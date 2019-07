Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A legutóbbi hat szezonban Budapesten játszották a női kézi BL-döntőt, most újabb öt évre írtak alá szerződést.","shortLead":"A legutóbbi hat szezonban Budapesten játszották a női kézi BL-döntőt, most újabb öt évre írtak alá szerződést.","id":"20190711_Meg_ot_evig_Budapesten_rendezik_a_noi_kezilabdaBL_negyes_dontojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"230cba28-0d70-4b23-a0ef-f3fd6c135c60","keywords":null,"link":"/sport/20190711_Meg_ot_evig_Budapesten_rendezik_a_noi_kezilabdaBL_negyes_dontojet","timestamp":"2019. július. 11. 19:14","title":"Még öt évig Budapesten rendezik a női kézilabda-BL négyes döntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Birtokunkba került néhány tanúvallomás, amelyből kiderül, a Hableány tragédiáját okozó Viking Sigyn személyzetének egy része érzékelte, hogy a szállodahajóval történt valami szokatlan. Közben egy dél-koreai idegenvezető állítja, közvetlen közelről, a partról nézte végig a tragédiát, amelyben – mint később kiderült – 26 honfitársa veszett oda. A Hableány kapitányától és matrózától ma vesznek végső búcsút kollégáik. ","shortLead":"Birtokunkba került néhány tanúvallomás, amelyből kiderül, a Hableány tragédiáját okozó Viking Sigyn személyzetének...","id":"20190712_A_Vikingen_is_ereztek_az_utkozest_a_Hableannyal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c71fb15-91f7-46e6-af2d-7aae62f8b4cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_A_Vikingen_is_ereztek_az_utkozest_a_Hableannyal","timestamp":"2019. július. 12. 06:30","title":"\"Mintha a talaj kiment volna a lábam alól\" – feldolgozható-e valaha a Hableány tragédiája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2fd67ad-1aeb-4655-b35d-f0017ae6e56a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tízmedencés fürdőt vizionálnak, gyermekrészleggel, szaunákkal. A keret 200 millió forint.","shortLead":"Tízmedencés fürdőt vizionálnak, gyermekrészleggel, szaunákkal. A keret 200 millió forint.","id":"20190712_strand_furdo_jozsefvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2fd67ad-1aeb-4655-b35d-f0017ae6e56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c6ed395-cb68-4158-ba3a-475fd9a65bb8","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_strand_furdo_jozsefvaros","timestamp":"2019. július. 12. 12:38","title":"500 főt befogadni képes strand épülhet Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30cc0346-58d7-4526-a74b-2f1ec8745c71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szavazást egyszer elhalasztották, a jogszabályt egyetlen helyen átírták, most átment. Nehéz helyzetbe kerülhetnek az alternatív iskolák mostantól.","shortLead":"A szavazást egyszer elhalasztották, a jogszabályt egyetlen helyen átírták, most átment. Nehéz helyzetbe kerülhetnek...","id":"20190712_Megszavaztak_tovabb_allamositjak_a_kozoktatast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30cc0346-58d7-4526-a74b-2f1ec8745c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88df2d61-9cb5-4dc4-ac76-6b6f19bd2b17","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Megszavaztak_tovabb_allamositjak_a_kozoktatast","timestamp":"2019. július. 12. 11:46","title":"Megszavazták: tovább államosítják a közoktatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b902e826-df99-4d96-b762-ad095a595f98","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megtalálta és azonosította egy nemzetközi kutatócsoport a bibliai Ciklág városát, ahová Saul király elől menekült Dávid király – jelentette az izraeli média.","shortLead":"Megtalálta és azonosította egy nemzetközi kutatócsoport a bibliai Ciklág városát, ahová Saul király elől menekült Dávid...","id":"20190713_biblia_ciklag_saul_david","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b902e826-df99-4d96-b762-ad095a595f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a9aeda-6512-4ced-9b75-95a92a4f1078","keywords":null,"link":"/tudomany/20190713_biblia_ciklag_saul_david","timestamp":"2019. július. 13. 10:03","title":"Tényleg létezik: rátaláltak a Bibliában emlegetett város maradványaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f649f219-544a-40e3-9123-e28fd5f0094e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden nyolcadik magyar csak kormányoldali médiumot fogyaszt, a társadalom többsége pedig több kormánypárti, mint kritikus médiumot - a Fidesz véleménybuborékja többségben van ma Magyarországon, akármennyire is az ellenkezőjét bizonygatja a kormán, tárta fel egy elemzés.","shortLead":"Minden nyolcadik magyar csak kormányoldali médiumot fogyaszt, a társadalom többsége pedig több kormánypárti, mint...","id":"20190712_Konkretan_nem_igaz_a_kormany_altal_sulykolt_ballib_mediatulsuly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f649f219-544a-40e3-9123-e28fd5f0094e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66858f30-d684-4bda-95eb-9a92d0fb50e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Konkretan_nem_igaz_a_kormany_altal_sulykolt_ballib_mediatulsuly","timestamp":"2019. július. 12. 14:31","title":"Konkrétan nem igaz a kormány által sulykolt ballib médiatúlsúly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eadae4d-c1a1-40af-aac2-305e2e13c0b3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A tervek szerint a filmet - a korabeli hangulatot felidézve - fekete-fehér filmszalagra forgatják majd. ","shortLead":"A tervek szerint a filmet - a korabeli hangulatot felidézve - fekete-fehér filmszalagra forgatják majd. ","id":"20190711_Gary_Oldman_David_Fincher_film_Herman_Mankiewicz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4eadae4d-c1a1-40af-aac2-305e2e13c0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a09e54c-7bd2-4775-bc67-7226953c8617","keywords":null,"link":"/kultura/20190711_Gary_Oldman_David_Fincher_film_Herman_Mankiewicz","timestamp":"2019. július. 11. 16:53","title":"Gary Oldmannel készül David Fincher új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d852fae3-5686-432d-9344-57abde57d7c2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Természetvédelmi Világalap (WWF) jelentése szerint több mint húsz ott élő cápafajt fenyegeti a kihalás veszélye. ","shortLead":"A Természetvédelmi Világalap (WWF) jelentése szerint több mint húsz ott élő cápafajt fenyegeti a kihalás veszélye. ","id":"20190712_capa_kihalas_foldkozi_tenger_wwf_jelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d852fae3-5686-432d-9344-57abde57d7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"504f1daf-7bd9-4af5-b030-aba421ff8ff1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_capa_kihalas_foldkozi_tenger_wwf_jelentes","timestamp":"2019. július. 12. 18:03","title":"Eltűnhet a cápafajok fele a Földközi-tengerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]