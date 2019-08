Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc6495d0-80bd-4453-b41f-b7e62b95a3d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"86 százalékukat az állam adta ki.","shortLead":"86 százalékukat az állam adta ki.","id":"20190731_Mar_az_iskolakban_vannak_a_tankonyvek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc6495d0-80bd-4453-b41f-b7e62b95a3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da90c7f6-35b9-41c4-9963-37088dc0be24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Mar_az_iskolakban_vannak_a_tankonyvek","timestamp":"2019. július. 31. 12:46","title":"Már a raktárakban vannak a tankönyvek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b18cc90-e21f-47c8-953f-80a1ca0e2998","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190731_Ismet_van_farkas_Magyarorszagon_de_ugy_tunik_egy_borztol_is_inaba_szall_a_batorsaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b18cc90-e21f-47c8-953f-80a1ca0e2998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c74ec2-0396-4772-b35a-b05e95405815","keywords":null,"link":"/elet/20190731_Ismet_van_farkas_Magyarorszagon_de_ugy_tunik_egy_borztol_is_inaba_szall_a_batorsaga","timestamp":"2019. július. 31. 15:23","title":"Ismét van farkas Magyarországon, de úgy tűnik, egy borztól is inába száll a bátorsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64dbb34f-5b20-466e-b552-660d21007db1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor is levelet írt neki.","shortLead":"Orbán Viktor is levelet írt neki.","id":"20190731_A_diszpolgarsagat_megfurtak_de_a_Fidesz_is_felkoszontotte_a_100_eves_Balint_gazdat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64dbb34f-5b20-466e-b552-660d21007db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"712b4df7-6d13-4450-93b0-7ea6417896fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_A_diszpolgarsagat_megfurtak_de_a_Fidesz_is_felkoszontotte_a_100_eves_Balint_gazdat","timestamp":"2019. július. 31. 09:18","title":"A díszpolgárságát megfúrták, de a Fidesz is felköszöntötte a 100 éves Bálint gazdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nicaraguában az idén nyolcan haltak meg, és becslések szerint 55 ezren betegedtek meg a kór miatt.","shortLead":"Nicaraguában az idén nyolcan haltak meg, és becslések szerint 55 ezren betegedtek meg a kór miatt.","id":"20190801_Rohamosan_terjed_a_denguelaz_Nicaraguaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e822a0-d292-4671-8368-ce01b90e6685","keywords":null,"link":"/vilag/20190801_Rohamosan_terjed_a_denguelaz_Nicaraguaban","timestamp":"2019. augusztus. 01. 07:45","title":"Rohamosan terjed a dengue-láz Nicaraguában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1ef7cb7-c10d-43eb-84a6-b35c1e37459c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az E.coli baktérium magas szintjét mutatták ki a vízben. ","shortLead":"Az E.coli baktérium magas szintjét mutatták ki a vízben. ","id":"20190730_Bakteriumfertozes_miatt_zartak_be_tobb_strandot_Riminiben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1ef7cb7-c10d-43eb-84a6-b35c1e37459c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94a1b76-2a0a-40b7-867e-a5e26aa0a09b","keywords":null,"link":"/elet/20190730_Bakteriumfertozes_miatt_zartak_be_tobb_strandot_Riminiben","timestamp":"2019. július. 30. 20:17","title":"Baktériumfertőzés miatt zártak be több strandot Riminiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az előzetes várakozások szerint a Google csütörtökön adta ki az asztali gépekre szánt Chrome böngésző 76-os verzióját.","shortLead":"Az előzetes várakozások szerint a Google csütörtökön adta ki az asztali gépekre szánt Chrome böngésző 76-os verzióját.","id":"20190731_google_chrome_bongeszo_chrome_76_flash","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9935d8b-704d-4bf4-941d-547e17944905","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_google_chrome_bongeszo_chrome_76_flash","timestamp":"2019. július. 31. 16:03","title":"Chrome böngészőt használ? Frissítsen rá, két fontos biztonsági frissítés is érkezett bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec6d9bb-62be-453f-9870-508dae4dd3ea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, hogy a pilóta életben maradt-e.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy a pilóta életben maradt-e.","id":"20190801_Lezuhant_az_amerikai_haditengereszet_egyik_vadaszgepe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ec6d9bb-62be-453f-9870-508dae4dd3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2565dc8-1b2e-4b5c-99e0-51b1da7aa462","keywords":null,"link":"/vilag/20190801_Lezuhant_az_amerikai_haditengereszet_egyik_vadaszgepe","timestamp":"2019. augusztus. 01. 05:04","title":"Lezuhant az amerikai haditengerészet egyik vadászgépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a3c421-607c-49c5-b7ac-bc333cf84301","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az édesanyja elismeri, hogy hibázott, de a rendőri intézkedés úgy érzi, túlzás volt. Elmondása szerint órákon át ült egy cellában.","shortLead":"Az édesanyja elismeri, hogy hibázott, de a rendőri intézkedés úgy érzi, túlzás volt. Elmondása szerint órákon át ült...","id":"20190730_Rabositottak_mert_mozgasserult_helyre_parkolt_beteg_gyermeke_kartyajaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9a3c421-607c-49c5-b7ac-bc333cf84301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55f330d-1042-4cb7-81f7-24c92f3aee11","keywords":null,"link":"/cegauto/20190730_Rabositottak_mert_mozgasserult_helyre_parkolt_beteg_gyermeke_kartyajaval","timestamp":"2019. július. 30. 20:40","title":"Rabosították, mert mozgássérült helyre parkolt beteg gyermeke kártyájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]