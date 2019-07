Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Májusban 8,7 százalékkal volt magasabb az ipari termelés, mint egy évvel korábban. A járműgyártás kibocsátása és exportja is 17 százalékkal nőtt. Az energiaipar kibocsátása 10 százalékkal volt magasabb a hideg idő miatt. ","shortLead":"Májusban 8,7 százalékkal volt magasabb az ipari termelés, mint egy évvel korábban. A járműgyártás kibocsátása és...","id":"20190712_A_hideg_ido_megtolta_az_energiaipart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe895ad-690a-4e82-abb7-caa34165e602","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_A_hideg_ido_megtolta_az_energiaipart","timestamp":"2019. július. 12. 09:43","title":"A hideg idő megtolta az energiaipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886f0788-1339-449c-9736-d38d4067e37c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem teheti meg az EU, hogy saját vizsgálat nélkül, csakis az ukrán hatóságok nyomozására hivatkozva büntessen - mondta ki az unió bírósága.","shortLead":"Nem teheti meg az EU, hogy saját vizsgálat nélkül, csakis az ukrán hatóságok nyomozására hivatkozva büntessen - mondta...","id":"20190711_Dontott_az_EU_birosaga_ervenytelenek_a_volt_ukran_elnok_ellen_hozott_szankciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=886f0788-1339-449c-9736-d38d4067e37c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65fe7715-9b56-46e0-908c-05776b01223b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Dontott_az_EU_birosaga_ervenytelenek_a_volt_ukran_elnok_ellen_hozott_szankciok","timestamp":"2019. július. 11. 15:59","title":"Döntött az EU bírósága: érvénytelenek a volt ukrán elnök ellen hozott szankciók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9008d01-4aa4-4679-97d9-f8dfcb8a466a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Wizz Air Budapest-London járata is késni fog. ","shortLead":"A Wizz Air Budapest-London járata is késni fog. ","id":"20190710_Leallt_a_londoni_Gatwick_repuloter_budapesti_gep_is_erintett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9008d01-4aa4-4679-97d9-f8dfcb8a466a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737085e1-71ef-4f1f-a8a5-4b6010701d3d","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Leallt_a_londoni_Gatwick_repuloter_budapesti_gep_is_erintett","timestamp":"2019. július. 10. 21:11","title":"Leállt a londoni Gatwick repülőtér, budapesti gép is érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a199c0-c76d-47a4-8d22-09c194ab56cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarok apolitikusak, a kialakuló rendszer pedig hasonlít az arab elnyomó rendszerekre - sarkos véleményt fogalmaz meg az a szír-magyar aktivista, aki állítja, soha nem érte támadás vagy megkülönböztetés Magyarországon.\r

","shortLead":"Kudarccal végződött csütörtök reggel egy Vega típusú hordozórakéta indítása fedélzetén az Egyesült Arab Emírségek...","id":"20190711_vega_hordozoraketa_arianespace_falcon_eye_katonai_muhold_felbocsatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b59ed6b6-3478-4b62-949e-0e1a248688c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1adcbd2d-53b7-48c7-a03c-513ff8221f5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_vega_hordozoraketa_arianespace_falcon_eye_katonai_muhold_felbocsatas","timestamp":"2019. július. 11. 06:51","title":"Lezuhant egy hordozórakéta, oda az értékes rakomány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41cf2820-75f4-47f9-9d94-cc46cc6516da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nestlé egy belga márkájának a vizespalackjait készíti újrahasznosított PET-ből. ","shortLead":"A Nestlé egy belga márkájának a vizespalackjait készíti újrahasznosított PET-ből. ","id":"20190710_Belgiumban_mar_van_teljesen_ujrahasznositott_muanyagbol_keszult_asvanyviz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41cf2820-75f4-47f9-9d94-cc46cc6516da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731a2fc6-5f8d-4533-a80d-781c178edbc6","keywords":null,"link":"/kkv/20190710_Belgiumban_mar_van_teljesen_ujrahasznositott_muanyagbol_keszult_asvanyviz","timestamp":"2019. július. 10. 17:48","title":"Belgiumban már van teljesen újrahasznosított műanyagpalackban árult ásványvíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56489e8e-de47-44d5-b51f-f76c432ebe44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek a kocsik egy olyan elitklub tagjai, ahova csak jóval 1500 lóerő feletti produkcióval lehet belépni.","shortLead":"Ezek a kocsik egy olyan elitklub tagjai, ahova csak jóval 1500 lóerő feletti produkcióval lehet belépni.","id":"20190712_toplista_ezek_most_a_vilag_legerosebb_sportautoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56489e8e-de47-44d5-b51f-f76c432ebe44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a06433c-17e7-4453-82c8-9250102e5eb6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190712_toplista_ezek_most_a_vilag_legerosebb_sportautoi","timestamp":"2019. július. 12. 06:41","title":"Toplista: ezek most a világ legerősebb sportautói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]