Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41b64007-a0e0-49f3-a046-bc35e83be9b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök arról beszélt, hogy a közigazgatási bíróságok kérdése átmenetileg került le a napirendről.","shortLead":"A házelnök arról beszélt, hogy a közigazgatási bíróságok kérdése átmenetileg került le a napirendről.","id":"20190709_Kover_Meg_nem_dolt_el_hogy_a_Fidesz_megy_vagy_marad_a_Neppartban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41b64007-a0e0-49f3-a046-bc35e83be9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"769e3a43-d47e-49af-8d45-3fd8d37999e5","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Kover_Meg_nem_dolt_el_hogy_a_Fidesz_megy_vagy_marad_a_Neppartban","timestamp":"2019. július. 09. 22:02","title":"Kövér: Ha az idő megérik, mégis jöhetnek a különbíróságok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6c641c-3d26-49e3-a24d-ba82c07fd05a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszínre mentők is érkeztek.","shortLead":"A helyszínre mentők is érkeztek.","id":"20190709_Haz_udvaraba_csapodott_egy_kamionnal_utkozo_auto_Szombathelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc6c641c-3d26-49e3-a24d-ba82c07fd05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9a12746-9e0d-4024-a541-205d3b109cf0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190709_Haz_udvaraba_csapodott_egy_kamionnal_utkozo_auto_Szombathelyen","timestamp":"2019. július. 09. 17:53","title":"Ház udvarába csapódott egy kamionnal ütköző autó Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az autó tulajdonosa a kocsiban aludt, amíg ellopták a hangszóróját. A térfigyelő központban végignézték az egészet, így aztán nem csoda, hogy rögtön érkeztek a járőrök.","shortLead":"Az autó tulajdonosa a kocsiban aludt, amíg ellopták a hangszóróját. A térfigyelő központban végignézték az egészet...","id":"20190709_Harom_percig_orulhettek_a_lopott_hangszoronak_aztan_jottek_a_jarorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599226c1-0405-487c-b182-cedfdb69ebe2","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Harom_percig_orulhettek_a_lopott_hangszoronak_aztan_jottek_a_jarorok","timestamp":"2019. július. 09. 10:45","title":"Három percig örülhettek a lopott hangszórónak, aztán jöttek a járőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f023c98e-73f4-4614-b39f-a4c23b11a25c","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Az ott dolgozókkal röviden csak azt közölték, a klíma \"felsőbb utasításra nem használható\". A MÁV közben belső vizsgálatot indított.","shortLead":"Az ott dolgozókkal röviden csak azt közölték, a klíma \"felsőbb utasításra nem használható\". A MÁV közben belső...","id":"20190710_A_Hvghu_cikke_miatt_lekapcsoltak_a_mobilklimat_a_szobi_bakterhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f023c98e-73f4-4614-b39f-a4c23b11a25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930311c2-6d16-466e-bbf9-1674db30635f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_A_Hvghu_cikke_miatt_lekapcsoltak_a_mobilklimat_a_szobi_bakterhazban","timestamp":"2019. július. 10. 14:20","title":"A hvg.hu cikke után lekapcsoltatták a MÁV-dolgozókkal a mobilklímát, amit a saját pénzükön vettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206a8562-e5eb-4821-8da0-c65c87bf177b","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Hogyan jut el a szőlőszem a palackig? Hogyan lehet a cukorfokot a szőlőlevelek elrendezésével befolyásolni? Hogyan adjuk el a borokat, és mitől lesz híres egy bor? Herczeg Ágnes borszakértőt a bor útjának teljes képe érdekli – számára a bor a logika művészetéhez tartozik.","shortLead":"Hogyan jut el a szőlőszem a palackig? Hogyan lehet a cukorfokot a szőlőlevelek elrendezésével befolyásolni? Hogyan...","id":"20190709_A_rejtvenyfejtes_izgat_a_borban__interju_Herczeg_Agnes_borszakertovel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=206a8562-e5eb-4821-8da0-c65c87bf177b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ba58da-f141-4c90-bd5f-44deee446810","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190709_A_rejtvenyfejtes_izgat_a_borban__interju_Herczeg_Agnes_borszakertovel","timestamp":"2019. július. 10. 09:30","title":"\"A rejtvényfejtés izgat a borban\" - interjú Herczeg Ágnes borszakértővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"8d221447-6a4d-42c7-8b2f-0985557046e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Voyager-2 sokkal szívósabb eszköz, mint azt bármikor is reméli merték a tudósok. Most épp egy fűtőberendezést kapcsoltak ki, de a hozzá tartozó műszer továbbra is képes dolgozni.","shortLead":"A jelek szerint a Voyager-2 sokkal szívósabb eszköz, mint azt bármikor is reméli merték a tudósok. Most épp...","id":"20190710_nasa_voyager_2_urszonda_crs_kozmikus_sugarzasmero_vilagur_felfedezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d221447-6a4d-42c7-8b2f-0985557046e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f222407e-6247-4fc3-b733-ed3accf06ccf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_nasa_voyager_2_urszonda_crs_kozmikus_sugarzasmero_vilagur_felfedezes","timestamp":"2019. július. 10. 12:33","title":"Lekapcsoltak egy fontos egységet a Voyager-2-nél, de még így is simán működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b7df5d-1ccc-4a13-820e-e1b1771671a6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Kicserélik a megvásárolt terméket, vagy visszafizetik az árát.","shortLead":"Kicserélik a megvásárolt terméket, vagy visszafizetik az árát.","id":"20190709_Szalmonellas_kutyaeledelt_hiv_vissza_a_Fressnapf","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14b7df5d-1ccc-4a13-820e-e1b1771671a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de2cded-b646-440f-954c-0d1bfca1707b","keywords":null,"link":"/kkv/20190709_Szalmonellas_kutyaeledelt_hiv_vissza_a_Fressnapf","timestamp":"2019. július. 09. 13:02","title":"Szalmonellás kutyaeledelt hív vissza a Fressnapf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e154043f-e325-4143-a06a-a2a582b54977","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem árt óvatosnak lenni.","shortLead":"Nem árt óvatosnak lenni.","id":"20190709_Pecs_belteruleten_kezdtek_vaddisznokra_vadaszni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e154043f-e325-4143-a06a-a2a582b54977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c51a88-f797-4e58-9747-d8bf29f9722c","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Pecs_belteruleten_kezdtek_vaddisznokra_vadaszni","timestamp":"2019. július. 09. 13:10","title":"Pécs belterületén kezdtek vaddisznókra vadászni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]