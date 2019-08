Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8803ba1b-e2aa-468a-a156-e34346142f01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel az autóval vélhetően hatalmas élmény lenne a szinte teljesen hangtalan kabriózás. ","shortLead":"Ezzel az autóval vélhetően hatalmas élmény lenne a szinte teljesen hangtalan kabriózás. ","id":"20190813_mint_egy_elektromos_mx5_ime_a_nyithato_teteju_tesla_model_3_kupe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8803ba1b-e2aa-468a-a156-e34346142f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2c9495-49b1-40ed-9912-c766f5ad43c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_mint_egy_elektromos_mx5_ime_a_nyithato_teteju_tesla_model_3_kupe","timestamp":"2019. augusztus. 13. 11:21","title":"Mint egy elektromos MX-5: íme a nyitható tetejű Tesla Model 3 kupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új fegyvertípusok kifejlesztését végig kell vinni, mert az lesz a legjobb megemlékezés a múlt héten életüket vesztő nukleáris szakemberekről – közölte a Roszatom vezérigazgatója hétfőn, azt követően, hogy eltemették az orosz állami atomenergetikai konszern öt munkatársát, aki egy fegyverkísérlet során vesztette életét.","shortLead":"Az új fegyvertípusok kifejlesztését végig kell vinni, mert az lesz a legjobb megemlékezés a múlt héten életüket vesztő...","id":"20190812_roszatom_sugarzas_robbanas_robotrepulogep_nuklearis_hajtomu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396ad995-2ea4-49c4-b604-540542c68844","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_roszatom_sugarzas_robbanas_robotrepulogep_nuklearis_hajtomu","timestamp":"2019. augusztus. 12. 19:03","title":"A sugárzásos baleset után sem áll le a Roszatom, folytatják a kísérletezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c0f3c2-fc63-4aa8-b46f-0d7b49142eb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába mentek egészen Orbán Viktor dolgozószobájáig a békési vízmű szakszervezeti vezetői, akik a beígért fizetésemelésüket várják a nagy részben állami vállalattól, most tovább csökken a bérük. Reagált a cég is: a megspórolt pótlékokat, bérfejlesztésre fordítják.","shortLead":"Hiába mentek egészen Orbán Viktor dolgozószobájáig a békési vízmű szakszervezeti vezetői, akik a beígért...","id":"20190813_Fizetesemeles_helyett_megszoritasokat_kaptak_a_nyakukba_a_tunteto_vizesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5c0f3c2-fc63-4aa8-b46f-0d7b49142eb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d2eb100-c558-48d6-a25f-fb8ca590d7a2","keywords":null,"link":"/kkv/20190813_Fizetesemeles_helyett_megszoritasokat_kaptak_a_nyakukba_a_tunteto_vizesek","timestamp":"2019. augusztus. 13. 13:35","title":"Fizetésemelés helyett megszorításokat kaptak a nyakukba a tüntető vizesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr megsértette a kamionstopot, aztán neki állt feljebb.","shortLead":"A sofőr megsértette a kamionstopot, aztán neki állt feljebb.","id":"20190813_Megharapott_egy_szerb_kamionos_egy_penzugyort_Roszkenel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b35d6ea-faff-4b78-8d25-b84e037dbabd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_Megharapott_egy_szerb_kamionos_egy_penzugyort_Roszkenel","timestamp":"2019. augusztus. 13. 09:36","title":"Megharapott egy szerb kamionos egy pénzügyőrt Röszkénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3914522-25dc-4d5c-85f5-26f75a74159c","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"Ha már egy gyerek is utazik az autóban, jóval több dologra kell odafigyelni, mintha egyedül, utas nélkül autóznánk. Szakembert kérdeztünk arról, mire ügyeljünk ilyenkor, legyen szó városi, szaladgálós kisautóról vagy nagycsaládok számára is ideális, nagyobb modellről. ","shortLead":"Ha már egy gyerek is utazik az autóban, jóval több dologra kell odafigyelni, mintha egyedül, utas nélkül autóznánk...","id":"fordmagyarorszag_Gyerek_a_fedelzeten_nagycsalados_autok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3914522-25dc-4d5c-85f5-26f75a74159c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa559c9-217f-44fe-994c-7d2c5d5ba4a7","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_Gyerek_a_fedelzeten_nagycsalados_autok","timestamp":"2019. augusztus. 12. 07:30","title":"Gyerek a fedélzeten!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"99d264a5-147b-4331-a339-cb19fd8c8ecc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A thaiföldi Alexander Albon a Red Bull csapatánál versenyez a Forma–1-es idény további részében. A Toro Rosso-istállónál megüresedett helyét a francia Pierre Gasly foglalja el.","shortLead":"A thaiföldi Alexander Albon a Red Bull csapatánál versenyez a Forma–1-es idény további részében. A Toro...","id":"20190812_Uj_felallas_a_Red_Bullnal_Albon_atveszi_Gasly_helyet_mar_a_Belga_Nagydijon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99d264a5-147b-4331-a339-cb19fd8c8ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54677dcb-2d24-4a9a-8ef2-e12b52f3d36f","keywords":null,"link":"/sport/20190812_Uj_felallas_a_Red_Bullnal_Albon_atveszi_Gasly_helyet_mar_a_Belga_Nagydijon","timestamp":"2019. augusztus. 12. 13:04","title":"Új felállás a Red Bullnál: Albon átveszi Gasly helyét már a Belga Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"809147cf-967b-4566-aacb-6c1422fff036","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár nem csak pletyka, tényleg összeállt a Samsung és a Xiaomi, együttműködésük gyümölcse pedig egy 108 megapixeles fotószenzor lett. Kezdhetjük temetni a 12 és 16 megapixeles fénylesőket.","shortLead":"Immár nem csak pletyka, tényleg összeállt a Samsung és a Xiaomi, együttműködésük gyümölcse pedig egy 108 megapixeles...","id":"20190812_xiaomi_samsung_isocell_bright_hmx_108_megapixel_kameraszenzor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=809147cf-967b-4566-aacb-6c1422fff036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63265864-6d21-4440-aa00-07b676774865","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_xiaomi_samsung_isocell_bright_hmx_108_megapixel_kameraszenzor","timestamp":"2019. augusztus. 12. 20:10","title":"Jönnek a 108 megapixeles mobilok, érezhető lesz a változás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03fce79e-735c-441f-94a0-dc3e8a0c99cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy üzemanyagcellás autó több száz barra töltött hidrogéntartályaival szemben jó, ha megvan a bizalom. ","shortLead":"Egy üzemanyagcellás autó több száz barra töltött hidrogéntartályaival szemben jó, ha megvan a bizalom. ","id":"20190812_Eloszor_tesztelek_hidrogen_autot_is_egy_amerikai_toresteszten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03fce79e-735c-441f-94a0-dc3e8a0c99cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52bf11d-f8b4-4e22-a723-dbb58250f855","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_Eloszor_tesztelek_hidrogen_autot_is_egy_amerikai_toresteszten","timestamp":"2019. augusztus. 12. 14:40","title":"Először teszteltek hidrogénautót egy amerikai törésteszten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]