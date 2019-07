Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e373f5c9-e628-4b7f-8f72-7ef28010a605","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"617 millió forintból vesz meg és újít fel a kormány egy ingatlant a szlovéniai Lendván, a muravidéki magyar közösség új háza lesz benne.","shortLead":"617 millió forintból vesz meg és újít fel a kormány egy ingatlant a szlovéniai Lendván, a muravidéki magyar közösség új...","id":"20190702_A_kormany_600_millio_forintert_vesz_hazat_Szloveniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e373f5c9-e628-4b7f-8f72-7ef28010a605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92616198-a76e-4170-9c09-8d7306339c06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_A_kormany_600_millio_forintert_vesz_hazat_Szloveniaban","timestamp":"2019. július. 02. 13:01","title":"A kormány 600 millió forintért vesz házat Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9238da5f-f89f-43dc-a043-654dfacbfb68","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eddigi gyakorlat szerint a németországi holokauszttúlélőknek megítélt kárpótlás kifizetését azonnal beszüntették, amikor a jogosult személy elhunyt, s emiatt az özvegyek sokszor jövedelem nélkül maradtak. A német kormány most beleegyezett a kifizetések meghosszabbításába.","shortLead":"Az eddigi gyakorlat szerint a németországi holokauszttúlélőknek megítélt kárpótlás kifizetését azonnal beszüntették...","id":"20190702_Kiszelesitik_Nemetorszagban_a_holokausztkarpotlast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9238da5f-f89f-43dc-a043-654dfacbfb68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264cc714-ef56-49c0-9506-33c2ecbc5a58","keywords":null,"link":"/vilag/20190702_Kiszelesitik_Nemetorszagban_a_holokausztkarpotlast","timestamp":"2019. július. 02. 11:48","title":"Kiszélesítik Németországban a holokauszt-kárpótlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2878f40d-ed26-4a43-a6e0-85fd3df6648a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a klímaváltozás ellen és az ökológiai lábnyom csökkentése mellett áll ki, Leonardo DiCaprio komoly terhet rótt a környezetére egy díj átvétele kedvéért.","shortLead":"Miközben a klímaváltozás ellen és az ökológiai lábnyom csökkentése mellett áll ki, Leonardo DiCaprio komoly terhet rótt...","id":"20190703_leonardo_dicaprio_dij_kornyezetvedelem_repulogep_okologiai_labnyom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2878f40d-ed26-4a43-a6e0-85fd3df6648a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76615005-2d10-41be-be27-6f0dfd4e08a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_leonardo_dicaprio_dij_kornyezetvedelem_repulogep_okologiai_labnyom","timestamp":"2019. július. 03. 18:09","title":"12 000+ km-t repült Leonardo DiCaprio, hogy átvegyen egy díjat – a környezetvédelmi tevékenységéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37adca-50e1-45ef-8b98-29cf8b2dd9e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei Aspen Ideas Festival vendégei közt egy különleges vendég is helyet kapott, maga Mark Zuckerberg szólalt fel. Válogatott témák kerültek elő, köztük az egyik legégetőbb: a Facebook feldarabolása. ","shortLead":"Az idei Aspen Ideas Festival vendégei közt egy különleges vendég is helyet kapott, maga Mark Zuckerberg szólalt fel...","id":"20190702_facebook_feldarabolasa_mark_zuckerberg_kozossegi_media_hatasai_problemai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b37adca-50e1-45ef-8b98-29cf8b2dd9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97884a07-18f0-4ea6-837b-a940b3044cae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_facebook_feldarabolasa_mark_zuckerberg_kozossegi_media_hatasai_problemai","timestamp":"2019. július. 02. 12:03","title":"Zuckerberg szerint nagyon rossz ötlet a Facebook feldarabolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b05f2e7-15d4-434b-92c4-a98371d14060","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Idegméreggel volt fertőzve az egyik csomag. ","shortLead":"Idegméreggel volt fertőzve az egyik csomag. ","id":"20190702_Szarinnal_fertozott_csomagot_kuldtek_a_Facebook_kaliforniai_irodajaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b05f2e7-15d4-434b-92c4-a98371d14060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba4f0df-32af-4b1b-9ac8-b74e3c399625","keywords":null,"link":"/kkv/20190702_Szarinnal_fertozott_csomagot_kuldtek_a_Facebook_kaliforniai_irodajaban","timestamp":"2019. július. 02. 06:10","title":"Szarinnal fertőzött csomagot küldtek a Facebook kaliforniai irodájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Egyesült a nemzeti közműholding áram- és gázszolgáltató cége, így csúcsra érhet a rezsicsökkentés. Csakhogy ebből nem annyira a lakosság profitál, inkább az állam.","shortLead":"Egyesült a nemzeti közműholding áram- és gázszolgáltató cége, így csúcsra érhet a rezsicsökkentés. Csakhogy ebből nem...","id":"20190702_A_magyarok_405_milliard_forint_rezsit_csengettek_be_az_allami_kozmumamutnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6daf766-84c6-4ba4-86fe-a2c93d51bddf","keywords":null,"link":"/kkv/20190702_A_magyarok_405_milliard_forint_rezsit_csengettek_be_az_allami_kozmumamutnak","timestamp":"2019. július. 03. 17:15","title":"A magyarok 405 milliárd forint rezsit csengettek az állami közműmamutnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e97f1792-8238-422b-a376-316f5e56eed8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatok majdnem belepusztultak, hogy a tűző napra tették a dobozt, amiben voltak, de az utolsó pillanatban sikerült megmenteni őket. ","shortLead":"Az állatok majdnem belepusztultak, hogy a tűző napra tették a dobozt, amiben voltak, de az utolsó pillanatban sikerült...","id":"20190702_Harmincs_forinttal_hagyott_valaki_negy_kisfecsket_a_tuzo_napon_a_madarmentoknel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e97f1792-8238-422b-a376-316f5e56eed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b3c7ad-2c55-4904-8e9a-2e187446019f","keywords":null,"link":"/elet/20190702_Harmincs_forinttal_hagyott_valaki_negy_kisfecsket_a_tuzo_napon_a_madarmentoknel","timestamp":"2019. július. 02. 09:33","title":"Harminc forinttal hagyott valaki négy kisfecskét a tűző napon a madármentőknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e169af-7936-45ca-93b6-e956ead71136","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több részlet derül ki a Microsoft különleges Surface eszközéről. Egy neves elemző úgy gondolja, hogy az Apple-nek is csinálnia kell valami hasonlót, igaz, előbb egy másik újdonságot kell(ene) villantania.","shortLead":"Egyre több részlet derül ki a Microsoft különleges Surface eszközéről. Egy neves elemző úgy gondolja, hogy az Apple-nek...","id":"20190703_ihs_markit_elemzes_apple_microsoft_surface_rivalis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84e169af-7936-45ca-93b6-e956ead71136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3f22b4-f926-40a7-bd13-3f043c77202b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_ihs_markit_elemzes_apple_microsoft_surface_rivalis","timestamp":"2019. július. 03. 13:03","title":"Ezt jósolják az elemzők: nem hagyhatja válasz nélkül az Apple a Microsoft Surface-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]