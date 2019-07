Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b974709-9847-43e5-a7b3-909eadbb8688","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nevezték az alapozást megkezdő keretbe.","shortLead":"Nevezték az alapozást megkezdő keretbe.","id":"20190707_Pogba_megis_marad_a_Manchester_Unitedban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b974709-9847-43e5-a7b3-909eadbb8688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc44c0b7-35a2-47fd-b29d-1ee1bb02174f","keywords":null,"link":"/sport/20190707_Pogba_megis_marad_a_Manchester_Unitedban","timestamp":"2019. július. 07. 12:31","title":"Pogba mégis marad a Manchester Unitedban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e2272f-9310-4ad7-9016-90b3736c25da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Németország legnagyobb bankja radikális átszervezésre készül.","shortLead":"Németország legnagyobb bankja radikális átszervezésre készül.","id":"20190707_Minden_otodik_emberet_kirughatja_hamarosan_a_Deutsche_Bank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0e2272f-9310-4ad7-9016-90b3736c25da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53f6942-5915-4b6b-b054-3e98b749ab20","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_Minden_otodik_emberet_kirughatja_hamarosan_a_Deutsche_Bank","timestamp":"2019. július. 07. 18:28","title":"Minden ötödik emberét kirúghatja hamarosan a Deutsche Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sky News által közölt független jelentés szerint a brit hatóság arcfelismerő rendszere az esetek 81 százalékában téved. A rendőrök szeirnt viszont másként kell számolni.","shortLead":"A Sky News által közölt független jelentés szerint a brit hatóság arcfelismerő rendszere az esetek 81 százalékában...","id":"20190708_brit_rendorseg_arcfelismeres_hiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c37924f-717a-417e-8149-79a469fd1f45","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_brit_rendorseg_arcfelismeres_hiba","timestamp":"2019. július. 08. 11:33","title":"Teljes katasztrófa a brit rendőrök arcfelismerő rendszere, de a hatóság szerint nem ez a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a3f99c1-89d6-4f5e-ab39-11a5ee22aa09","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Lovro Kuscevic közölte: a média nyomása miatt döntött így.","shortLead":"Lovro Kuscevic közölte: a média nyomása miatt döntött így.","id":"20190708_Lemondott_a_vagyonosodasi_botranyba_keveredett_horvat_miniszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a3f99c1-89d6-4f5e-ab39-11a5ee22aa09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde38e69-66a9-49bd-b2f4-d245b65c1a77","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Lemondott_a_vagyonosodasi_botranyba_keveredett_horvat_miniszter","timestamp":"2019. július. 08. 21:01","title":"Lemondott a vagyonosodási botrányba keveredett horvát miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268e2d94-e52a-48e6-b4cb-a1388640e751","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz Védelmi Minisztérium szerint már javában fejlesztik azokat a bombákat, amelyeket a néhány centiméteres drónokra is fel lehet szerelni.","shortLead":"Az orosz Védelmi Minisztérium szerint már javában fejlesztik azokat a bombákat, amelyeket a néhány centiméteres...","id":"20190708_bomba_dron_oroszorszag_harci_dron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=268e2d94-e52a-48e6-b4cb-a1388640e751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b19598b8-cf9a-481e-b959-bfe6a07d1df6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_bomba_dron_oroszorszag_harci_dron","timestamp":"2019. július. 08. 13:33","title":"Bombákkal szerelnék fel a miniatűr drónokat az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c01eb50-2c34-4624-a6de-393264a368bf","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kigyulladt egy autó Balatonvilágosnál az autópályán. ","shortLead":"Kigyulladt egy autó Balatonvilágosnál az autópályán. ","id":"20190707_M7_es_sosto_balaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c01eb50-2c34-4624-a6de-393264a368bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"108ef07b-25e2-483e-889a-162d393cb3fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190707_M7_es_sosto_balaton","timestamp":"2019. július. 07. 15:55","title":"Leterelik a forgalmat az M7-esről Sóstónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8c11b0-9068-4127-874f-b27c9119ddf1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nyolcszoros bajnok Roger Federer a legjobb 16 közé jutott a wimbledoni teniszbajnokságon. A 37 éves svájci sztár a sportág történetében elsőként 350. egyéni Grand Slam-mérkőzését nyerte meg.","shortLead":"A nyolcszoros bajnok Roger Federer a legjobb 16 közé jutott a wimbledoni teniszbajnokságon. A 37 éves svájci sztár...","id":"20190707_Federer_fantasztikus_rekordot_ert_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a8c11b0-9068-4127-874f-b27c9119ddf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca6d339-b294-4526-938d-c2ab8ff5d692","keywords":null,"link":"/sport/20190707_Federer_fantasztikus_rekordot_ert_el","timestamp":"2019. július. 07. 08:02","title":"Federer fantasztikus rekordot ért el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2047aee1-bd70-47b6-840d-d1351ad5c5df","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Boris Johnson brit miniszterelnök-jelölt közölte, nem blöfföl, amikor arról beszél, hogy kormányfőként akár a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeit rögzítő megállapodás nélkül is kiléptetné Nagy-Britanniát az Európai Unióból.","shortLead":"Boris Johnson brit miniszterelnök-jelölt közölte, nem blöfföl, amikor arról beszél, hogy kormányfőként akár a brit...","id":"20190707_Johnson_akar_megegyezes_nelkul_is_kileptetni_NagyBritanniat_az_EUbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2047aee1-bd70-47b6-840d-d1351ad5c5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c5310ba-db51-4ccc-9236-dac35b5d7413","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190707_Johnson_akar_megegyezes_nelkul_is_kileptetni_NagyBritanniat_az_EUbol","timestamp":"2019. július. 07. 13:12","title":"Johnson akár megegyezés nélkül is kiléptetni Nagy-Britanniát az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]