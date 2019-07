Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b43994a4-0825-46d4-b596-30cec6101054","c_author":"Csányi Nikolett","category":"elet","description":"Az eddigi talán legbékésebb Pride-on - csak a Deák téren volt egy kisebb ellentüntető tömeg - több ezren gyűltek össze a Kossuth téren majd vonultak Budapesten keresztül. Videós összefoglalónk az eseményekről!","shortLead":"Az eddigi talán legbékésebb Pride-on - csak a Deák téren volt egy kisebb ellentüntető tömeg - több ezren gyűltek össze...","id":"20190707_Lemaradt_a_Priderol_Most_megnezheti_mi_is_tortent_szombaton_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b43994a4-0825-46d4-b596-30cec6101054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cccd8282-bf3d-46c1-8230-b3b467959903","keywords":null,"link":"/elet/20190707_Lemaradt_a_Priderol_Most_megnezheti_mi_is_tortent_szombaton_video","timestamp":"2019. július. 07. 08:52","title":"Lemaradt a Pride-ról? Most megnézheti, mi is történt szombaton! (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59cb9ff-3074-457b-888c-6d186afa97cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pénz előbb elfogyott, mint a kíváncsiság. ","shortLead":"A pénz előbb elfogyott, mint a kíváncsiság. ","id":"20190708_Megszunik_a_HOPPart_Tarsulat_szinhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e59cb9ff-3074-457b-888c-6d186afa97cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5c865f-c763-4663-8094-68aaa9fc3d1d","keywords":null,"link":"/elet/20190708_Megszunik_a_HOPPart_Tarsulat_szinhaz","timestamp":"2019. július. 08. 14:16","title":"\"Lassú kivérzéssel jutottunk el eddig\" - megszűnik a HOPPart Társulat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2b2a13-2526-4f22-b52c-3d6760a54b60","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kinevette a sofőr azt az utasát, aki kérlelte, hogy húzódjon le, mert nem érezte biztonságban magát az autójában. Aztán halálos baleset történt. ","shortLead":"Kinevette a sofőr azt az utasát, aki kérlelte, hogy húzódjon le, mert nem érezte biztonságban magát az autójában. Aztán...","id":"20190708_gyorujfalu_halalos_baleset_karambol_serult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab2b2a13-2526-4f22-b52c-3d6760a54b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b140928-aec1-4ba0-a0b1-ae9c14d61972","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_gyorujfalu_halalos_baleset_karambol_serult","timestamp":"2019. július. 08. 20:50","title":"\"Könyörögtem neki, de nem engedett kiszállni\" – megszólalt a győrújfalui baleset egyik sérültje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02e9eeb-7a42-4996-8602-7add3018b1ce","c_author":"Hamvay Péter","category":"kkv","description":"Minden második széket ingyenjegyesekkel töltöttek fel Vidnyászky Attila Nemzeti Színházának nagyszínpadán. Hiába a 2 milliárd közeli állami támogatás, 150 milliós veszteséggel zárta az évet az ország egyik legnépszerűtlenebb színháza. ","shortLead":"Minden második széket ingyenjegyesekkel töltöttek fel Vidnyászky Attila Nemzeti Színházának nagyszínpadán. Hiába a 2...","id":"20190707_150_millios_hiany_a_Nemzeti_Szinhazban_csak_a_nezok_fele_fizet_a_nagyszinpadon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d02e9eeb-7a42-4996-8602-7add3018b1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0235b5fd-99a8-4da1-ae54-70f895dc7be8","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_150_millios_hiany_a_Nemzeti_Szinhazban_csak_a_nezok_fele_fizet_a_nagyszinpadon","timestamp":"2019. július. 07. 10:23","title":"150 milliós veszteség a Nemzeti Színházban, csak a nézők fele fizet a nagyszínpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fce1baf-c650-4ee8-b55c-eb128edb76e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1 Magyarország Piknik néven zajlik egy egész napos rendezvény, amit a Roma Sajtóközpont, a Polgár Alapítvány, az Autonómia Alapítvány, valamint a National Democratic Institute szervezet. ","shortLead":"1 Magyarország Piknik néven zajlik egy egész napos rendezvény, amit a Roma Sajtóközpont, a Polgár Alapítvány...","id":"20190707_Uj_platform_alakul_a_gyuloletkeltes_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fce1baf-c650-4ee8-b55c-eb128edb76e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9e6c60-de03-469f-8676-22c078bbe5b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190707_Uj_platform_alakul_a_gyuloletkeltes_ellen","timestamp":"2019. július. 07. 14:18","title":"Új platform alakult a gyűlöletkeltés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"723ea1c9-a601-4b78-83a8-d1f36024c43f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Próbálnak kommunikálni az utasokkal, de minden feladatot nem lehet megoldani, így nagyobb rugalmasságra van szükség a fogyasztók részéről is - magyarázta Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója, aki elismerte, hogy a megfelelő utastájékoztatás az ő felelősségük, és könnyebben elérhető ügyfélszolgálati telefonvonalat és mobilon küldött utastájékoztatást ígért.","shortLead":"Próbálnak kommunikálni az utasokkal, de minden feladatot nem lehet megoldani, így nagyobb rugalmasságra van szükség...","id":"20190708_Wizz_Air_Varadi_Jozsef_repules_repulo_utazas_fogyasztovedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=723ea1c9-a601-4b78-83a8-d1f36024c43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a7c0fd8-05f5-4ae6-b17f-97db95edcd25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Wizz_Air_Varadi_Jozsef_repules_repulo_utazas_fogyasztovedelem","timestamp":"2019. július. 08. 16:30","title":"Wizz Air-vezér: Eljön a pont, amikor fizikailag lehetetlenné válik a fogyasztók védelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd2d25b-0272-4716-a3c4-09d53f42f80c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Koktélok, kávé, bárzene és egy udvarias pultos.","shortLead":"Koktélok, kávé, bárzene és egy udvarias pultos.","id":"20190708_Megcsinaltak_az_biznisz_osztalyu_buszmegallot__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dd2d25b-0272-4716-a3c4-09d53f42f80c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c550ce52-1558-48e8-8d76-3c9e557919b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_Megcsinaltak_az_biznisz_osztalyu_buszmegallot__video","timestamp":"2019. július. 08. 10:22","title":"Megcsinálták a biznisz osztályú buszmegállót - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kijött a vagyonkezelőjének tavaly beszámolója, mégpedig tele érdekességekkel.","shortLead":"Kijött a vagyonkezelőjének tavaly beszámolója, mégpedig tele érdekességekkel.","id":"20190708_Sok_penzrol_kell_lemondania_Andy_Vajna_orokosenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e24cc99-9ec7-4165-9324-db9fe5c74ce8","keywords":null,"link":"/kkv/20190708_Sok_penzrol_kell_lemondania_Andy_Vajna_orokosenek","timestamp":"2019. július. 08. 14:34","title":"Sok pénzről kell lemondania Andy Vajna örökösének?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]