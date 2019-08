Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81d6929b-fadb-4faa-8436-4aa8e0f85dbe","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az európai élelmiszerbiztonsági rendszer jelzett, hogy a Söbekke pudingban üveg lehet.","shortLead":"Az európai élelmiszerbiztonsági rendszer jelzett, hogy a Söbekke pudingban üveg lehet.","id":"20190802_Biopudingot_hiv_vissza_a_Nebih_mert_uvegdarabok_lehetnek_bele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81d6929b-fadb-4faa-8436-4aa8e0f85dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41b6938-ff48-45ea-a064-df7a9be98549","keywords":null,"link":"/kkv/20190802_Biopudingot_hiv_vissza_a_Nebih_mert_uvegdarabok_lehetnek_bele","timestamp":"2019. augusztus. 02. 18:42","title":"Biopudingot hív vissza a Nébih, mert üvegdarabok lehetnek benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c881f637-c511-42d2-a6e8-226b7a4e79a3","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Az ipari szerkezetváltás ugyan zátonyra futott, de közvetetten mégis lélegeztetőgépen tartotta Oroszlányt az a százmilliárd forintot is közelítő összeg, amelyet a bánya és az erőmű életben tartására csurgatott az állam. A város annak ellenére túlélte a rendszerváltást, hogy évtizedekkel ezelőtt minden porcikájával a bányával élt szimbiózisban, amelynek mára sóval hintették be a helyét.","shortLead":"Az ipari szerkezetváltás ugyan zátonyra futott, de közvetetten mégis lélegeztetőgépen tartotta Oroszlányt...","id":"20190801_oroszlany_rendszervaltas_riport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c881f637-c511-42d2-a6e8-226b7a4e79a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce50a3b-e596-43c5-b3a1-56351d3df239","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_oroszlany_rendszervaltas_riport","timestamp":"2019. augusztus. 01. 20:00","title":"Bányászvárosból munkásváros: Oroszlány így élte túl a rendszerváltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube Premium felhasználóinak eddig is volt lehetőségük arra, hogy offline nézzenek videót, most ehhez adtak egy kis extrát a fejlesztők.","shortLead":"A YouTube Premium felhasználóinak eddig is volt lehetőségük arra, hogy offline nézzenek videót, most ehhez adtak...","id":"20190802_youtube_premium_offline_video_letoltese_full_hd_felbontas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a5723d-21f6-4711-a362-03d2320f49e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_youtube_premium_offline_video_letoltese_full_hd_felbontas","timestamp":"2019. augusztus. 02. 17:03","title":"Új funkciót kap az előfizetéses YouTube, szebbek lesznek a letöltött videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59aab48-f2e6-463f-874f-60aef0fc0fb4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szeretne valaki menni egyet egy über-luxus villamossal? Elég zsebbenyúlós a 1,7 millió forint érte. ","shortLead":"Szeretne valaki menni egyet egy über-luxus villamossal? Elég zsebbenyúlós a 1,7 millió forint érte. ","id":"20190731_Velhetoen_ez_a_vilag_legdragabb_villamosjarata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a59aab48-f2e6-463f-874f-60aef0fc0fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3dee6e-2ee3-4f21-b360-d3f93246c65e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190731_Velhetoen_ez_a_vilag_legdragabb_villamosjarata","timestamp":"2019. augusztus. 02. 10:35","title":"Vélhetően ez a világ legdrágább villamosjárata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lakosság, a munkavállalók és a befektetők többsége is elvárja a cégvezetőktől, hogy fellépjenek a gazdaságot fenyegető globális kihívások megoldása érdekében. Egyre több vezérigazgató érzi a nyomást.","shortLead":"A lakosság, a munkavállalók és a befektetők többsége is elvárja a cégvezetőktől, hogy fellépjenek a gazdaságot...","id":"20190801_A_cegvezetoktol_varjak_a_klimavaltozas_vagy_a_nemek_kozti_egyenlotlenseg_megoldasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27242e32-abc3-40ff-b26f-323ea6eae1e4","keywords":null,"link":"/kkv/20190801_A_cegvezetoktol_varjak_a_klimavaltozas_vagy_a_nemek_kozti_egyenlotlenseg_megoldasat","timestamp":"2019. augusztus. 01. 17:32","title":"A cégvezetőktől várják a klímaváltozás vagy a nemek közti egyenlőtlenség megoldását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190803_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki_a_vihar_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67fa4eba-f4cc-4248-9c19-5be32ce86cbe","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki_a_vihar_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 03. 08:35","title":"Az egész országra figyelmeztetést adtak ki a vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Személyes okokból ölte meg lakótársát a nyílt utcán egy szír férfi. ","shortLead":"Személyes okokból ölte meg lakótársát a nyílt utcán egy szír férfi. ","id":"20190802_Nincs_politikai_vagy_vallasi_hattere_a_stuttgarti_kardos_meszarlasnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8320aad9-e388-4f87-931a-fdec5930cad4","keywords":null,"link":"/vilag/20190802_Nincs_politikai_vagy_vallasi_hattere_a_stuttgarti_kardos_meszarlasnak","timestamp":"2019. augusztus. 02. 18:56","title":"Nincs politikai vagy vallási háttere a stuttgarti kardos mészárlásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cf32cd-6c07-4fa7-b2af-24ea4685f394","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A svájci másodosztályban szereplő csapat 2-0-ás győzelmet aratott a Fehérvár ellen. Edzőjük szerint a meccs után lekicsinylően nyilatkoztuk róluk.","shortLead":"A svájci másodosztályban szereplő csapat 2-0-ás győzelmet aratott a Fehérvár ellen. Edzőjük szerint a meccs után...","id":"20190802_Az_FC_Vaduz_edzoje_Meg_nem_lattam_olyan_sznob_csapatot_mint_a_Fehervar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59cf32cd-6c07-4fa7-b2af-24ea4685f394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07953106-9908-4e95-adb1-38984cf2472c","keywords":null,"link":"/sport/20190802_Az_FC_Vaduz_edzoje_Meg_nem_lattam_olyan_sznob_csapatot_mint_a_Fehervar","timestamp":"2019. augusztus. 02. 09:14","title":"Az FC Vaduz edzője: Még nem láttam olyan sznob csapatot, mint a Fehérvár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]