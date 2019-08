Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e12feb4-a4dd-494a-a3e7-86bcaa8bbd6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már meg sem lepődünk nagyon, amikor a gyártók dobálóznak a pixelszámokkal az okostelefonok kameráit illetően, azonban a legutóbbi hírre sokan felkapták a fejüket. Állítólag 108 MP-es kamerával szerelt okostelefont készít a Xiaomi.","shortLead":"Már meg sem lepődünk nagyon, amikor a gyártók dobálóznak a pixelszámokkal az okostelefonok kameráit illetően, azonban...","id":"20190811_xiaomi_108_mp_kamera_okostelefonban_samsung_erzekelovel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e12feb4-a4dd-494a-a3e7-86bcaa8bbd6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5251911f-3935-481a-90a5-8e179a998119","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_xiaomi_108_mp_kamera_okostelefonban_samsung_erzekelovel","timestamp":"2019. augusztus. 11. 09:03","title":"108 megapixeles kamerával szerelt telefonon dolgozik a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36af22fb-79d5-4d5a-beb3-a6b7b7632b62","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy férfit öltek meg.","shortLead":"Egy férfit öltek meg.","id":"20190811_Gyilkossag_tortent_Rakospalotan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36af22fb-79d5-4d5a-beb3-a6b7b7632b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d4842e-f968-41a3-bb6f-21b832a757a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_Gyilkossag_tortent_Rakospalotan","timestamp":"2019. augusztus. 11. 09:42","title":"Gyilkosság történt Rákospalotán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b43d42b-9604-4755-a053-498d959b50b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Meghalt egy 30 éves e-rolleres férfi, akit a franciaországi A86-os autópályán elütött egy motoros.","shortLead":"Meghalt egy 30 éves e-rolleres férfi, akit a franciaországi A86-os autópályán elütött egy motoros.","id":"20190811_Egy_francia_ferfi_rollerrel_ment_az_autopalyan_ejfelkor_Elutotte_egy_motoros_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b43d42b-9604-4755-a053-498d959b50b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b99758-8785-4e02-a780-03c8ac747b3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Egy_francia_ferfi_rollerrel_ment_az_autopalyan_ejfelkor_Elutotte_egy_motoros_meghalt","timestamp":"2019. augusztus. 11. 15:54","title":"Egy francia férfi rollerrel ment az autópályán, éjfélkor. Elütötte egy motoros, meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e82e7cb1-aa11-4455-aae4-12edbb188099","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nagy előny egy párkapcsolatban, ha a felek már efféle bizalomcsomaggal érkeznek, de persze nem garantálja a boldogságot – hiszen az ember legalább ugyanannyi elismerésre vágyik, mint amit azelőtt megkapott.","shortLead":"Nagy előny egy párkapcsolatban, ha a felek már efféle bizalomcsomaggal érkeznek, de persze nem garantálja a boldogságot...","id":"20190811_Szabo_T_Anna_Bizalom_es_onbizalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e82e7cb1-aa11-4455-aae4-12edbb188099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491ffee2-e04a-4935-958e-4e3b30a14866","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190811_Szabo_T_Anna_Bizalom_es_onbizalom","timestamp":"2019. augusztus. 11. 20:15","title":"Szabó T. Anna: Bizalom és önbizalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4787aae6-a33a-4340-9e77-6073639b13b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyszer már megfékezték a lángokat, de újabb robbanássorozat történt.","shortLead":"Egyszer már megfékezték a lángokat, de újabb robbanássorozat történt.","id":"20190811_Megint_sikerult_eloltani_a_felrobbant_sziberiai_hadianyagraktart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4787aae6-a33a-4340-9e77-6073639b13b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8748c16-e1ea-4089-9996-e041868e6e85","keywords":null,"link":"/vilag/20190811_Megint_sikerult_eloltani_a_felrobbant_sziberiai_hadianyagraktart","timestamp":"2019. augusztus. 11. 22:00","title":"(Megint) sikerült eloltani a felrobbant szibériai hadianyagraktárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bac60e5-86de-4abd-8920-9842cf0094f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lehet cukibb ezen a forró hétfőn, mint egy apró lámacsikó? ","shortLead":"Lehet cukibb ezen a forró hétfőn, mint egy apró lámacsikó? ","id":"20190812_Samu_patca_lama_Saci_kislama_lamaeskuvo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bac60e5-86de-4abd-8920-9842cf0094f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2139ddf9-f4cb-4596-a93f-d0858cbfdc23","keywords":null,"link":"/elet/20190812_Samu_patca_lama_Saci_kislama_lamaeskuvo","timestamp":"2019. augusztus. 12. 14:16","title":"Apa lett Samu, a szívtipró patcai láma – fotók!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014c7aff-fb5f-484b-8375-70dd62d0bd39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még Korda-slágerekkel is feldobható az utazás, a 94-es Hondában ugyanis cédés hifi is van.","shortLead":"Még Korda-slágerekkel is feldobható az utazás, a 94-es Hondában ugyanis cédés hifi is van.","id":"20190811_Ha_van_egy_kis_folos_penze_most_one_lehet_Korda_Gyorgy_egykori_sportlimuzinja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=014c7aff-fb5f-484b-8375-70dd62d0bd39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2937de-166b-4cb1-9a48-61c88d11523b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Ha_van_egy_kis_folos_penze_most_one_lehet_Korda_Gyorgy_egykori_sportlimuzinja","timestamp":"2019. augusztus. 11. 12:52","title":"Ha siet, most öné lehet Korda György egykori sportlimuzinja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94aadfd0-73ee-4a34-a3ee-6049af00d6cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Súlyos összecsapások törtek ki a Templom-hegyen, Jeruzsálemben a rendőrök és a muszlimok között vasárnap két fontos ünnep, egy muzulmán és egy zsidó egybeesésekor - jelentette a helyi média vasárnap.","shortLead":"Súlyos összecsapások törtek ki a Templom-hegyen, Jeruzsálemben a rendőrök és a muszlimok között vasárnap két fontos...","id":"20190811_Zavargasok_tortek_ki_a_jeruzsalemi_Templomhegyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94aadfd0-73ee-4a34-a3ee-6049af00d6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9653fa9f-6912-4591-851e-961b8c1eadab","keywords":null,"link":"/vilag/20190811_Zavargasok_tortek_ki_a_jeruzsalemi_Templomhegyen","timestamp":"2019. augusztus. 11. 12:57","title":"Zavargások törtek ki a jeruzsálemi Templom-hegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]