Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e67dc71e-ce1f-4eb1-ab3e-cc2fbd272e81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tíz évig tartó utazás kellett a Rosetta űrszondának, hogy elérje a 67P/Csurjumov–Geraszimenko-üstököst, majd ott felvételeket készítsen. A rengeteg képi anyag egy osztrák filmest is megihletett.","shortLead":"Tíz évig tartó utazás kellett a Rosetta űrszondának, hogy elérje a 67P/Csurjumov–Geraszimenko-üstököst, majd ott...","id":"20190802_rosetta_urszonda_csurjumov_geraszimenko_ustokos_europai_urugynokseg_esa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e67dc71e-ce1f-4eb1-ab3e-cc2fbd272e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51573252-e0f3-4c0e-8050-77a60af67e57","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_rosetta_urszonda_csurjumov_geraszimenko_ustokos_europai_urugynokseg_esa","timestamp":"2019. augusztus. 02. 08:33","title":"Lenyűgöző űrfilm készült egy, a Naprendszer mélyén utazó üstökösről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a690372f-400c-4f89-9314-990e9e0a3b86","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ennél nagyobb turnéja még senkinek sem volt.","shortLead":"Ennél nagyobb turnéja még senkinek sem volt.","id":"20190802_Ed_Sheeran_egy_evtizedes_U2_rekordot_megdontve_erkezik_a_Szigetre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a690372f-400c-4f89-9314-990e9e0a3b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e1c1d2-3437-4c4f-bad3-988d9bce9b19","keywords":null,"link":"/kultura/20190802_Ed_Sheeran_egy_evtizedes_U2_rekordot_megdontve_erkezik_a_Szigetre","timestamp":"2019. augusztus. 02. 19:24","title":"Ed Sheeran egy évtizedes U2-rekordot megdöntve érkezik a Szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12eaa868-a989-485e-903a-d83dd9887b7d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Malcomról van szó, aki tavaly megállapodott az AS Romával, mégis a Barcelonának adták el.","shortLead":"Malcomról van szó, aki tavaly megállapodott az AS Romával, mégis a Barcelonának adták el.","id":"20190802_A_Barcelona_tavaly_pofatlanul_lenyulta_a_brazilt_hogy_aztan_alig_jatszatva_most_elkuldje_Oroszorszagba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12eaa868-a989-485e-903a-d83dd9887b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b20131ee-aa97-422b-b1aa-8872670be2b3","keywords":null,"link":"/sport/20190802_A_Barcelona_tavaly_pofatlanul_lenyulta_a_brazilt_hogy_aztan_alig_jatszatva_most_elkuldje_Oroszorszagba","timestamp":"2019. augusztus. 02. 16:47","title":"A Barcelona tavaly pofátlanul lenyúlta a brazilt, hogy aztán alig játszatva most elküldje Oroszországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b42fb63-cdcb-4a9f-b416-fe7559c4c72c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kijött egy vizsgálóbírói szakértői vizsgálat arról, hogy milyen rossz állapotban volt a tavaly augusztusban összeomlott genovai viadukt.","shortLead":"Kijött egy vizsgálóbírói szakértői vizsgálat arról, hogy milyen rossz állapotban volt a tavaly augusztusban összeomlott...","id":"20190802_genovai_hid_morandi_hid_rozsda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b42fb63-cdcb-4a9f-b416-fe7559c4c72c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c10e89c-911f-401f-acf5-cc7a42d09852","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_genovai_hid_morandi_hid_rozsda","timestamp":"2019. augusztus. 02. 14:32","title":"Genovai katasztrófa: a híd kábeleit megette a rozsda a baleset előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08793093-bd73-424f-a129-f84385937c26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy független szegedi fejlesztőstúdió készítette el a teljes magyarországi vasúti menetrendet tartalmazó chatbotot. A Viber üzemeltetőinek megtetszett a megoldás, így most – egy matricacsomaggal megtoldva – beemelték azt az itthon is népszerű üzenetküldő alkalmazásba.","shortLead":"Egy független szegedi fejlesztőstúdió készítette el a teljes magyarországi vasúti menetrendet tartalmazó chatbotot...","id":"20190802_viber_sihuhu_chatbot_mav_vasuti_meneterend_zalehy_roborobo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08793093-bd73-424f-a129-f84385937c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b1dd1c-f80b-4dc6-8a84-26b1230ce9a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_viber_sihuhu_chatbot_mav_vasuti_meneterend_zalehy_roborobo","timestamp":"2019. augusztus. 02. 09:03","title":"Új funkció jött a Viberbe, kifejezetten a magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8e03394-b4d6-44c7-af49-0d40cfe6cbc2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az utolsó dolog, amire számíthat valaki.","shortLead":"Ez az utolsó dolog, amire számíthat valaki.","id":"20190801_Video_a_bokorbol_ugrott_ki_a_bringas_egyenest_a_motohaztetore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8e03394-b4d6-44c7-af49-0d40cfe6cbc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d3df4e-f56c-44e3-be38-5369839a0ed7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190801_Video_a_bokorbol_ugrott_ki_a_bringas_egyenest_a_motohaztetore","timestamp":"2019. augusztus. 02. 13:13","title":"Videó: a bokorból ugrott ki a bringás, egyenest a motoháztetőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Donald Trump 10 százalékos vámemelést jelentett be 300 milliárd dollár értékű kínai árura.","shortLead":"Donald Trump 10 százalékos vámemelést jelentett be 300 milliárd dollár értékű kínai árura.","id":"20190801_A_Twitteren_jelentette_be_Trump_hogy_folytatja_a_vamhaborut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c2901e1-ea0d-474e-91dd-9c73b38cae31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_A_Twitteren_jelentette_be_Trump_hogy_folytatja_a_vamhaborut","timestamp":"2019. augusztus. 01. 20:50","title":"A Twitteren jelentette be Trump, hogy folytatja a vámháborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6a8c16-2d95-4e42-9916-2c1a096eecfc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Végre felbőgtek a motorok a Hungaroringen.","shortLead":"Végre felbőgtek a motorok a Hungaroringen.","id":"20190803_f1_szabadedzes_hungaroring_magyar_nagydij_pentek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc6a8c16-2d95-4e42-9916-2c1a096eecfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ceb3bb-14d0-47a3-a0c7-702d2180ea68","keywords":null,"link":"/sport/20190803_f1_szabadedzes_hungaroring_magyar_nagydij_pentek","timestamp":"2019. augusztus. 03. 08:02","title":"Dübörgés testközelből - ilyen volt az F1-es Magyar Nagydíj pénteki napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]