[{"available":true,"c_guid":"b9780858-6567-4291-bce4-e6be61495f01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán a jövőben nem tartja be az atomlétesítményei számára dúsított uránnak a nemzetközi szerződésben megszabott szintjét - közölte vasárnapi sajtótájékoztatóján Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter-helyettes az al-Majadín televízió jelentése szerint.","shortLead":"Irán a jövőben nem tartja be az atomlétesítményei számára dúsított uránnak a nemzetközi szerződésben megszabott...","id":"20190707_Iran_tovabb_dusitja_urankeszletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9780858-6567-4291-bce4-e6be61495f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"797e8d54-a94c-49be-b937-d0d50fda72a1","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_Iran_tovabb_dusitja_urankeszletet","timestamp":"2019. július. 07. 09:33","title":"Irán tovább dúsítja uránkészletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eva Mozes Kor 85 éves volt.","shortLead":"Eva Mozes Kor 85 éves volt.","id":"20190706_Eves_auschwitzi_turaja_kozben_halt_meg_a_vilag_egyik_legismertebb_holokauszttuleloje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99344df2-0e57-41f5-96dd-a8dfdec6ab0a","keywords":null,"link":"/elet/20190706_Eves_auschwitzi_turaja_kozben_halt_meg_a_vilag_egyik_legismertebb_holokauszttuleloje","timestamp":"2019. július. 06. 20:26","title":"Éves auschwitzi túrája közben halt meg a világ egyik legismertebb holokauszttúlélője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebef6253-7b97-4160-902b-874880a2fefa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez egy olyan kétmilliós város, ahol komoly a helyi vásárlóerő, s közben nő az idegenforgalom is: a repülőtér forgalma néhány év alatt 10 millióról 15 millióra emelkedett – ezzel magyarázta Damian Mignot, a TUMI európai vezérigazgatója, hogy a luxus bőröndöket, táskákat és utazási kiegészítőket gyártó cég Budapesten nyitotta meg a közelmúltban első közép-európai üzletét. ","shortLead":"Ez egy olyan kétmilliós város, ahol komoly a helyi vásárlóerő, s közben nő az idegenforgalom is: a repülőtér forgalma...","id":"20190707_Budapestrol_terjeszkedik_tovabb_a_luxuscikkeket_gyarto_TUMI","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebef6253-7b97-4160-902b-874880a2fefa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfdd17d2-4e4f-40dd-8208-db6cfe22550e","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_Budapestrol_terjeszkedik_tovabb_a_luxuscikkeket_gyarto_TUMI","timestamp":"2019. július. 07. 09:30","title":"Budapestről terjeszkedik tovább a luxuscikkeket gyártó TUMI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881d4632-ab65-4509-9557-e2bff51e5b61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap és hétfő hajnalban komoly zivatarok és erős széllökések várhatóak, utána pedig valamelyes lejjebb megy a hőmérséklet. Kedd reggeltől száraz idő várható. ","shortLead":"Vasárnap és hétfő hajnalban komoly zivatarok és erős széllökések várhatóak, utána pedig valamelyes lejjebb megy...","id":"20190707_Egy_idore_vege_a_kanikulanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=881d4632-ab65-4509-9557-e2bff51e5b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afaf759b-afb5-4325-9650-9ae6cbea374b","keywords":null,"link":"/itthon/20190707_Egy_idore_vege_a_kanikulanak","timestamp":"2019. július. 07. 11:34","title":"Egy időre vége a kánikulának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b39e34-74ac-46fc-85b9-9cd6ed765c1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyot szakított egy régiségkereskedő unokája Nagy-Britanniában.","shortLead":"Nagyot szakított egy régiségkereskedő unokája Nagy-Britanniában.","id":"20190706_Alig_parszaz_forintert_vette_265_millioert_adta_el_a_kozepkori_sakkfigurat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2b39e34-74ac-46fc-85b9-9cd6ed765c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e30846c-644f-4383-94b7-c91ed717a711","keywords":null,"link":"/elet/20190706_Alig_parszaz_forintert_vette_265_millioert_adta_el_a_kozepkori_sakkfigurat","timestamp":"2019. július. 06. 17:44","title":"Alig pár száz forintért vette, 265 millióért adta el a középkori sakkfigurát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ece7d3-2132-4e01-a121-0bca86b89d5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A házi kedvenceknek vásárolható kiegészítők közt is találni már okosat. A Fi eszköze azonban nem csak modern, valóságos svájci bicska. Más kérdés, hogy egy vagyonba kerül.","shortLead":"A házi kedvenceknek vásárolható kiegészítők közt is találni már okosat. A Fi eszköze azonban nem csak modern, valóságos...","id":"20190705_fi_okosnyakorv_kutya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88ece7d3-2132-4e01-a121-0bca86b89d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c919c85-5094-43c8-b84b-c10d9bfa7e53","keywords":null,"link":"/tudomany/20190705_fi_okosnyakorv_kutya","timestamp":"2019. július. 05. 20:03","title":"Elkészült az eddigi legokosabb nyakörv, azt is jelzi, hol jár a kutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2991160-b7c2-408a-a6b8-5f0f844db3b6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Bukásra készülhet Görögországban a 2015-ben hatalomra került Sziriza, és éppen azok esélyesek a kormányzásra, akik az adósságválságot összehozták - olvasható az e heti HVG-ben.","shortLead":"Bukásra készülhet Görögországban a 2015-ben hatalomra került Sziriza, és éppen azok esélyesek a kormányzásra, akik...","id":"20190705_Gorog_elet_ingyen_sor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2991160-b7c2-408a-a6b8-5f0f844db3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835be800-76d7-4d1c-9d93-4c67159e47a8","keywords":null,"link":"/vilag/20190705_Gorog_elet_ingyen_sor","timestamp":"2019. július. 05. 16:18","title":"Görög élet, ingyen sör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ursula von der Leyen jó jelölt az Európai Bizottság élére, ám az eljárás, amely során kiválasztották, hajmeresztő volt - jelentette ki Sebastian Kurz volt osztrák kancellár, az Osztrák Néppárt elnöke a Welt am Sonntag című lapnak adott interjúban. \r

\r

","shortLead":"Ursula von der Leyen jó jelölt az Európai Bizottság élére, ám az eljárás, amely során kiválasztották, hajmeresztő volt...","id":"20190707_Kurz_elmeselte_hogyan_jeloltek_ki_a_bizottsagi_elnokot_Von_Leyent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14635989-141a-4520-aea7-529c31342886","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_Kurz_elmeselte_hogyan_jeloltek_ki_a_bizottsagi_elnokot_Von_Leyent","timestamp":"2019. július. 07. 11:04","title":"Kurz elmesélte, hogyan jelölték ki a bizottsági elnököt, Von Leyent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]