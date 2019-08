Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Várjuk olvasóink javaslatait egy igazán magyaros, menő, univerzálisan bevethető kabalafigurára. Csak képes ötleteket értékelünk. 2019. augusztus. 15. 11:35 Lehetne végre egy igazán jó kabalánk! Megtervezi? Megtervezi? Nem bízunk a hivatalos szervekben, hozzászoktunk a gyűlölködéshez, ráadásul egy ártatlan állatot agyonkínzó "rém"-mel szemben jogosan érezzük erkölcsösnek magunkat – ilyen szociálpszichológiai magyarázata is van az össznépi haragnak, ami a kutyáját autója mögött vonszoló asszonyra zúdult. Több mint 190 ezer ember követeli, hogy kapjon méltó büntetést egy állatkínzó. 2019. augusztus. 16. 14:45 Sok tragédia egyike lesz, vagy áttörést hoz az autó után kötött kutya pusztulása? Az érdekszövetség által kiharcolt áremelkedéssel egyelőre csak az áruházlánc járt jól. 2019. augusztus. 16. 11:05 Dinnyekáosz: a termelők már 500 forintos kilónkénti árakról beszélnek Kengyel határában nyolc ember maradványai a bukkantak, mindannyian a Vörös Hadsereg állományába tartoztak 1919-ben. 2019. augusztus. 15. 17:10 Halastó ásása közben került elő a magyar katonák tömegsírja Azon már meg sem lepődünk, hogy zsarolóvírusok ejtik túszul a számítógépen, okostelefonokon őrzött fájlokat, az viszont újdonság, hogy ezt akár a Canon DSLR fényképezőgépeivel is megtehetik. 2019. augusztus. 15. 11:33 Canon DSLR fényképezőgépet használ? Most vigyázzon, zsarolóvírus áldozata lehet Az amerikai Juno-űrszonda adatai alapján elképzelhető, hogy egy kataklizma vezetett a ma ismert Jupiter kialakulásához. 2019. augusztus. 15. 18:03 Frontálisan ütközhetett egy másik bolygóval a Jupiter évmilliárdokkal ezelőtt Köszönjük Magyarország Kormánya Támogatását – ennek kell szerepelni a plakátokon. 2019. augusztus. 16. 13:42 Óriásplakátokon kell megköszönni a kormánynak a hotelekre adott százmilliókat

Pusztán a szemmozgások vezérlik azt az adatszemüveget, amelynek gyártása októberben indul Bécsben. A szemkövetést és kevert valóságot ötvöző eszköz főként a gyártás, a szállítmányozás és logisztika valamint a kereskedelem és a turizmus terén nyithat új perspektívákat, és – tervezői szerint – akár az okostelefonokat is leválthatja. 2019. augusztus. 14. 17:03 Bécsben lecserélnék az okostelefonokat, ezeket az adatszemüvegeket képzelik el helyettük