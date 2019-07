Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismeretlen fegyveresek agyonlőttek szerdán három török diplomatát Erbílben, az észak-iraki Kurdisztán székhelyén.","shortLead":"Ismeretlen fegyveresek agyonlőttek szerdán három török diplomatát Erbílben, az észak-iraki Kurdisztán székhelyén.","id":"20190717_Ebed_kozben_lottek_agyon_harom_torok_diplomatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67df3c36-6f46-4dc2-9d45-b62266f40fb9","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Ebed_kozben_lottek_agyon_harom_torok_diplomatat","timestamp":"2019. július. 17. 14:43","title":"Ebéd közben lőttek agyon három török diplomatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc65ffb4-734b-4a0e-9e58-11f802c9ac3d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A hazai győzelem után döntetlent játszottak a litván Zalgiris Vilnius otthonában. ","shortLead":"A hazai győzelem után döntetlent játszottak a litván Zalgiris Vilnius otthonában. ","id":"20190718_Tovabbjutott_a_Honved_az_Europaliga_selejtezon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc65ffb4-734b-4a0e-9e58-11f802c9ac3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb69ad9-8d40-4632-a5aa-f5ced6af206b","keywords":null,"link":"/sport/20190718_Tovabbjutott_a_Honved_az_Europaliga_selejtezon","timestamp":"2019. július. 18. 21:10","title":"Továbbjutott a Honvéd az Európa-liga selejtezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4849eec-b94b-4f06-b171-024a810146ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint semmit sem bíz a véletlenre a Samsung, az 5G-képes Note10-be mindent belepakolnak, amit csak lehet.","shortLead":"A jelek szerint semmit sem bíz a véletlenre a Samsung, az 5G-képes Note10-be mindent belepakolnak, amit csak lehet.","id":"20190717_samsung_galaxy_note10_5g_okostelefon_android","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4849eec-b94b-4f06-b171-024a810146ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36eaf081-cc52-4816-81e5-dee31037fcbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_samsung_galaxy_note10_5g_okostelefon_android","timestamp":"2019. július. 17. 13:03","title":"1 TB tárhely elég lesz? Ennyivel érkezhet az 5G-s Note10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Frank Capra 1946-os alkotásából, Az élet csodaszépből.","shortLead":"Frank Capra 1946-os alkotásából, Az élet csodaszépből.","id":"20190718_paul_mccartney_musical_az_elet_csodaszep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1a560c-6557-4163-9772-ab0af554d74a","keywords":null,"link":"/kultura/20190718_paul_mccartney_musical_az_elet_csodaszep","timestamp":"2019. július. 18. 09:46","title":"Paul McCartney filmklasszikusból ír musicalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8b839a-c488-48bd-ab57-25f6f4e8b349","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyértelmű nyomok bukkantak fel a Play Store amerikai felületén, amelyek szerint az Electronic Arts új Plants vs. Zombies játékot készít. ","shortLead":"Egyértelmű nyomok bukkantak fel a Play Store amerikai felületén, amelyek szerint az Electronic Arts új Plants vs...","id":"20190718_plants_vs_zombies_3_electronic_arts_mobiljatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac8b839a-c488-48bd-ab57-25f6f4e8b349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1432a75-91dc-4088-9379-bc2046242c37","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_plants_vs_zombies_3_electronic_arts_mobiljatek","timestamp":"2019. július. 18. 13:03","title":"Emlékszik még a Plants vs. Zombies játékra? Készül az új, és sokkal szebb rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A múlt héten kinevezett igazságügyminiszter személyi és szervezeti változásokat jelentett be az InfoRádió Aréna című műsorában. ","shortLead":"A múlt héten kinevezett igazságügyminiszter személyi és szervezeti változásokat jelentett be az InfoRádió Aréna című...","id":"20190718_varga_judit_igazsagugyi_miniszterium_atalakitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aedbc59-8b51-4e5a-8c7e-a01b0be5a531","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_varga_judit_igazsagugyi_miniszterium_atalakitas","timestamp":"2019. július. 18. 11:48","title":"Lesz Brexit-ügyi miniszteri biztosunk – így alakítja át az igazságügyi tárcát Varga Judit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311119ff-cac6-466e-b25e-bc26750afc78","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Betartatná a jogállamiságot, de figyelembe venné a tagállamok érveit is. ","shortLead":"Betartatná a jogállamiságot, de figyelembe venné a tagállamok érveit is. ","id":"20190718_Von_der_Leyen_elmondta_mi_a_terve_Magyarorszaggal_es_Lengyelorszaggal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=311119ff-cac6-466e-b25e-bc26750afc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb029cc4-7130-4ef4-a8ba-05c1024e2d06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Von_der_Leyen_elmondta_mi_a_terve_Magyarorszaggal_es_Lengyelorszaggal","timestamp":"2019. július. 18. 20:16","title":"Von der Leyen elmondta, mi a terve Magyarországgal és Lengyelországgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c85a6c7-d963-4af4-8b9a-86b29510b83c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Van mellé öt olimpiai bajnoki címe is. ","shortLead":"Van mellé öt olimpiai bajnoki címe is. ","id":"20190717_szvetlana_romasina_kvangdzsu_vizes_vilagbajnoksag_szinkronuszas_aranyerem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c85a6c7-d963-4af4-8b9a-86b29510b83c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1b6390-0e6f-4016-a5b2-632c181b5105","keywords":null,"link":"/sport/20190717_szvetlana_romasina_kvangdzsu_vizes_vilagbajnoksag_szinkronuszas_aranyerem","timestamp":"2019. július. 17. 16:49","title":"Huszadik vb-aranyát nyerte az oroszok sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]