[{"available":true,"c_guid":"764c3782-00b1-4aa9-bd5d-2f94aaa8eec6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csoportos perrel kell szembenéznie az egyik legnépszerűbb videojáték, a Fortnite alkotóinak: a felperesek a nem elégséges biztonsági intézkedések miatt citálják bíróság elé a fejlesztőt.","shortLead":"Csoportos perrel kell szembenéznie az egyik legnépszerűbb videojáték, a Fortnite alkotóinak: a felperesek a nem...","id":"20190820_csoportos_per_epic_games_fortnite_biztonsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=764c3782-00b1-4aa9-bd5d-2f94aaa8eec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5ba922-337b-4b78-85c3-79608c4a6ef6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190820_csoportos_per_epic_games_fortnite_biztonsag","timestamp":"2019. augusztus. 20. 12:03","title":"Csoportos pert indítottak az Epic Games ellen a Fortnite miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13dbd073-f84f-4692-9419-81dd0c3f9dda","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Basar Asszad szíriai elnök ellen harcoló ellenzék kivonult az öt évig ellenőrzött Khan Seikhun városából, s ezzel elvesztette az Idlib tartomány egyik legfontosabb települését. Idlib az utolsó olyan tartomány, amelynek jelentős része a lázadók kezén van.","shortLead":"A Basar Asszad szíriai elnök ellen harcoló ellenzék kivonult az öt évig ellenőrzött Khan Seikhun városából, s ezzel...","id":"20190820_A_sziriai_fegyveres_ellenzek_elvesztette_egyik_utolso_erosseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13dbd073-f84f-4692-9419-81dd0c3f9dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e3e1d3-ec84-4e57-aeae-3288a41acb5a","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_A_sziriai_fegyveres_ellenzek_elvesztette_egyik_utolso_erosseget","timestamp":"2019. augusztus. 20. 13:27","title":"A szíriai fegyveres ellenzék elvesztette egyik utolsó erősségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a948682-f884-47db-8295-3cb1af0e3115","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A párkeresés szempontjából is hasznos tudomány.","shortLead":"A párkeresés szempontjából is hasznos tudomány.","id":"20190820_Csokolozzon_sokat_es_kozben_gondoljon_a_filematologiara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a948682-f884-47db-8295-3cb1af0e3115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"976a15fe-d434-458c-bdbf-1d794fe74608","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190820_Csokolozzon_sokat_es_kozben_gondoljon_a_filematologiara","timestamp":"2019. augusztus. 20. 12:15","title":"Csókolózzon sokat, és közben gondoljon a filematológiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17e40fa-c4a7-46a0-aaec-2d56fda6c139","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Pókember-karakter filmes jogait birtokló Sony Pictures egyelőre nem tud dűlőre jutni a Disney-vel a bevételek elosztásáról.","shortLead":"A Pókember-karakter filmes jogait birtokló Sony Pictures egyelőre nem tud dűlőre jutni a Disney-vel a bevételek...","id":"20190821_Konnyen_lehet_hogy_a_Marvelnek_el_kell_engednie_a_Pokembert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b17e40fa-c4a7-46a0-aaec-2d56fda6c139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1157924b-ee5a-4dfc-8cc1-2bb860baa4f1","keywords":null,"link":"/kultura/20190821_Konnyen_lehet_hogy_a_Marvelnek_el_kell_engednie_a_Pokembert","timestamp":"2019. augusztus. 21. 13:05","title":"Lehet, hogy a Marvelnek el kell engednie a Pókembert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7aa53a4-43e8-466b-8eef-b6d29e9134ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"1994 óta működik, de most eljött az idő, hogy leállítsák azt a ködkamerát, amely az elmúlt 25 évben az időjárás változását figyelte a San Franciscó-i egyetemen.","shortLead":"1994 óta működik, de most eljött az idő, hogy leállítsák azt a ködkamerát, amely az elmúlt 25 évben az időjárás...","id":"20190821_webkamera_fogcam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7aa53a4-43e8-466b-8eef-b6d29e9134ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c25eb2b3-8105-43f0-b798-4fdb41167f7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_webkamera_fogcam","timestamp":"2019. augusztus. 21. 14:03","title":"Pár nap múlva lekapcsolják a világ legrégebben üzemelő webkameráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b01336-2371-4535-a1e8-5eb4b5594dc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy helyi férfi vette videóra a meglehetősen undorító látványt Dunaújvárosnál, a szennyvíztisztitó közelében. ","shortLead":"Egy helyi férfi vette videóra a meglehetősen undorító látványt Dunaújvárosnál, a szennyvíztisztitó közelében. ","id":"20190820_Habzo_buzos_szennyviz_lebegett_a_Duna_felszinen_Dunaujvaros_kozeleben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0b01336-2371-4535-a1e8-5eb4b5594dc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f64e3a-76a9-4cd6-b5c6-b847fdf53461","keywords":null,"link":"/itthon/20190820_Habzo_buzos_szennyviz_lebegett_a_Duna_felszinen_Dunaujvaros_kozeleben","timestamp":"2019. augusztus. 20. 19:43","title":"Habzó, bűzös trutyi lebegett a Duna felszínén Dunaújváros közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"432a6453-73bf-43b0-8b8d-613372c16dfe","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A két barlangásszal még nem sikerült kapcsolatot létesíteni, így azt sem tudni, hogy egyáltalán milyen állapotban vannak. ","shortLead":"A két barlangásszal még nem sikerült kapcsolatot létesíteni, így azt sem tudni, hogy egyáltalán milyen állapotban...","id":"20190820_Helikopterrel_erkezett_mentoegyseg_a_Tatra_barlangjaban_rekedt_ket_ferfihoz__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=432a6453-73bf-43b0-8b8d-613372c16dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a72f2c6-c9b3-4b26-b330-77763b126a95","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_Helikopterrel_erkezett_mentoegyseg_a_Tatra_barlangjaban_rekedt_ket_ferfihoz__fotok","timestamp":"2019. augusztus. 20. 14:57","title":"Helikopterrel érkezett mentőegység a Tátra barlangjában rekedt két férfihoz - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a3a85d-79bf-45d1-bdfd-8eb8f19c0fbe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Emberek tucatjait ejtette túszul egy fegyveres férfi Brazíliában egy helyközi járaton. A túszdrámának mostanra vége, a férfit egy mesterlövész lelőtte. ","shortLead":"Emberek tucatjait ejtette túszul egy fegyveres férfi Brazíliában egy helyközi járaton. A túszdrámának mostanra vége...","id":"20190820_Tuszokat_ejtettek_egy_buszon_Rio_de_Janeiroban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95a3a85d-79bf-45d1-bdfd-8eb8f19c0fbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52247b3b-ec41-43c3-b9df-4a423b359406","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_Tuszokat_ejtettek_egy_buszon_Rio_de_Janeiroban","timestamp":"2019. augusztus. 20. 16:06","title":"Túszokat ejtettek egy buszon Rio de Janeiróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]