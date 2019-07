Benyújtja lemondását a brit pénzügyminiszter, ha – a várakozásoknak megfelelően – Boris Johnson lesz a következő miniszterelnöke a szigetországnak – ezt Philip Hammond a BBC tévéműsorában jelentette be. A politikus ezt azzal indokolta, hogy nem járul hozzá ahhoz, hogy az Egyesült Királyság akár megállapodás nélkül is kilépjen az Európai Unióból, márpedig a hírek szerint ezt Johnson elvárja kabinetje tagjaitól.

Nem Hammond az első tagja Theresa May leköszönő miniszterelnök kormányának, aki lemondását fontolgatja arra az esetre, ha jövő héten Boris Johnson kerül a kabinet élére. David Gauke igazságügyi miniszter hasonló lépésre készül, és úgy tudni, a konzervatív frakció több magas rangú tagja is igyekszik megakadályozni egy ilyen lépést. Johnson többször világossá tette: akármi is történik, október 31-ig kilépteti országát az EU-ból.

Hammondot arról is kérdezték, mire készül, ha Johnson ellenfele, Jeremy Hunt jelenlegi külügyminiszter kerül a Downing Street 10-be. Erre azt válaszolta: mivel Hunt nézetei kifinomultabbak, erről nem tudott még döntést hozni. A politikus 2010 óta tagja a brit kormánynak, előbb a közlekedési, majd a védelmi tárca, később külügyminisztérium tartozott alá, Theresa May kinevezése óta állt a kincstár élén.

Theresa May utódjáról a frakción belüli szavazások után jelenleg a Konzervatívok 160 ezres tagsága szavaz. A folyamat a jövő hét elején zárul le, várhatóan kedden jelentik be, ki lesz az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke, akinek az lesz a feladata, hogy megoldást találjon a Brexit körüli patthelyzetre. Az EU számtalanszor világossá tette, hogy a tavaly elfogadott kilépési megállapodást nem hajlandó újratárgyalni, így igen szűk lesz a mozgástere a következő kormányfőnek is.