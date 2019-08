Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07c499fc-79a4-40ec-b693-df55ee130cd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ha ugyanazt mondjuk, amit mindig is mondtunk, tíz vagy húsz évvel ezelőtt, arra ma mindenhol azt sütik rá, hogy fideszes vagy” – panaszkodott az egykori Pax Hungarica vezére.","shortLead":"„Ha ugyanazt mondjuk, amit mindig is mondtunk, tíz vagy húsz évvel ezelőtt, arra ma mindenhol azt sütik rá...","id":"20190802_A_hungarista_vezer_azt_mondja_ma_a_Fidesztol_lehet_megkapni_a_hungarista_light_verziot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c499fc-79a4-40ec-b693-df55ee130cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5aa5181-0082-436a-b89d-fd6164d5b7a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_A_hungarista_vezer_azt_mondja_ma_a_Fidesztol_lehet_megkapni_a_hungarista_light_verziot","timestamp":"2019. augusztus. 02. 16:21","title":"A hungarista vezér azt mondja, ma a Fidesztől lehet megkapni a hungarista „light” verziót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323aa86a-c4af-4246-8427-50b6ce1103d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kereszténydemokrata mezőgazdasági miniszter felhívásához egyre többen csatlakoznak. ","shortLead":"A kereszténydemokrata mezőgazdasági miniszter felhívásához egyre többen csatlakoznak. ","id":"20190802_Mar_a_nemet_kormanytagok_is_betiltanak_a_burkat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=323aa86a-c4af-4246-8427-50b6ce1103d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d72895d-7207-4a69-8f66-78993375ccb6","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Mar_a_nemet_kormanytagok_is_betiltanak_a_burkat","timestamp":"2019. augusztus. 02. 14:20","title":"Már a német kormánytagok is betiltanák a burkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"102d438b-4d97-4fc5-bc5b-c3c3eace5522","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rövidet tweetelt az Európai Bizottság új elnöke az Orbánnal történt megbeszéléséről, ebben is tudott újat mondani Orbán közléséhez képest.\r

","shortLead":"Külön plakátokon hívta fel diákjai figyelmét, hogy allergiás a banánra. ","id":"20190801_Banan_allergia_amerikai_tanarno_Ohio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ef37d72-600a-4dc6-ba42-a93f0214f91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e38be4a-4dd0-48d0-8b6e-f7f58886ebfc","keywords":null,"link":"/elet/20190801_Banan_allergia_amerikai_tanarno_Ohio","timestamp":"2019. augusztus. 01. 17:46","title":"Majdnem belehalt egy \"diákcsínybe\" egy amerikai tanárnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Félpályán lezárták az autópályát, amíg tart a mentés.","shortLead":"Félpályán lezárták az autópályát, amíg tart a mentés.","id":"20190803_Nyolc_auto_karambolozott_az_M1es_autopalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d5273e-513f-47e2-a437-0310356b9fec","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Nyolc_auto_karambolozott_az_M1es_autopalyan","timestamp":"2019. augusztus. 03. 08:39","title":"Nyolc autó karambolozott az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80eed808-85a9-4963-8f18-8e69a2cf8c67","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A családok beleegyezésével nyilvánosságra hozták néhány áldozat nevét.","shortLead":"A családok beleegyezésével nyilvánosságra hozták néhány áldozat nevét.","id":"20190802_Tobb_ismert_rendezojet_is_elveszitette_a_Kyoto_Animation_japan_filmstudio_a_tuzveszben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80eed808-85a9-4963-8f18-8e69a2cf8c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54a5521-ddbe-44ec-ac41-8bda938a6ae4","keywords":null,"link":"/kultura/20190802_Tobb_ismert_rendezojet_is_elveszitette_a_Kyoto_Animation_japan_filmstudio_a_tuzveszben","timestamp":"2019. augusztus. 02. 13:21","title":"Több ismert rendezőjét is elveszítette a tűzvészben a Kyoto Animation japán filmstúdió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg iratot kellene beszereznie a vizsgálathoz. Azért megpróbálja. ","shortLead":"Rengeteg iratot kellene beszereznie a vizsgálathoz. Azért megpróbálja. ","id":"20190802_Szel_Bernadett_tranzitzona_feljelentes_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20bbcfd6-cc4f-4975-ac13-204bf1e59b5c","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Szel_Bernadett_tranzitzona_feljelentes_rendorseg","timestamp":"2019. augusztus. 02. 10:58","title":"Gyakorlatilag arra kérte a rendőrség Szél Bernadettet, hogy nyomozza ki az ügyet, amiért feljelentést tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]