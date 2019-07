Egyre többet költenek a magyarok, a kereskedők mégis nehéz helyzetben vannak

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb57098d-684f-48c5-81d6-1bf8fd467a8b","c_author":"","category":"itthon","description":"Gengszterfilmek unalomig ismert jelenete a keresztapa és a kisebb, helyi maffiafőnök találkozója, melynek során az utóbbi, a zsákmány nagy részét fölajánlva védelmet kér az előbbitől. Ilyen jelenetre emlékeztetett a bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással gyanúsított Simonka György fideszes képviselő Facebookon közzétett, Karmelita kolostorbeli találkozója a miniszterelnökkel – írta közleményében Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció (DK) alelnöke.","shortLead":"Gengszterfilmek unalomig ismert jelenete a keresztapa és a kisebb, helyi maffiafőnök találkozója, melynek során...","id":"20190714_Mit_keresett_a_koltsegvetesi_csalassal_vadolt_Simonka_Orbannal__kerdezi_a_DK","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb57098d-684f-48c5-81d6-1bf8fd467a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64a98f7-5847-433c-ae28-0c467285a94b","keywords":null,"link":"/itthon/20190714_Mit_keresett_a_koltsegvetesi_csalassal_vadolt_Simonka_Orbannal__kerdezi_a_DK","timestamp":"2019. július. 14. 12:28","title":"Mit keresett a költségvetési csalással vádolt Simonka Orbánnál – kérdezi a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 28. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki: 1, 6, 27, 28, 54.","shortLead":" A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 28. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő...","id":"20190713_Itt_vannak_a_lottoszamok_ha_nem_ikszelte_be_az_egyest_meg_se_nezze_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88fe215f-4977-4cfa-9ce4-1fbffcbc8d6c","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Itt_vannak_a_lottoszamok_ha_nem_ikszelte_be_az_egyest_meg_se_nezze_oket","timestamp":"2019. július. 13. 20:00","title":"Itt vannak a lottószámok, ha nem ikszelte be az egyest, meg se nézze őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46328bea-4f7c-4b15-b00d-af000c857897","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2020-tól kevesebbet indítanak, drágábban.","shortLead":"2020-tól kevesebbet indítanak, drágábban.","id":"20190715_Megnyirbalja_az_OKJ_tanfolyamokat_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46328bea-4f7c-4b15-b00d-af000c857897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a5a769-99f7-432e-a4a9-de62d61863c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_Megnyirbalja_az_OKJ_tanfolyamokat_a_kormany","timestamp":"2019. július. 15. 11:02","title":"Megnyirbálja az OKJ-tanfolyamokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6e40b8-bc01-41e5-8f4d-72cc38ee8619","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszíntől az M1-es felé lépésben haladnak a járművek.","shortLead":"A helyszíntől az M1-es felé lépésben haladnak a járművek.","id":"20190715_Ot_auto_utkozott_az_M0ason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e6e40b8-bc01-41e5-8f4d-72cc38ee8619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de991e90-e207-4301-b913-1e5a12113510","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_Ot_auto_utkozott_az_M0ason","timestamp":"2019. július. 15. 07:42","title":"Öt autó ütközött az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1332b1-3ed3-48ed-a59d-97fe0185c388","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eleve be sem álltak mögé szélsőjobbos múltja miatt.","shortLead":"Eleve be sem álltak mögé szélsőjobbos múltja miatt.","id":"20190713_A_Momentum_es_a_Parbeszed_sem_tamogatja_az_ozdi_jobbikost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d1332b1-3ed3-48ed-a59d-97fe0185c388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3b2a79-5cff-4720-98ef-04de42440f6f","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_A_Momentum_es_a_Parbeszed_sem_tamogatja_az_ozdi_jobbikost","timestamp":"2019. július. 13. 15:59","title":"A Momentum és a Párbeszéd sem támogatja az ózdi jobbikost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2164ebff-10b7-45ea-b1c7-7881cc2c9b19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hétmillió dolláros Lamborghini bár utcára is vihető, de az esélye, hogy valaha is találkozzunk vele nagyjából nulla.","shortLead":"A hétmillió dolláros Lamborghini bár utcára is vihető, de az esélye, hogy valaha is találkozzunk vele nagyjából nulla.","id":"20190713_7_millio_dollaros_egyedi_Lamborghini__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2164ebff-10b7-45ea-b1c7-7881cc2c9b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34f2e8c-1927-4b3d-9c58-c565ab49619f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190713_7_millio_dollaros_egyedi_Lamborghini__video","timestamp":"2019. július. 13. 14:19","title":"Nagyjából 2 milliárd forintba kerülhet ez a egyedi, 800 lóerős Lamborghini - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e31f46-ca2d-48ab-b02a-33d44471a0ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosnak tűnő termékfotókon tűnt fel a Samsung augusztusban érkező mobilja, az érintőceruzás Note10. ","shortLead":"Hivatalosnak tűnő termékfotókon tűnt fel a Samsung augusztusban érkező mobilja, az érintőceruzás Note10. ","id":"20190714_samsung_galaxy_note10_bemutato_kiszivargott_kep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55e31f46-ca2d-48ab-b02a-33d44471a0ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077b7ce2-2f3f-4a7d-8352-c0178edddf33","keywords":null,"link":"/tudomany/20190714_samsung_galaxy_note10_bemutato_kiszivargott_kep","timestamp":"2019. július. 14. 10:03","title":"Ha ez igaz, elég szép telefon lesz a Note10 – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a944a7-f710-4173-b3a2-8723287762cf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pánikra semmi ok, inkább csak bizsergett a föld.","shortLead":"Pánikra semmi ok, inkább csak bizsergett a föld.","id":"20190713_Icipici_foldrenges_volt_Biatorbagyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25a944a7-f710-4173-b3a2-8723287762cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ae9203-a20b-4d4c-bb7b-a95b168e5951","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_Icipici_foldrenges_volt_Biatorbagyon","timestamp":"2019. július. 13. 15:18","title":"Icipici földrengés volt Biatorbágyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]