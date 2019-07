Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4ad8ed1-2b24-4e9d-a813-743cdb9b5420","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A JPMorgan elemzői szerint az Apple szeretné növelni az eladásokat 2020-ban, ezért több új modellt is piacra dobnának.","shortLead":"A JPMorgan elemzői szerint az Apple szeretné növelni az eladásokat 2020-ban, ezért több új modellt is piacra dobnának.","id":"20190709_apple_iphone_5g_olcso_iphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4ad8ed1-2b24-4e9d-a813-743cdb9b5420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d7e125-425d-4d93-ad2d-2cf9111377dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_apple_iphone_5g_olcso_iphone","timestamp":"2019. július. 09. 19:03","title":"Begyújthatja a rakétákat az Apple, négy új iPhone jöhet 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7460b64b-03e1-4619-a8f1-08ef5295d709","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezzel maga a miniszterelnök dicsekedett el.","shortLead":"Ezzel maga a miniszterelnök dicsekedett el.","id":"20190709_Paul_Anka_elenekelte_hogy_szereti_Orban_Viktort","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7460b64b-03e1-4619-a8f1-08ef5295d709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa80493-7cd1-47f7-8087-3ca0169b6453","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Paul_Anka_elenekelte_hogy_szereti_Orban_Viktort","timestamp":"2019. július. 09. 23:07","title":"Paul Anka elénekelte, hogy szereti Orbán Viktort, Orbán meg kiposztolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e66873e8-2b84-4b92-a8f3-bc9de7f4e7a4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Rembrandt halálának 350. évfordulóján alaposan átvizsgálják és restaurálják leghíresebb festményét, az Éjjeli őrjáratot, a projekt hétfőn vette kezdetét. Az amszterdami Rijksmuseumban a szakértők a legújabb technikákkal vizsgálják meg a műalkotást, fotózzák és restaurálják, ráadásul a közönség előtt. ","shortLead":"Rembrandt halálának 350. évfordulóján alaposan átvizsgálják és restaurálják leghíresebb festményét, az Éjjeli...","id":"20190708_rembrandt_ejjeli_orjarat_restauralas_elo_kozvetites_rijksmuseum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e66873e8-2b84-4b92-a8f3-bc9de7f4e7a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbac5d27-b376-463d-bc0a-f15c0eb5d054","keywords":null,"link":"/kultura/20190708_rembrandt_ejjeli_orjarat_restauralas_elo_kozvetites_rijksmuseum","timestamp":"2019. július. 08. 21:22","title":"Élőben nézheti, ahogy Rembrandt mesterművét restaurálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60cf7b2b-4e26-47d6-801f-68df786bdf46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem új Windows-verziót készített, egész másról szól a Microsoft különös akciója, amelybe akkor kezdtek bele, mielőtt a Netflix egyik népszerű sorozatának új évada adásba került.","shortLead":"Nem új Windows-verziót készített, egész másról szól a Microsoft különös akciója, amelybe akkor kezdtek bele, mielőtt...","id":"20190708_microsoft_stranger_things_3_evad_windows_1_0","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60cf7b2b-4e26-47d6-801f-68df786bdf46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60730973-f007-4d5f-9097-914977c56f32","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_microsoft_stranger_things_3_evad_windows_1_0","timestamp":"2019. július. 08. 19:33","title":"Meglepte egy aprósággal a Microsoft a Stranger Things rajongóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Eurostat szerint még Portugáliában sem volt akkora drágulás, mint idehaza.","shortLead":"Az Eurostat szerint még Portugáliában sem volt akkora drágulás, mint idehaza.","id":"20190710_eurostat_lakasarak_europai_unio_magyarorszag_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fabbaa7-bf83-4aa9-8cdb-1fff894e395e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_eurostat_lakasarak_europai_unio_magyarorszag_budapest","timestamp":"2019. július. 10. 14:21","title":"Az egész EU-ban Magyarországon ugrottak meg leginkább a lakásárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e036b09-d42d-48ee-94e0-c59a6a0dc49d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Beigazolódtak a korábbi felvásárlási pletykák a két tőzsdei cégről, a T-Systemsről és a 4iG-ről: utóbbi, a \"kishal\", megvette az előbbit, a \"nagy halat\". ","shortLead":"Beigazolódtak a korábbi felvásárlási pletykák a két tőzsdei cégről, a T-Systemsről és a 4iG-ről: utóbbi, a \"kishal\"...","id":"20190709_4iG_mezsaros_tsystems_jaszai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e036b09-d42d-48ee-94e0-c59a6a0dc49d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f4b204-a9e2-4490-a708-a306e84fc553","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_4iG_mezsaros_tsystems_jaszai","timestamp":"2019. július. 09. 15:02","title":"A 4iG-sztori: visszautasíthatatlan ajánlatot tettek a T-Systemsre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem szólt a Magyar Telekom időben az előfizetőinek, hogy rövidebb határidőt ad a számlák befizetésére, büntetett az NMHH.","shortLead":"Nem szólt a Magyar Telekom időben az előfizetőinek, hogy rövidebb határidőt ad a számlák befizetésére, büntetett...","id":"20190709_25_millio_forintra_buntettek_a_Magyar_Telekomot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8985d2cc-d437-4a51-b4ca-f0ea09914853","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_25_millio_forintra_buntettek_a_Magyar_Telekomot","timestamp":"2019. július. 09. 12:56","title":"25 millió forintra büntették a Magyar Telekomot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0628f69-b7c2-4aab-9bd8-eb8e0da8eef3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A 23-szoros Grand Slam-győztes teniszező, Serena Williams egy magazinnak adott interjúban bevallotta, hogy a tavalyi US Open Oszaka Naomival szemben elveszített döntője után pszichológushoz járt.","shortLead":"A 23-szoros Grand Slam-győztes teniszező, Serena Williams egy magazinnak adott interjúban bevallotta, hogy a tavalyi US...","id":"20190710_serena_williams_oszaka_naomi_us_open_donto_pszichologus_bocsanatkeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0628f69-b7c2-4aab-9bd8-eb8e0da8eef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acfd593f-4147-4365-91c9-e65dd3e885e4","keywords":null,"link":"/elet/20190710_serena_williams_oszaka_naomi_us_open_donto_pszichologus_bocsanatkeres","timestamp":"2019. július. 10. 12:21","title":"Terápiájáról és bocsánatkéréséről vallott Serena Williams","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]