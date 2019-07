Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e61a264-1b57-41b7-97f3-5a0e08da4e5f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két régi, Vatikánváros falain belül fekvő nemesi sírt is felnyitottak csütörtökön abban a reményben, hogy megoldódhat a közelmúlt egyik legrejtélyesebb eltűnési ügye. Eredmény azonban nincs, így továbbra sem tudni, mi lett a sorsa a 36 éve eltűnt Emanuela Orlandinak, egy vatikáni alkalmazott 15 éves lányának.","shortLead":"Két régi, Vatikánváros falain belül fekvő nemesi sírt is felnyitottak csütörtökön abban a reményben, hogy megoldódhat...","id":"20190711_Nezd_merre_mutat_az_angyal_felnyitottak_ket_vatikani_sirt_a_36_eve_rejtelyesen_eltunt_Emanuela_Orlandi_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e61a264-1b57-41b7-97f3-5a0e08da4e5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e334fd73-5904-4446-a307-1003365fb71c","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Nezd_merre_mutat_az_angyal_felnyitottak_ket_vatikani_sirt_a_36_eve_rejtelyesen_eltunt_Emanuela_Orlandi_ugyeben","timestamp":"2019. július. 11. 16:09","title":"“Nézd, merre mutat az angyal”: sírokat nyitottak fel a Vatikánban, de a 36 éves titok nem oldódott meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BRFK pedig közölte, gondatlanságból elkövetett emberölés vétség miatt indítottak nyomozást.","shortLead":"A BRFK pedig közölte, gondatlanságból elkövetett emberölés vétség miatt indítottak nyomozást.","id":"20190711_Lebontottak_a_MOM_Sportnal_kiegett_fabodet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe3a65e-3b93-4452-b200-ed086944a438","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Lebontottak_a_MOM_Sportnal_kiegett_fabodet","timestamp":"2019. július. 11. 08:40","title":"Lebontották a MOM Sportnál kiégett fabódét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c906b1-fd6a-4771-9891-2a2aad3c3651","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a brit szupersportkocsi már alaphelyzetben sem éppen gyenge, de most találtak még 88 extra lóerőt a motorjában.","shortLead":"Ez a brit szupersportkocsi már alaphelyzetben sem éppen gyenge, de most találtak még 88 extra lóerőt a motorjában.","id":"20190711_nagy_mereszseg_kell_egy_mclaren_tuningolasahoz_ime_a_vegeredmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58c906b1-fd6a-4771-9891-2a2aad3c3651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b785e1c4-88da-4a8f-a878-482ff66e51da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190711_nagy_mereszseg_kell_egy_mclaren_tuningolasahoz_ime_a_vegeredmeny","timestamp":"2019. július. 11. 08:21","title":"Nagy merészség kell egy McLaren tuningolásához, íme a végeredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6de09ed-d16e-4f62-85f4-a42f304f7b06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány egyszerű szabály betartásával mindenki biztonságban szórakozhat. ","shortLead":"Néhány egyszerű szabály betartásával mindenki biztonságban szórakozhat. ","id":"20190710_Biztonsagos_fesztivalozas_tanacsok_Katasztrofavedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6de09ed-d16e-4f62-85f4-a42f304f7b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6237836e-1ff4-46bd-98da-2998885da8a2","keywords":null,"link":"/elet/20190710_Biztonsagos_fesztivalozas_tanacsok_Katasztrofavedelem","timestamp":"2019. július. 10. 14:32","title":"Üzent a Katasztrófavédelem a fesztiválozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2792f4e4-2d29-4892-94f5-fc180fb6dc37","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Valójában mennyit nőtt az ország gazdasági teljesítménye Orbánék 2010-es hatalomra lépése óta? Mennyire jött be a keleti nyitás? Mekkora esélye van a munkaerőpiacon annak, aki felsőfokú-, és mennyi annak, aki szinte semmilyen végzettséggel nem rendelkezik? Immár 25. alkalommal jelent meg a KSH éves összefoglalója az országról. Szinte minden kiderül belőle - mutatunk néhány példát.","shortLead":"Valójában mennyit nőtt az ország gazdasági teljesítménye Orbánék 2010-es hatalomra lépése óta? Mennyire jött be...","id":"20190711_Osszeszedtuk_igy_eltunk_2018ban_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2792f4e4-2d29-4892-94f5-fc180fb6dc37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16d0df8-8140-4c2e-8567-36900c439aa1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Osszeszedtuk_igy_eltunk_2018ban_Magyarorszagon","timestamp":"2019. július. 11. 17:25","title":"Így éltünk 2018-ban Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b84355-827b-4015-bd3d-9f20cf31c367","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ahány ország, annyiféle piásan okozott baleset.","shortLead":"Ahány ország, annyiféle piásan okozott baleset.","id":"20190711_Reszeg_autos_talalt_telibe_egy_hatalmas_kaktuszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6b84355-827b-4015-bd3d-9f20cf31c367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deb7c991-29b6-4079-9fd1-8bf07356c579","keywords":null,"link":"/cegauto/20190711_Reszeg_autos_talalt_telibe_egy_hatalmas_kaktuszt","timestamp":"2019. július. 11. 15:48","title":"Részeg autós talált telibe egy hatalmas kaktuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ba0c64-4c95-458a-92b0-2ac8246dcaad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Sir Kim Darroch bizalmas, de kiszivárgott feljegyzéseiben olyanokat írt, hogy az elnök pályafutása \"dicstelen véget érhet\". ","shortLead":"Sir Kim Darroch bizalmas, de kiszivárgott feljegyzéseiben olyanokat írt, hogy az elnök pályafutása \"dicstelen véget...","id":"20190710_Lemondott_a_washingtoni_brit_nagykovet_aki_Trumpot_biralta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8ba0c64-4c95-458a-92b0-2ac8246dcaad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80da6911-9c2f-420e-b078-68ffe3f33713","keywords":null,"link":"/vilag/20190710_Lemondott_a_washingtoni_brit_nagykovet_aki_Trumpot_biralta","timestamp":"2019. július. 10. 13:47","title":"Lemondott a washingtoni brit nagykövet, aki Trumpot bírálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ad536a8-053d-45a1-883e-1e3870443841","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két falu között durva leszámolássorozat tört ki, terhes nők és gyerekek is meghaltak. A miniszterelnök halálbüntetéssel fenyeget.","shortLead":"Két falu között durva leszámolássorozat tört ki, terhes nők és gyerekek is meghaltak. A miniszterelnök halálbüntetéssel...","id":"20190710_Torzsi_bosszuban_oltek_meg_20_embert_Papua_UjGuinean","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ad536a8-053d-45a1-883e-1e3870443841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4c6edd-8f50-48ac-a6eb-6d9c4a7033c1","keywords":null,"link":"/vilag/20190710_Torzsi_bosszuban_oltek_meg_20_embert_Papua_UjGuinean","timestamp":"2019. július. 10. 09:54","title":"Törzsi bosszúban öltek meg 20 embert Pápua Új-Guineán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]