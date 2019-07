Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"447837cf-fa56-4f70-bb2a-7256e3c2eb76","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Beer Miklós váci megyés püspök utódját augusztus 24-én szentelik fel, ő nyugdíjas püspök lesz. A hvg.hu-nak adott interjúban elmondta, hogyan látja a kereszténység és az egyház állapotát, és azt is, hogy szociális projekteken gondolkodik, és szeretné javítani a párbeszéd és a közéleti javulás esélyeit. Arról is beszélt nekünk, mit bánt meg leginkább, és hogy a 2018-as választás előtt a felsőbb körökből hogy szóltak rá, hogy maradjon csendben.","shortLead":"Beer Miklós váci megyés püspök utódját augusztus 24-én szentelik fel, ő nyugdíjas püspök lesz. A hvg.hu-nak adott...","id":"20190729_Beer_Miklos_Megmondtak_hogy_fogjam_be_a_szamat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=447837cf-fa56-4f70-bb2a-7256e3c2eb76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c922a9-a305-4856-b756-34b64b35017c","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Beer_Miklos_Megmondtak_hogy_fogjam_be_a_szamat","timestamp":"2019. július. 29. 06:30","title":"Beer Miklós: \"Megmondták, hogy fogjam be a számat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da166c64-3871-4f98-97e0-06ee2be27e86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kiütések jelentek meg rajta a börtönben, nem tudják, mi okozhatta. ","shortLead":"Kiütések jelentek meg rajta a börtönben, nem tudják, mi okozhatta. ","id":"20190729_Furcsa_tunetek_jelentkeztek_Navalnijon_a_bortonben_megmergezhettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da166c64-3871-4f98-97e0-06ee2be27e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76aad8d1-de18-4d44-adf7-9fdd0e742ee5","keywords":null,"link":"/vilag/20190729_Furcsa_tunetek_jelentkeztek_Navalnijon_a_bortonben_megmergezhettek","timestamp":"2019. július. 29. 11:08","title":"Furcsa tünetek jelentkeztek Navalnijon a börtönben, megmérgezhették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70b5e81-d6cd-4fc0-9c2f-cc771d8d459c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lefoglalt ingóságokra a napokban írnak ki aukciót.","shortLead":"A lefoglalt ingóságokra a napokban írnak ki aukciót.","id":"20190729_Vegrehajtok_jelentek_meg_a_lugos_orvos_hazaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e70b5e81-d6cd-4fc0-9c2f-cc771d8d459c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5afe9af0-f7ca-4abc-aa0c-676fe4f573b8","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Vegrehajtok_jelentek_meg_a_lugos_orvos_hazaban","timestamp":"2019. július. 29. 18:43","title":"Végrehajtók jelentek meg a lúgos orvos házában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b75c0d-dd50-47a4-b638-ca996ad44340","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szövetség azt mondja, mindent megtesznek annak érdekében, hogy tisztázódjon, jogosak-e a Kenderesi ellen felhozott, szexuális zaklatásról szóló vádak.","shortLead":"A szövetség azt mondja, mindent megtesznek annak érdekében, hogy tisztázódjon, jogosak-e a Kenderesi ellen felhozott...","id":"20190728_magyar_uszoszovetseg_kenderesi_tamas_szexualis_zaklatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0b75c0d-dd50-47a4-b638-ca996ad44340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7484ce06-54af-4fbe-b062-83b4561ad262","keywords":null,"link":"/sport/20190728_magyar_uszoszovetseg_kenderesi_tamas_szexualis_zaklatas","timestamp":"2019. július. 28. 13:22","title":"Az úszószövetség már látta a videót Kenderesi Tamás esetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ef304db-41a1-499d-9d55-4624f1d3eb2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rajz alapján keres a rendőrség egy 35 év körüli férfit.","shortLead":"Rajz alapján keres a rendőrség egy 35 év körüli férfit.","id":"20190728_Fogdosta_megutotte_majd_elszaladt_a_no_szemuvegevel_a_35_ev_koruli_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ef304db-41a1-499d-9d55-4624f1d3eb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37f5848-2e62-4a09-837b-3c6101585c00","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_Fogdosta_megutotte_majd_elszaladt_a_no_szemuvegevel_a_35_ev_koruli_ferfi","timestamp":"2019. július. 28. 13:00","title":"Fogdosta, megütötte a nőt, majd elszaladt a szemüvegével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"","category":"elet","description":"Az izraeli turistacsoport már majdnem két hete vesztegel Cipruson egy brit nőt hamis vádja miatt.","shortLead":"Az izraeli turistacsoport már majdnem két hete vesztegel Cipruson egy brit nőt hamis vádja miatt.","id":"20190728_Orizetbe_vettek_a_brit_not_aki_azt_hazudta_hogy_Cipruson_19en_eroszakoltak_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5e7ee3-0034-4c79-a554-5ed1f0f112cf","keywords":null,"link":"/elet/20190728_Orizetbe_vettek_a_brit_not_aki_azt_hazudta_hogy_Cipruson_19en_eroszakoltak_meg","timestamp":"2019. július. 28. 17:20","title":"Őrizetbe vették a brit nőt, aki azt hazudta, hogy Cipruson 12-en erőszakolták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844b7149-0ac4-487b-9a40-d1753e8a6cec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vihar miatt az eredeti úticél, Budapest helyett attól 200 kilométerre szállt le a Ryanair gépe, az egyik utas szerint a cég semmilyen segítséget nem adott a hazajutásban.","shortLead":"Vihar miatt az eredeti úticél, Budapest helyett attól 200 kilométerre szállt le a Ryanair gépe, az egyik utas szerint...","id":"20190728_Most_a_Ryanair_utasai_jartak_porul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=844b7149-0ac4-487b-9a40-d1753e8a6cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9c605b-61b7-43e7-9186-6635a062fa52","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_Most_a_Ryanair_utasai_jartak_porul","timestamp":"2019. július. 28. 11:41","title":"Most a Ryanair utasai jártak pórul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c024a0-6aeb-4c6a-8c46-2d65ef879e69","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az eset egy night klubban történhetett, Kenderesi Tamás visszautasítja a vádakat. Az úszószövetség közölte, mindent elkövetnek, hogy tisztázódjon, jogosak-e a vádak. ","shortLead":"Az eset egy night klubban történhetett, Kenderesi Tamás visszautasítja a vádakat. Az úszószövetség közölte, mindent...","id":"20190728_Szexualis_zaklatassal_vadoltak_meg_Kenderesi_Tamast_nem_hagyhatja_el_DelKoreat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8c024a0-6aeb-4c6a-8c46-2d65ef879e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d8b4a57-50c1-4098-801c-6ca18085ed85","keywords":null,"link":"/sport/20190728_Szexualis_zaklatassal_vadoltak_meg_Kenderesi_Tamast_nem_hagyhatja_el_DelKoreat","timestamp":"2019. július. 28. 12:16","title":"Szexuális zaklatással vádolják Kenderesi Tamást, nem hagyhatja el Dél-Koreát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]