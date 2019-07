Szijjártó: Lehetővé kell tenni, hogy kínai érettségit is lehessen tenni Magyarországon

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"151357c2-9419-4641-8144-13d6cae08e20","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Balásy Gyula két cége nyerte meg a Turisztikai Ügynökség 10 milliárdos keretszerződését. Legalább 20 darab, legalább 100 millió forintos kampányt fognak lebonyolítani, India is a potenciális célpontok közt.","shortLead":"Balásy Gyula két cége nyerte meg a Turisztikai Ügynökség 10 milliárdos keretszerződését. Legalább 20 darab, legalább...","id":"20190712_Szazmillios_kampanyokkal_nepszerusiti_Magyarorszagot_kulfoldon_a_Fidesz_kedvenc_reklamosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=151357c2-9419-4641-8144-13d6cae08e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d670b2-dde8-45f0-9480-8657571e0312","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_Szazmillios_kampanyokkal_nepszerusiti_Magyarorszagot_kulfoldon_a_Fidesz_kedvenc_reklamosa","timestamp":"2019. július. 12. 10:50","title":"Százmilliós kampányokkal népszerűsíti Magyarországot külföldön a Fidesz kedvenc reklámosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7c6ead-18c8-4995-b088-3d1648c962f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő férje, Szűcs Lajos ismét kórházba került, de unokája nem látogathatja meg.","shortLead":"A színésznő férje, Szűcs Lajos ismét kórházba került, de unokája nem látogathatja meg.","id":"20190711_Pecsi_Ildiko_a_korhazbol_is_kitiltotta_unokajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa7c6ead-18c8-4995-b088-3d1648c962f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb85e56f-0a69-4199-82bf-b203e026627e","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Pecsi_Ildiko_a_korhazbol_is_kitiltotta_unokajat","timestamp":"2019. július. 11. 09:44","title":"Pécsi Ildikó a kórházból is kitiltotta unokáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5e287b-4bba-4466-8865-ac333a9d8f6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Bal Blokk nyár végén bont zászlót, eszerint az MSZP részeként.","shortLead":"A Bal Blokk nyár végén bont zászlót, eszerint az MSZP részeként.","id":"20190712_Megrovassal_meguszta_Szanyi_Tibor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af5e287b-4bba-4466-8865-ac333a9d8f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8a6f9e-77fe-40fc-9fda-ae208b6652f7","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Megrovassal_meguszta_Szanyi_Tibor","timestamp":"2019. július. 12. 07:21","title":"Megrovással megúszta Szanyi Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közreadta 2019-es második féléves ellenőrzési tervét az Állami Számvevőszék, hét pártot és alapítványainak gazdálkodását veszik górcső alá, a Fidesz most kimarad a szórásból.\r

\r

","shortLead":"Közreadta 2019-es második féléves ellenőrzési tervét az Állami Számvevőszék, hét pártot és alapítványainak...","id":"20190710_Retteghetnek_az_ellenzeki_partok_az_ASZ_ellenorzi_oket_2019_masodik_feleben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"063eeb55-7441-4dd3-8864-1998896e8139","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Retteghetnek_az_ellenzeki_partok_az_ASZ_ellenorzi_oket_2019_masodik_feleben","timestamp":"2019. július. 10. 13:54","title":"Retteghetnek az ellenzéki pártok, az ÁSZ ellenőrzi őket 2019 második felében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük rendkívüli körülmények álltak fenn, úgy meg nem jár vissza pénz.","shortLead":"Szerintük rendkívüli körülmények álltak fenn, úgy meg nem jár vissza pénz.","id":"20190710_Het_orat_kesett_egy_budapesti_Wizz_Airjarat_de_nem_akarnak_karteritest_fizetni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f8841c-0e24-4fef-af39-7f5443348327","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Het_orat_kesett_egy_budapesti_Wizz_Airjarat_de_nem_akarnak_karteritest_fizetni","timestamp":"2019. július. 10. 16:51","title":"Hét órát késett egy budapesti Wizz Air-járat, de nem akarnak kártérítést fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5fa52d-de97-424b-b6de-d74108066115","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tud meglenni saját közösségi szolgáltatás nélkül a Google, ezért egy új ötlettel próbálkoznak. Csak aztán nehogy ez is a Google+ sorsára jusson.","shortLead":"Nem tud meglenni saját közösségi szolgáltatás nélkül a Google, ezért egy új ötlettel próbálkoznak. Csak aztán nehogy...","id":"20190711_google_plus_schoelace_kozossegi_media_kozossegi_szolgaltatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c5fa52d-de97-424b-b6de-d74108066115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ceca9a8-17b6-4d28-84fa-1128150aa022","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_google_plus_schoelace_kozossegi_media_kozossegi_szolgaltatas","timestamp":"2019. július. 11. 12:33","title":"A Google+-szal befürdött, most mégis új közösségi ötlettel próbálkozik a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b1354e-0968-4419-b74d-be4268dc2cb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vilmos és Harry herceg is részt vett játékosként a meccsen, de ezúttal az nem róluk szólt.","shortLead":"Vilmos és Harry herceg is részt vett játékosként a meccsen, de ezúttal az nem róluk szólt.","id":"20190712_Ellopta_a_showt_hercegi_lovaspolomeccsen_Meghan_Markle_es_karjan_a_kis_Archie","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70b1354e-0968-4419-b74d-be4268dc2cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c42ace-8dcf-42bd-a03f-65b3919904d7","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Ellopta_a_showt_hercegi_lovaspolomeccsen_Meghan_Markle_es_karjan_a_kis_Archie","timestamp":"2019. július. 12. 08:18","title":"Ellopta a show-t a hercegi lovaspólómeccsen Meghan Markle és karján a kis Archie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426a6787-b820-4853-be62-e12fac9e6f45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy erőmű zagytározójáról van szó. A létesítmény egyelőre tehetetlen.","shortLead":"Egy erőmű zagytározójáról van szó. A létesítmény egyelőre tehetetlen.","id":"20190711_Ezrevel_jarnak_szelfizni_egy_azurkek_tohoz_csak_epp_azt_felejtik_el_hogy_mergezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=426a6787-b820-4853-be62-e12fac9e6f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795d3efe-899d-47a5-a37f-c8f4fe1f8658","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Ezrevel_jarnak_szelfizni_egy_azurkek_tohoz_csak_epp_azt_felejtik_el_hogy_mergezo","timestamp":"2019. július. 11. 12:58","title":"Ezrével járnak szelfizni egy azúrkék tóhoz, pedig amúgy tele van méreggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]