Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d221447-6a4d-42c7-8b2f-0985557046e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Voyager-2 sokkal szívósabb eszköz, mint azt bármikor is reméli merték a tudósok. Most épp egy fűtőberendezést kapcsoltak ki, de a hozzá tartozó műszer továbbra is képes dolgozni.","shortLead":"A jelek szerint a Voyager-2 sokkal szívósabb eszköz, mint azt bármikor is reméli merték a tudósok. Most épp...","id":"20190710_nasa_voyager_2_urszonda_crs_kozmikus_sugarzasmero_vilagur_felfedezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d221447-6a4d-42c7-8b2f-0985557046e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f222407e-6247-4fc3-b733-ed3accf06ccf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_nasa_voyager_2_urszonda_crs_kozmikus_sugarzasmero_vilagur_felfedezes","timestamp":"2019. július. 10. 12:33","title":"Lekapcsoltak egy fontos egységet a Voyager-2-nél, de még így is simán működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e23e37-4349-41b7-9717-085ae1a399da","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Sárközy Tamás jogászprofesszorral a HVG hetilap csütörtökön megjelenő számában közlünk interjút. Szerinte nem történt meg az autokratikus áttörés, Magyarország nem hasonlítható az azeri vagy a kazah rendszerhez, bár „nem vitás, hogy vannak autokratikus vonásai” a honi berendezkedésnek.","shortLead":"Sárközy Tamás jogászprofesszorral a HVG hetilap csütörtökön megjelenő számában közlünk interjút. Szerinte nem történt...","id":"20190710_Sarkozy_Akkor_lesz_Magyarorszag_diktatura_ha_lezarjak_a_hatart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12e23e37-4349-41b7-9717-085ae1a399da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec5877b-e4ba-447b-a679-96fda43f905c","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Sarkozy_Akkor_lesz_Magyarorszag_diktatura_ha_lezarjak_a_hatart","timestamp":"2019. július. 10. 12:20","title":"Sárközy: Akkor lesz Magyarország diktatúra, ha lezárják a határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41cf2820-75f4-47f9-9d94-cc46cc6516da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nestlé egy belga márkájának a vizespalackjait készíti újrahasznosított PET-ből. ","shortLead":"A Nestlé egy belga márkájának a vizespalackjait készíti újrahasznosított PET-ből. ","id":"20190710_Belgiumban_mar_van_teljesen_ujrahasznositott_muanyagbol_keszult_asvanyviz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41cf2820-75f4-47f9-9d94-cc46cc6516da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731a2fc6-5f8d-4533-a80d-781c178edbc6","keywords":null,"link":"/kkv/20190710_Belgiumban_mar_van_teljesen_ujrahasznositott_muanyagbol_keszult_asvanyviz","timestamp":"2019. július. 10. 17:48","title":"Belgiumban már van teljesen újrahasznosított műanyagpalackban árult ásványvíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f61f3c4-5af6-4664-9bf3-587c6ef97703","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többek közt órás-ékszerész-újságíró-műszerész végzettségű Fülöp Zsolt mögött sorakozik fel az ellenzék.\r

\r

","shortLead":"A többek közt órás-ékszerész-újságíró-műszerész végzettségű Fülöp Zsolt mögött sorakozik fel az ellenzék.\r

\r

","id":"20190710_Szentendren_is_megvan_az_ellenzeki_egyseg_az_onkormanyzati_valasztasokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f61f3c4-5af6-4664-9bf3-587c6ef97703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334b52dc-c859-4da8-8597-f7aa045f4d3e","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Szentendren_is_megvan_az_ellenzeki_egyseg_az_onkormanyzati_valasztasokra","timestamp":"2019. július. 10. 13:23","title":"Szentendrén is megvan az ellenzéki egység az önkormányzati választásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c70597c-deff-4438-8a3d-55aa73f69b19","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az ellenzék integrátorává akart válni a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalom, de úgy tűnik, a saját belső működésén is van mit demokratizálni. Az optimisták szerint nem szűnik meg a mozgalom, más azt mondja, leginkább az érdekek tartják egyben. Kérdés, mi lesz az őszi választás után, ha Márki-Zay kikap Hódmezővásárhelyen. Van-e útja az országos politikába?","shortLead":"Az ellenzék integrátorává akart válni a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalom, de úgy tűnik, a saját...","id":"20190711_marki_zay_mindenki_magyarorszaga_mozgalom_hadhazy_kaltenbach","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c70597c-deff-4438-8a3d-55aa73f69b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9341a936-98fd-48c2-b114-991b7cae5cef","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_marki_zay_mindenki_magyarorszaga_mozgalom_hadhazy_kaltenbach","timestamp":"2019. július. 11. 14:45","title":"Márki-Zay elveszítheti Hódmezővásárhelyt, a mozgalmát és politikai jövőjét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az indiai férfi három éve nem ment haza, a rendőrség sem találta meg. Most egy TikTokra felkerült videó buktatta le: nagyon is jól van.","shortLead":"Az indiai férfi három éve nem ment haza, a rendőrség sem találta meg. Most egy TikTokra felkerült videó buktatta le...","id":"20190710_tik_tok_video_eltunt_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a914d84-1b76-419a-9999-1aae414abcc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_tik_tok_video_eltunt_ferfi","timestamp":"2019. július. 10. 13:03","title":"Az \"új Facebookon\" találta meg 3 éve eltűnt férjét egy indiai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Washington vizsgálatot indít Párizs nagy technológiai cégekre kivetni tervezett adója ügyében – jelentette be szerdán Robert Lighthizer, az Egyesült Államok kereskedelmi főtárgyalója. \r

","shortLead":"Washington vizsgálatot indít Párizs nagy technológiai cégekre kivetni tervezett adója ügyében – jelentette be szerdán...","id":"20190711_techcegek_kulonado_franciaorszag_egyesult_allamok_kereskedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fffaa33-b429-4296-9a11-914a8cd45d48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_techcegek_kulonado_franciaorszag_egyesult_allamok_kereskedelem","timestamp":"2019. július. 11. 06:13","title":"Techcégek miatt mehet egymásnak Franciaország és az USA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kibertámadás eredményeként több százmillió vendég adatait lopták el a világ legnagyobb szálladoláncaként ismert Marriottól, a brit adatvédelmi hatóság most órási összegre bírságolta őket.","shortLead":"Egy kibertámadás eredményeként több százmillió vendég adatait lopták el a világ legnagyobb szálladoláncaként ismert...","id":"20190709_marriott_hotelek_hacker_adatlopas_hackertamadas_gdpr_adatszivargas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23504fe1-4f2a-4fd5-80ed-e7f488ffb63e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_marriott_hotelek_hacker_adatlopas_hackertamadas_gdpr_adatszivargas","timestamp":"2019. július. 09. 17:05","title":"36 milliárd forintos bírságot kapott a világ legnagyobb szállodalánca, mert adatokat loptak tőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]