Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6cc5d32-f035-4647-b464-64df5694be7e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Ha elítélik, a magyar úszó akár milliós bírságra is számíthat, és abban még a kényszerű dél-koreai tartózkodás költsége nincs is benne. ","shortLead":"Ha elítélik, a magyar úszó akár milliós bírságra is számíthat, és abban még a kényszerű dél-koreai tartózkodás költsége...","id":"20190729_kenderesi_eljaras_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6cc5d32-f035-4647-b464-64df5694be7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cdfeacb-a1cb-4b61-8dd1-03c921c60115","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_kenderesi_eljaras_birsag","timestamp":"2019. július. 29. 15:45","title":"Akármi is lesz az ügy vége, sokba fog kerülni Kenderesi Tamásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1fb7da-fedb-4b86-8e55-2923b38e621c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Szórakoztató közös jövő várhat az ilyen párokra.","shortLead":"Szórakoztató közös jövő várhat az ilyen párokra.","id":"20190731_Ez_a_legbiztosabb_jele_a_bimbozo_romancnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c1fb7da-fedb-4b86-8e55-2923b38e621c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6993a81f-f620-4aea-a068-0b0552e5229f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190731_Ez_a_legbiztosabb_jele_a_bimbozo_romancnak","timestamp":"2019. július. 31. 07:20","title":"Íme a legbiztosabb jele a bimbózó románcnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f8c427f-d045-421d-a9f7-f2c4f8efddf5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan kiakadnak azon, hogy igénytelenek az emberek, és szemetelnek, de ilyen helyzetben hova tegye a szemetét az autós? Ha valaki hasonlót lát, küldjön képet! ","shortLead":"Sokan kiakadnak azon, hogy igénytelenek az emberek, és szemetelnek, de ilyen helyzetben hova tegye a szemetét az autós...","id":"20190729_Csordultig_telt_kukak_mar_hetfo_delelott_az_M5os_pihenojeben_Hova_rakjuk_a_szemetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f8c427f-d045-421d-a9f7-f2c4f8efddf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a26c38-dee9-4912-b2cd-b721e429261b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190729_Csordultig_telt_kukak_mar_hetfo_delelott_az_M5os_pihenojeben_Hova_rakjuk_a_szemetet","timestamp":"2019. július. 29. 11:56","title":"Csordultig telt kukák már hétfő délelőtt az M5-ös pihenőjében. Hova rakjuk a szemetet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a0f5b8-8afd-4bdc-abb0-7ebbb8e8679b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évente már nemcsak egyszer támadnak a sokak életét megkeserítő rovarok.","shortLead":"Évente már nemcsak egyszer támadnak a sokak életét megkeserítő rovarok.","id":"20190731_A_poloskaknak_semmi_sem_szent_oszibaracktol_az_uborkaig_mindenhol_ott_vannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34a0f5b8-8afd-4bdc-abb0-7ebbb8e8679b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c754b97-9fc0-4460-aef4-4ede9bfcf0da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_A_poloskaknak_semmi_sem_szent_oszibaracktol_az_uborkaig_mindenhol_ott_vannak","timestamp":"2019. július. 31. 08:16","title":"Ezekben a hetekben fejlődik ki a poloskák második generációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f21765f-3aec-4471-8add-40976b5e5cd8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy bizonyos madárfaj vizsgálatátnál arra jutottak, hogy a műanyag megevése a szárnyuk, a csőrük és a fejük méretére is hatással volt. ","shortLead":"Egy bizonyos madárfaj vizsgálatátnál arra jutottak, hogy a műanyag megevése a szárnyuk, a csőrük és a fejük méretére is...","id":"20190730_Komoly_elvaltozasokat_okozott_madarakban_a_megevett_muanyaghulladek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f21765f-3aec-4471-8add-40976b5e5cd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fe33497-6c4c-4e4e-923e-996507d2cbde","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_Komoly_elvaltozasokat_okozott_madarakban_a_megevett_muanyaghulladek","timestamp":"2019. július. 30. 21:33","title":"Komoly elváltozásokat okozott madarakban a megevett műanyaghulladék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Májusban 364 400 forint volt a bruttó átlagkereset, míg a nettó is 240 ezer felett van már. ","shortLead":"Májusban 364 400 forint volt a bruttó átlagkereset, míg a nettó is 240 ezer felett van már. ","id":"20190730_Kijottek_a_friss_adatok_a_KSH_szerint_ennyit_keres_az_atlag_magyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1102482b-c845-4e67-8209-a71ee3312d59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_Kijottek_a_friss_adatok_a_KSH_szerint_ennyit_keres_az_atlag_magyar","timestamp":"2019. július. 30. 09:20","title":"A KSH szerint ennyit keres most az átlag magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517358f7-90bb-4cbc-9cb7-2e1c8dc9fea2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az úszók szövetségi kapitánya úgy tudja, pénzbüntetést kapott a szexuális zaklatással megvádolt úszó.","shortLead":"Az úszók szövetségi kapitánya úgy tudja, pénzbüntetést kapott a szexuális zaklatással megvádolt úszó.","id":"20190730_kenderesi_tamas_szexualis_zaklatas_del_korea_vizes_vb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=517358f7-90bb-4cbc-9cb7-2e1c8dc9fea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb1a122-dfcf-49cf-b9ef-a551b1f12807","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_kenderesi_tamas_szexualis_zaklatas_del_korea_vizes_vb","timestamp":"2019. július. 30. 11:28","title":"Elengedték Kenderesi Tamást, csütörtökön érhet Magyarországra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Államtitkára szerint olyan kérdéseket kellene feltenni a miniszterelnöknek, amelyekből nem süt eleve az elfogultság.","shortLead":"Államtitkára szerint olyan kérdéseket kellene feltenni a miniszterelnöknek, amelyekből nem süt eleve az elfogultság.","id":"20190730_Orban_azert_nem_ad_interjut_mert_az_ertelmes_parbeszednek_vannak_feltetelei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db613eb0-d288-4c85-910e-6ea5e6b6b427","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_Orban_azert_nem_ad_interjut_mert_az_ertelmes_parbeszednek_vannak_feltetelei","timestamp":"2019. július. 30. 08:34","title":"Orbán azért nem ad interjút, mert „az értelmes párbeszédnek vannak feltételei”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]