1fe53f130b39","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Mar_majdnem_50_ezren_mentek_el_az_ellenzeki_elovalasztasra","timestamp":"2019. június. 25. 07:25","title":"Már majdnem 50 ezren szavaztak az ellenzéki előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46efb10b-715a-42f0-b74b-89160a1048a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc azt ígérte, az előválasztás győztesét fogják támogatni.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc azt ígérte, az előválasztás győztesét fogják támogatni.","id":"20190626_Gyurcsany_Meglepett_Karacsony_teljesitmenye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46efb10b-715a-42f0-b74b-89160a1048a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef434f0-f63e-4591-8aee-644ab30d978c","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Gyurcsany_Meglepett_Karacsony_teljesitmenye","timestamp":"2019. június. 26. 14:05","title":"Gyurcsány: Meglepett Karácsony teljesítménye, Kálmán Olgából politikus lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"961918eb-bb66-4e6a-a0d1-aaa0aeaaf60e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kazahsztán területére érkezett meg a Szojuz MSZ-11 űrhajó leszállóegysége három űrhajóssal a fedélzetén.","shortLead":"Kazahsztán területére érkezett meg a Szojuz MSZ-11 űrhajó leszállóegysége három űrhajóssal a fedélzetén.","id":"20190625_A_Szojuz_sikeresen_visszahozta_a_harom_urhajost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=961918eb-bb66-4e6a-a0d1-aaa0aeaaf60e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdf3fc3-fe68-414b-8139-de189697ba76","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_A_Szojuz_sikeresen_visszahozta_a_harom_urhajost","timestamp":"2019. június. 25. 05:56","title":"A Szojuz visszahozta a három űrhajóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a780f9-5e7b-4e45-819e-562281a27f79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Áprilisban még csak a béremelésükért tüntettek az Alföldvíz Zrt. dolgozói, mostanra a cég fizetésképtelensége miatt aggódnak. Háromszor írtak levelet Orbán Viktornak, most személyesen mennek el hozzá, azt kérik, hogy segítse a munkáltatójukat.","shortLead":"Áprilisban még csak a béremelésükért tüntettek az Alföldvíz Zrt. dolgozói, mostanra a cég fizetésképtelensége miatt...","id":"20190624_Bekesi_vizmuvesek_ugy_tudjak_hogy_a_fizeteskeptelenseg_hataran_van_a_ceguk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76a780f9-5e7b-4e45-819e-562281a27f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcc3cbd-dca5-4752-8c8d-beb521e15ec8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Bekesi_vizmuvesek_ugy_tudjak_hogy_a_fizeteskeptelenseg_hataran_van_a_ceguk","timestamp":"2019. június. 24. 19:34","title":"A fizetésképtelenség határán van a cégük - állítják békési vízművesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0a1b45-1c82-406d-b144-c7db74c52be4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Sem Ali Khamenei, sem vezető munkatársai nem férhetnek hozzá nemzetközi pénzügyi eszközökhöz.","shortLead":"Sem Ali Khamenei, sem vezető munkatársai nem férhetnek hozzá nemzetközi pénzügyi eszközökhöz.","id":"20190624_Az_irani_ajatollahra_vetett_ki_szankciokat_Trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f0a1b45-1c82-406d-b144-c7db74c52be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b57329-c62a-4e5c-b4e3-eb00d78baccf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Az_irani_ajatollahra_vetett_ki_szankciokat_Trump","timestamp":"2019. június. 24. 19:06","title":"Az iráni ajatollahra vetett ki szankciókat Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]