Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7cb93cb1-f577-4164-80bb-16a2933c2562","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A H5-ös HÉV vonalat másfél hónap múlva már 5-ös metrónak fogják hívni.","shortLead":"A H5-ös HÉV vonalat másfél hónap múlva már 5-ös metrónak fogják hívni.","id":"20190717_Szeptembertol_lesz_otos_metro_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cb93cb1-f577-4164-80bb-16a2933c2562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e474d43c-e489-4a59-881f-e7fa9bc7c83b","keywords":null,"link":"/itthon/20190717_Szeptembertol_lesz_otos_metro_Budapesten","timestamp":"2019. július. 17. 05:36","title":"Szeptembertől lesz 5-ös metró Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8149a7af-a442-422a-80bc-02c44a5343bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A bemutatóra egy külön albummal is készült, amely szerinte szerelmes levél Afrikához. ","shortLead":"A bemutatóra egy külön albummal is készült, amely szerinte szerelmes levél Afrikához. ","id":"20190717_Az_oroszlankiraly_Beyonce_szerelmes_levelet_irt_Afrikahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8149a7af-a442-422a-80bc-02c44a5343bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e10d5f-c0c2-475d-8c7f-a7ffb6268917","keywords":null,"link":"/kultura/20190717_Az_oroszlankiraly_Beyonce_szerelmes_levelet_irt_Afrikahoz","timestamp":"2019. július. 17. 14:50","title":"Beyoncé új dalával bővült Az oroszlánkirály filmzenéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8bdd7d8-21bc-4844-9c5a-0ae36a669ab1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Marsra jutás technikai korlátai mellett egyelőre az is kérdéses, hogyan tartanák életben a bolygó meghódítására induló űrhajósokat. Egy amerikai–brit csapatnak most támadt egy ötlete.","shortLead":"A Marsra jutás technikai korlátai mellett egyelőre az is kérdéses, hogyan tartanák életben a bolygó meghódítására...","id":"20190717_mars_felszin_klima_elhetove_tetele_aerogel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8bdd7d8-21bc-4844-9c5a-0ae36a669ab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fb58cb-4381-4565-aaab-447a9cbf45a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_mars_felszin_klima_elhetove_tetele_aerogel","timestamp":"2019. július. 17. 19:03","title":"Fontos felfedezésre jutottak amerikai és brit kutatók a Mars meghódításával kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Mol 7 forinttal megemelte a benzin, és 5 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi árát szerdán.","shortLead":"A Mol 7 forinttal megemelte a benzin, és 5 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi árát szerdán.","id":"20190717_benzinar_mol_tankolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050955a2-6b8d-4ee9-ae31-339a5140c5e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_benzinar_mol_tankolas","timestamp":"2019. július. 17. 05:01","title":"Ismét drágulásra ébredhetnek az autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bea9092-f029-46f9-ae73-e729ddef55a3","c_author":"Pálmai Erika","category":"hetilap","description":"Látványosan javult Budapest közbiztonsága – legalábbis a bűnügyi statisztika alapján. Az viszont nem növeli a budapestiek biztonságérzetét, hogy a lakásbetörések és az autólopások túlnyomó többsége felderítetlen marad.","shortLead":"Látványosan javult Budapest közbiztonsága – legalábbis a bűnügyi statisztika alapján. Az viszont nem növeli...","id":"201929__budapesti_bunozes__toplista__kozbiztonsag__elenjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bea9092-f029-46f9-ae73-e729ddef55a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5350b7a5-9b4a-4929-8f56-6cb034ff3ffd","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.29/201929__budapesti_bunozes__toplista__kozbiztonsag__elenjaro","timestamp":"2019. július. 17. 00:00","title":"Élenjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241912f2-9b56-4156-9a8d-b65267a3c909","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Még a nyugati világban sincs konszenzus a generációk elnevezéseivel kapcsolatban. Lássuk, hogyan alakultak ki a legnépszerűbb címkék!","shortLead":"Még a nyugati világban sincs konszenzus a generációk elnevezéseivel kapcsolatban. Lássuk, hogyan alakultak ki...","id":"20190718_Honnan_erednek_az_egyes_generaciok_nevei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=241912f2-9b56-4156-9a8d-b65267a3c909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780fe604-3918-4360-a016-f4637bf681b8","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190718_Honnan_erednek_az_egyes_generaciok_nevei","timestamp":"2019. július. 18. 14:15","title":"Honnan erednek az egyes generációk nevei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f5fed1-db06-44c4-a477-df507a3a043e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Véletlenül eltalálta golflabdájával hatéves lányát egy amerikai férfi Utah államban - a gyermek belehalt sérüléseibe.","shortLead":"Véletlenül eltalálta golflabdájával hatéves lányát egy amerikai férfi Utah államban - a gyermek belehalt sérüléseibe.","id":"20190717_Apja_elhibazott_golfutesetol_halt_meg_egy_hateves_amerikai_kislany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6f5fed1-db06-44c4-a477-df507a3a043e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95af2608-828d-4bff-bd76-a4163318bcfa","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Apja_elhibazott_golfutesetol_halt_meg_egy_hateves_amerikai_kislany","timestamp":"2019. július. 17. 20:38","title":"Apja elhibázott golfütésétől halt meg egy hatéves amerikai kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai képviselőház Donald Trump rasszistának minősített, négy demokrata párti képviselőnőt támadó Twitter-bejegyzéseit elítélő határozatot fogadott el kedden este.","shortLead":"Az amerikai képviselőház Donald Trump rasszistának minősített, négy demokrata párti képviselőnőt támadó...","id":"20190717_Az_amerikai_kepviselohaz_megszavazta_hogy_Trump_rasszista_megjegyzeseket_tett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094d9130-e5e7-4263-ac93-06db1165cd83","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Az_amerikai_kepviselohaz_megszavazta_hogy_Trump_rasszista_megjegyzeseket_tett","timestamp":"2019. július. 17. 05:13","title":"Az amerikai képviselőház szerint Trump tweetjei rasszisták voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]