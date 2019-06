Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d81432ec-caa5-4485-bef5-8196e28abf1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn minden korábbinál többen adták le szavazatukat a főpolgármester-jelöltségre aspiráló ellenzéki jelöltekre – írja a Népszava.","shortLead":"Hétfőn minden korábbinál többen adták le szavazatukat a főpolgármester-jelöltségre aspiráló ellenzéki jelöltekre – írja...","id":"20190625_Mar_majdnem_50_ezren_mentek_el_az_ellenzeki_elovalasztasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d81432ec-caa5-4485-bef5-8196e28abf1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54bab496-c455-44f7-8423-1fe53f130b39","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Mar_majdnem_50_ezren_mentek_el_az_ellenzeki_elovalasztasra","timestamp":"2019. június. 25. 07:25","title":"Már majdnem 50 ezren szavaztak az ellenzéki előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Varga Juditot, a Miniszterelnökség európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkárát jelöli igazságügyi miniszternek Orbán Viktor miniszterelnök, azt követően, hogy a jelenlegi tárcavezető, Trócsányi László elfoglalja képviselői helyét az Európai Parlamentben.","shortLead":"Varga Juditot, a Miniszterelnökség európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkárát jelöli igazságügyi miniszternek...","id":"20190626_Varga_Juditot_jeloli_Orban_az_igazagugyi_miniszteri_posztra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f766a40-42f9-4dbc-9ef8-96282367c31c","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Varga_Juditot_jeloli_Orban_az_igazagugyi_miniszteri_posztra","timestamp":"2019. június. 26. 18:58","title":"Varga Juditot jelöli Orbán az igazságügyi miniszteri posztra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454f25e4-29e5-45da-957c-7d155fcc3a93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vád zsarolási kísérlet volt. Egykori józsefvárosi képviselőről van szó.","id":"20190625_Ket_ev_felfuggesztettet_kapott_egy_volt_fideszes_onkormanyzati_kepviselo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=454f25e4-29e5-45da-957c-7d155fcc3a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b77ac5-8226-4d89-a181-0a630da2854a","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Ket_ev_felfuggesztettet_kapott_egy_volt_fideszes_onkormanyzati_kepviselo","timestamp":"2019. június. 25. 15:02","title":"Két év felfüggesztettet kapott egy volt fideszes önkormányzati képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bosszúból. Négyszer hívta névtelenül a 112-t.","shortLead":"Bosszúból. Négyszer hívta névtelenül a 112-t.","id":"20190626_Azzal_fenyegetozott_egy_budapesti_ferfi_hogy_epuleteket_fog_felrobbantani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7956fd-7632-4575-a756-dc72493b0fda","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Azzal_fenyegetozott_egy_budapesti_ferfi_hogy_epuleteket_fog_felrobbantani","timestamp":"2019. június. 26. 08:51","title":"Azzal fenyegetőzött egy 63 éves férfi, hogy épületeket fog felrobbantani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2d4d1-d8d8-41d4-956d-153119ff9db0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint szerdán mutatja be az Oppo azt a prototípus mobiltelefont, amelynek szelfikameráját már a kijelző mögé küldte a cég.","shortLead":"A tervek szerint szerdán mutatja be az Oppo azt a prototípus mobiltelefont, amelynek szelfikameráját már a kijelző mögé...","id":"20190625_oppo_kijelzo_ala_rejtett_kamera_szelfikamera_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89d2d4d1-d8d8-41d4-956d-153119ff9db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"091fc34e-a5da-4dde-813d-001bf189504d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_oppo_kijelzo_ala_rejtett_kamera_szelfikamera_video","timestamp":"2019. június. 25. 08:33","title":"Videón az Oppo izgalmas újdonsága: ilyen lesz a kijelző alá rejtett szelfikamera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e166742-ad44-463d-ada5-bccb29bc22af","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyórás találkozót tart pénteken Oszakában Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök a G20-csoport csúcstalálkozója alkalmából - jelentette be Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója.","shortLead":"Egyórás találkozót tart pénteken Oszakában Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök a G20-csoport...","id":"20190626_Oszakaban_targyal_penteken_Putyin_es_Trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e166742-ad44-463d-ada5-bccb29bc22af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d226792c-0050-42ed-930a-96f75671476e","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_Oszakaban_targyal_penteken_Putyin_es_Trump","timestamp":"2019. június. 26. 18:19","title":"Oszakában tárgyal pénteken Putyin és Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ec4388-75e8-4475-9ae5-a17c24b48c16","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kim Jo Dzsong a propagandaosztály egyik vezetője lehet. ","id":"20190625_Kim_Dzsong_Un_huga_lehet_EszakKorea_masodik_embere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05ec4388-75e8-4475-9ae5-a17c24b48c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b4017f0-1b46-4068-8b45-56b37ff215db","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_Kim_Dzsong_Un_huga_lehet_EszakKorea_masodik_embere","timestamp":"2019. június. 25. 10:02","title":"Kim Dzsong Un húga lehet Észak-Korea második embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfcaeb1-7c73-4dec-99b6-744ffd3c457a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A felesleges reklamálás ellenére is legyőzte Uruguay a címvédő Chilét a Copa Americán.","shortLead":"A felesleges reklamálás ellenére is legyőzte Uruguay a címvédő Chilét a Copa Americán.","id":"20190625_Suarez_elfelejtette_hogy_a_kapus_kezzel_is_labdahoz_erhet__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cfcaeb1-7c73-4dec-99b6-744ffd3c457a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be571251-5d2b-4cd7-aa6f-f4abffa9bda8","keywords":null,"link":"/sport/20190625_Suarez_elfelejtette_hogy_a_kapus_kezzel_is_labdahoz_erhet__video","timestamp":"2019. június. 25. 11:29","title":"Suárez elfelejtette, hogy a kapus kézzel is labdához érhet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]