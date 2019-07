Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mindenben megállapodtak.","shortLead":"Mindenben megállapodtak.","id":"20190731_Jovore_Feheroroszorszagba_is_lehet_Budapestrol_WizzAirgeppel_utazni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13639eac-c1e7-4a01-9313-c75a89f7aa59","keywords":null,"link":"/kkv/20190731_Jovore_Feheroroszorszagba_is_lehet_Budapestrol_WizzAirgeppel_utazni","timestamp":"2019. július. 31. 09:54","title":"Jövőre Fehéroroszországba is lehet Budapestről WizzAir-géppel utazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01850bd-991e-4540-a060-64045cc5475a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ITM tájékoztatása szerint a reptéri utasfelvétel áll majd a vizsgálat középpontjában.","shortLead":"Az ITM tájékoztatása szerint a reptéri utasfelvétel áll majd a vizsgálat középpontjában.","id":"20190730_Fogyasztovedelmi_eljaras_indul_Ferihegyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b01850bd-991e-4540-a060-64045cc5475a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec03fdaa-6afd-4648-a0e9-adad5b32633c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_Fogyasztovedelmi_eljaras_indul_Ferihegyen","timestamp":"2019. július. 30. 16:43","title":"Fogyasztóvédelmi eljárás indul Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elmarad a magyar és a német külügyminiszter találkozója. ","shortLead":"Elmarad a magyar és a német külügyminiszter találkozója. ","id":"20190731_Szijjarto_Peter_meguzente_nemet_kollegajanak_mas_programja_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c5f057a-9016-402d-882b-fbb6e195e125","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Szijjarto_Peter_meguzente_nemet_kollegajanak_mas_programja_van","timestamp":"2019. július. 31. 06:28","title":"Szijjártó Péter megüzente német kollégájának, más programja van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14db78fa-0185-43ed-ad1f-38ae9f90a109","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az úszó szexuális zaklatásos ügyét a költészet eszközeivel – mi mással – próbálta megragadni a költő.","shortLead":"Az úszó szexuális zaklatásos ügyét a költészet eszközeivel – mi mással – próbálta megragadni a költő.","id":"20190730_Es_kapaszkodo_kelletett_hat_megfogtam_egy_feneket__Lackfi_Janost_megihlette_Kenderesi_Tamas_ugye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14db78fa-0185-43ed-ad1f-38ae9f90a109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5501a10-b173-40a2-8e47-9952735fbde6","keywords":null,"link":"/kultura/20190730_Es_kapaszkodo_kelletett_hat_megfogtam_egy_feneket__Lackfi_Janost_megihlette_Kenderesi_Tamas_ugye","timestamp":"2019. július. 30. 09:32","title":"„És kapaszkodó kelletett, hát megfogtam egy feneket” – Lackfi Jánost megihlette Kenderesi Tamás ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f11f12-92f4-4c98-86d3-c25b8ee5ea46","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kérdés, hogy elmond-e ez bármit a minőségéről.","shortLead":"Kérdés, hogy elmond-e ez bármit a minőségéről.","id":"20190730_Az_Aranyelet_a_68_legnepszerubb_sorozat_a_vilagon_es_ez_a_szam_meg_javulhat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17f11f12-92f4-4c98-86d3-c25b8ee5ea46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45684b9e-51b5-4497-aeda-b110632c974f","keywords":null,"link":"/kultura/20190730_Az_Aranyelet_a_68_legnepszerubb_sorozat_a_vilagon_es_ez_a_szam_meg_javulhat","timestamp":"2019. július. 30. 12:18","title":"Az Aranyélet a 68. legnépszerűbb sorozat a világon, és ez a szám még javulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a0f5b8-8afd-4bdc-abb0-7ebbb8e8679b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évente már nemcsak egyszer támadnak a sokak életét megkeserítő rovarok.","shortLead":"Évente már nemcsak egyszer támadnak a sokak életét megkeserítő rovarok.","id":"20190731_A_poloskaknak_semmi_sem_szent_oszibaracktol_az_uborkaig_mindenhol_ott_vannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34a0f5b8-8afd-4bdc-abb0-7ebbb8e8679b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c754b97-9fc0-4460-aef4-4ede9bfcf0da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_A_poloskaknak_semmi_sem_szent_oszibaracktol_az_uborkaig_mindenhol_ott_vannak","timestamp":"2019. július. 31. 08:16","title":"Ezekben a hetekben fejlődik ki a poloskák második generációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517358f7-90bb-4cbc-9cb7-2e1c8dc9fea2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az úszók szövetségi kapitánya úgy tudja, pénzbüntetést kapott a szexuális zaklatással megvádolt úszó.","shortLead":"Az úszók szövetségi kapitánya úgy tudja, pénzbüntetést kapott a szexuális zaklatással megvádolt úszó.","id":"20190730_kenderesi_tamas_szexualis_zaklatas_del_korea_vizes_vb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=517358f7-90bb-4cbc-9cb7-2e1c8dc9fea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb1a122-dfcf-49cf-b9ef-a551b1f12807","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_kenderesi_tamas_szexualis_zaklatas_del_korea_vizes_vb","timestamp":"2019. július. 30. 11:28","title":"Elengedték Kenderesi Tamást, csütörtökön érhet Magyarországra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65aaacf-93b7-4db8-bd5c-3acbab27e094","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarország is részt vesz a mesterségesintelligencia-alapú határvédelmi rendszer, az iBorderCtrl tesztelésében. A projektet élesen kritizáló szakemberek szerint az újfajta hazugságvizsgáló helytelen következtetésekre juthat, amit egy új eset is megerősít.","shortLead":"Magyarország is részt vesz a mesterségesintelligencia-alapú határvédelmi rendszer, az iBorderCtrl tesztelésében...","id":"20190731_iborderctrl_silent_talker_csendes_beszelo_mesterseges_intelligencia_hatarellenorzes_europai_unio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c65aaacf-93b7-4db8-bd5c-3acbab27e094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8209fcc-37fa-4ed2-8f96-b289a9bed463","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_iborderctrl_silent_talker_csendes_beszelo_mesterseges_intelligencia_hatarellenorzes_europai_unio","timestamp":"2019. július. 31. 11:33","title":"Őszintén válaszolt, mégis hazugnak bélyegezte az újságírót az új EU-s okos határellenőrző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]