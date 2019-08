Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9b8842d-a498-4fb5-9b00-ead40c734b61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy különleges fénykép tartja lázba a Twittert, amelynek szereplői különböző színű felsőket viselnek. Csakhogy a valóságban a fotó nem színes, hanem fekete-fehér.","shortLead":"Egy különleges fénykép tartja lázba a Twittert, amelynek szereplői különböző színű felsőket viselnek. Csakhogy...","id":"20190731_optikai_csalodas_illuzio_fekete_feher_foto_szines_foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9b8842d-a498-4fb5-9b00-ead40c734b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63fd0586-02f8-489f-a435-554817fce1ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_optikai_csalodas_illuzio_fekete_feher_foto_szines_foto","timestamp":"2019. július. 31. 08:03","title":"Ezt a képet mindenki színesnek látja, pedig fekete-fehér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végül a helyén maradt az MTA elnöke, de máig nem tudja, jól döntött-e. Az MTA szabadságát megcsonkították azóta, a hvg.hu forrásai szerint pedig az MTA elnöke elfogadta Palkovics jelöltjét az Akadémiáról leválasztott kutatóhálózatok élére. Lovász a 168 Órának adott interjút.","shortLead":"Végül a helyén maradt az MTA elnöke, de máig nem tudja, jól döntött-e. Az MTA szabadságát megcsonkították azóta...","id":"20190801_Lovasz_az_MTAugyrol_Kozel_kerultem_ahhoz_hogy_tiltakozaskepp_lemondjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"754fbd54-031a-4b3b-8a83-c8920361dbdc","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Lovasz_az_MTAugyrol_Kozel_kerultem_ahhoz_hogy_tiltakozaskepp_lemondjak","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:20","title":"Lovász az MTA-ügyről: Közel kerültem ahhoz, hogy tiltakozásképp lemondjak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e548a7b-e094-4960-a9a9-86a1651b95a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ráadásul ez nem is egy sima BMW, hanem a félig-meddig gyári tuningcég az Alpina autója. ","shortLead":"Ráadásul ez nem is egy sima BMW, hanem a félig-meddig gyári tuningcég az Alpina autója. ","id":"20190731_Hatarozottan_nem_valo_mindenkinek_ez_a_pisztacia_szinu_luxus_BMW","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e548a7b-e094-4960-a9a9-86a1651b95a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ed9845-9098-4241-8127-49c329886715","keywords":null,"link":"/cegauto/20190731_Hatarozottan_nem_valo_mindenkinek_ez_a_pisztacia_szinu_luxus_BMW","timestamp":"2019. augusztus. 01. 12:16","title":"Határozottan nem való mindenkinek ez a pisztácia színű luxus BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ec43d3-9ddf-4805-8c8b-413f9369cf1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb adással jelentkezett az Őrültech című teches podcast, ezúttal is az elmúlt hét legfontosabb témáit vették elő.","shortLead":"Újabb adással jelentkezett az Őrültech című teches podcast, ezúttal is az elmúlt hét legfontosabb témáit vették elő.","id":"20190730_orultech_podcast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4ec43d3-9ddf-4805-8c8b-413f9369cf1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf984d0-47b7-4745-be6d-a7c7ffe07e02","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_orultech_podcast","timestamp":"2019. július. 30. 21:33","title":"Podcast: Mivel készül az Apple őszre? És mi volt az a balhé az 51-es körzet körül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c4219c2-957f-4ec0-a5ec-e4cf20c314bc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"25 bázispontot csökkentettek. ","shortLead":"25 bázispontot csökkentettek. ","id":"20190731_Csokkentett_az_iranyado_dollarkamatot_a_Fed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c4219c2-957f-4ec0-a5ec-e4cf20c314bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a454da-6228-4eed-a435-33e693ce177e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Csokkentett_az_iranyado_dollarkamatot_a_Fed","timestamp":"2019. július. 31. 20:09","title":"Csökkentette az irányadó dollárkamatot a Fed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695d8c21-4edb-46cb-9cc2-8f995c09a427","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aránytalannak tartja a magyar úszók szövetségi kapitánya azt a nemzetközi médiaérdeklődést, ami Kenderesi Tamás ügyét kísérte figyelemmel Dél-Koreában. Neki kell „ez a gyerek.”","shortLead":"Aránytalannak tartja a magyar úszók szövetségi kapitánya azt a nemzetközi médiaérdeklődést, ami Kenderesi Tamás ügyét...","id":"20190801_Az_uszokapitany_Kenderesirol_A_rendorseg_hatso_kijaratan_kellett_kimenekiteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=695d8c21-4edb-46cb-9cc2-8f995c09a427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8444bb99-0858-456c-b811-6731f734d9e6","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Az_uszokapitany_Kenderesirol_A_rendorseg_hatso_kijaratan_kellett_kimenekiteni","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:41","title":"Az úszókapitány Kenderesiről: A rendőrség hátsó kijáratán kellett kimenekíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045ad412-8dd3-484a-b291-4a1612d16be8","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Az állami vállalatok egyik kedvelt trükkje, hogy a szerződéseikről szóló adatokat olyan formátumban osztják meg, hogy azokkal semmit sem lehet kezdeni. Hasonló játékot játszott az elmúlt években az MTVA is, a hvg.hu viszont az elmúlt hetekben kereshető adatbázist készített az adatokból, és az érdekesebbeket a Vizzu segítségével vizualizálta is. Kíváncsi, kik és mire talicskáztak ki sok milliárd forintot a közmédiából? Kiderül alábbi cikkünkből, amelynek párját megtalálja a friss HVG-ben.","shortLead":"Az állami vállalatok egyik kedvelt trükkje, hogy a szerződéseikről szóló adatokat olyan formátumban osztják meg...","id":"20190801_mtva_szerzodesek_vizzu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=045ad412-8dd3-484a-b291-4a1612d16be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414640c1-fe22-424e-bbb9-bd0270b30e05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_mtva_szerzodesek_vizzu","timestamp":"2019. augusztus. 01. 06:30","title":"Ingyen megcsináltuk, amire a közmédia nem volt képes: itt az adatbázis a milliós szerződéseikről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Utoljára a Facebook kapcsán bukkant fel a Cambridge Analytica elemzőcég neve, de a jelek szerint nem csak a közösségi oldallal dolgoztak együtt.","shortLead":"Utoljára a Facebook kapcsán bukkant fel a Cambridge Analytica elemzőcég neve, de a jelek szerint nem csak a közösségi...","id":"20190731_brexit_cambridge_analytica_nigel_farage_kampany_nagy_britannia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e01439-be9c-41eb-8370-2e8bcc34e86a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_brexit_cambridge_analytica_nigel_farage_kampany_nagy_britannia","timestamp":"2019. július. 31. 10:33","title":"Bizonyították: a Cambridge Analyticának a Brexit-kampányban is benne volt a keze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]