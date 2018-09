Tavaly ősszel még pont két év volt hátra Tarlós István főpolgármesteri ciklusából. Ennyi idő alatt még be lehetett volna fejezni a gátat, de ekkor átment egy népszavazás is a védműről. Ez elől a városvezetés kihátrált, úgy, hogy visszavonta a partélre építendő gátról szóló határozatot (a népszavazás ugyanis arra kérdezett rá, hogy egyetértünk-e azzal, hogy visszavonják a partélre tervezett mobilgátra vonatkozó közgyűlési döntést).

A főpolgármester ezután bejelentette: elkezdik az árvízvédelmi munkát, de nem a vitatott Duna-parti szakaszon, hanem a folyóra merőlegesen betorkolló Aranyhegyi- és Barát-patakok mentén, illetve később a Rómaitól északra eső, már meglévő gát magasításáról is döntöttek.

A népszavazási kísérlet után a főpolgármester felkért egy szakmai grémiumot is, hogy vizsgálják meg az építendő gát nyomvonalát. A grémium meglepő módon nem a főváros által támogatott partélre épített mobilgátat, de nem is a Nánási–Királyok útja vonalában épített védművet támogatta, amit a civilek szerettek volna. Hanem egy harmadik, Bús Balázs, óbudai polgármester által nemrégiben bedobott opciót, a parton, de nem a folyó mentén, hanem a parti ingatlanok kerítésvonalára épített gátat favorizálta, ezt a verziót a közgyűlés gyorsan el is fogadta.

Ezen változat mögött még nem állnak kész tervek, illetve rengeteg kisajátítást is le kell előbb rendezni, ezért évekig még biztosan nem épül gát a Rómain.

Ráadásul át is ment még két népszavazási kérdés tavaly óta: az országos választásokkal egyidőben, az a kezdeményezés elhalt, majd a napokban egy második népszavazási kérdést is hitelesítettek, erre Tarlósék is azt mondták, hogy örülnek neki.