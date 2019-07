Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"447837cf-fa56-4f70-bb2a-7256e3c2eb76","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Beer Miklós váci megyés püspök utódját augusztus 24-én szentelik fel, ő nyugdíjas püspök lesz. A hvg.hu-nak adott interjúban elmondta, hogyan látja a kereszténység és az egyház állapotát, és azt is, hogy szociális projekteken gondolkodik, és szeretné javítani a párbeszéd és a közéleti javulás esélyeit. Arról is beszélt nekünk, mit bánt meg leginkább, és hogy a 2018-as választás előtt a felsőbb körökből hogy szóltak rá, hogy maradjon csendben.","shortLead":"Beer Miklós váci megyés püspök utódját augusztus 24-én szentelik fel, ő nyugdíjas püspök lesz. A hvg.hu-nak adott...","id":"20190729_Beer_Miklos_Megmondtak_hogy_fogjam_be_a_szamat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=447837cf-fa56-4f70-bb2a-7256e3c2eb76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c922a9-a305-4856-b756-34b64b35017c","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Beer_Miklos_Megmondtak_hogy_fogjam_be_a_szamat","timestamp":"2019. július. 29. 06:30","title":"Beer Miklós: \"Megmondták, hogy fogjam be a számat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21389469-0e36-4e1a-a5d0-7fe93cdcfed6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Valami megváltozott.","shortLead":"Valami megváltozott.","id":"20190728_Hosszu_Katinka_Nem_erzem_mar_az_adrenalint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21389469-0e36-4e1a-a5d0-7fe93cdcfed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb60428-2a98-49ec-9418-e041e7976e69","keywords":null,"link":"/sport/20190728_Hosszu_Katinka_Nem_erzem_mar_az_adrenalint","timestamp":"2019. július. 28. 15:12","title":"Hosszú Katinka: \"Nem érzem már az adrenalint\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c5f07b6-0fec-4c18-802c-8c2238f06f9e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagykanizsai Tesco parkolójában demonstrálták korunk két túlélőeszközét: a vontatókötelet és a pink unikornisos úszógumit.","shortLead":"A nagykanizsai Tesco parkolójában demonstrálták korunk két túlélőeszközét: a vontatókötelet és a pink unikornisos...","id":"20190728_Unikornis_uszugumival_vizisieltek_a_nagykanizsai_Tesco_parkoluogajban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c5f07b6-0fec-4c18-802c-8c2238f06f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba98960e-7909-4d77-aa00-9b32f06d2bad","keywords":null,"link":"/cegauto/20190728_Unikornis_uszugumival_vizisieltek_a_nagykanizsai_Tesco_parkoluogajban","timestamp":"2019. július. 28. 17:13","title":"Akkora vihar volt, hogy unikornisos úszógumival vízisíeltek a parkolóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47766abe-6d53-4ffa-b30e-219813a015f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 66 éves caracali férfi egy 15 és egy 18 éves lánnyal végzett, az eset sokkolta Romániát.","shortLead":"A 66 éves caracali férfi egy 15 és egy 18 éves lánnyal végzett, az eset sokkolta Romániát.","id":"20190728_Ket_lany_megoleset_ismerte_be_a_roman_stoppos_gyilkos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47766abe-6d53-4ffa-b30e-219813a015f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879c7950-af7a-4a50-960c-727036572f2a","keywords":null,"link":"/vilag/20190728_Ket_lany_megoleset_ismerte_be_a_roman_stoppos_gyilkos","timestamp":"2019. július. 28. 15:55","title":"Két lány megölését ismerte be a román stopposgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az utasok arra panaszkodtak: miután a vihar miatt nem tudtak Budapesten leszállni, semmilyen segítséget nem kaptak a hazajutáshoz. Most vizsgálatra kötelezték a kormányhivatalt.","shortLead":"Az utasok arra panaszkodtak: miután a vihar miatt nem tudtak Budapesten leszállni, semmilyen segítséget nem kaptak...","id":"20190729_Azonnali_vizsgalatot_rendelt_el_a_kormany_a_Ryanair_Pozsonyban_hagyott_utasai_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af4314c-cede-4e98-8a02-a2b25bafc31f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190729_Azonnali_vizsgalatot_rendelt_el_a_kormany_a_Ryanair_Pozsonyban_hagyott_utasai_miatt","timestamp":"2019. július. 29. 14:54","title":"Azonnali vizsgálatot rendelt el a kormány a Ryanair Pozsonyban hagyott utasai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79a2cb46-de7d-4cdb-b90a-68887f3d6b82","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy galéria omlott le.","shortLead":"Egy galéria omlott le.","id":"20190727_Szerencsejuk_volt_a_magyaroknak_ezert_nem_lett_bajuk_a_delkoreai_ejszakai_klubban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79a2cb46-de7d-4cdb-b90a-68887f3d6b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1669082-4e59-46e7-a6cb-74dadc085d63","keywords":null,"link":"/sport/20190727_Szerencsejuk_volt_a_magyaroknak_ezert_nem_lett_bajuk_a_delkoreai_ejszakai_klubban","timestamp":"2019. július. 27. 21:52","title":"Szerencséjük volt a magyaroknak, ezért nem lett bajuk a dél-koreai éjszakai klubban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c02d18-9ad8-4ba6-a7d2-0d25837ed02a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kevesebb a baleset, de nagyobb az okozott kár értéke.","shortLead":"Kevesebb a baleset, de nagyobb az okozott kár értéke.","id":"20190727_Kiderult_melyik_jarmu_jelenti_a_legnagyobb_veszelyt_az_utakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80c02d18-9ad8-4ba6-a7d2-0d25837ed02a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc1ad76-9666-467e-939c-3aa62330c07c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Kiderult_melyik_jarmu_jelenti_a_legnagyobb_veszelyt_az_utakon","timestamp":"2019. július. 27. 20:32","title":"Kiderült, melyik jármű jelenti a legnagyobb veszélyt az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356b3c-193c-4cce-9bd8-1e45461ba81a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pótfelvételin egyetlen szakra lehet jelentkezni, ha valaki nem került be sehova, vagy nem is felvételizett rendesen. ","shortLead":"A pótfelvételin egyetlen szakra lehet jelentkezni, ha valaki nem került be sehova, vagy nem is felvételizett rendesen. ","id":"20190729_Nem_vettek_fel_Ma_kezdodik_a_potfelveteli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0356b3c-193c-4cce-9bd8-1e45461ba81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668a7b73-9966-4f10-a1c2-a4763481f25b","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Nem_vettek_fel_Ma_kezdodik_a_potfelveteli","timestamp":"2019. július. 29. 12:14","title":"Nem vették fel? Ma kezdődik a pótfelvételi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]