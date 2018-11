Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0f2f518-79f1-423a-9ec8-e6e9efb7d3d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy fuvar a házi kedvencnek is jár.","shortLead":"Egy fuvar a házi kedvencnek is jár.","id":"20181106_Orulet_taxiba_szall_egy_perui_lama__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0f2f518-79f1-423a-9ec8-e6e9efb7d3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8981d9d7-1e0a-40d9-8568-2bb4f853aa4e","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Orulet_taxiba_szall_egy_perui_lama__video","timestamp":"2018. november. 06. 11:41","title":"Őrület: taxiba szállt egy perui láma - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb5f994-b587-4bd9-9ede-62b79b4bc4b0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Olcsóbb lett a libamáj, de a kacsa- és a libahús is enyhén. ","shortLead":"Olcsóbb lett a libamáj, de a kacsa- és a libahús is enyhén. ","id":"20181106_A_kacsa_helyett_mar_a_liba_az_uj_unnepi_fogas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fb5f994-b587-4bd9-9ede-62b79b4bc4b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1632b36c-d85f-47d6-9935-c6fa50c5effd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181106_A_kacsa_helyett_mar_a_liba_az_uj_unnepi_fogas","timestamp":"2018. november. 06. 06:18","title":"A kacsa helyett már a liba az új ünnepi fogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c07f82-5b24-4273-bbd9-fc1a5777dcce","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Twitterről tízezer szovjet robotot kellett kilőni.","shortLead":"A Twitterről tízezer szovjet robotot kellett kilőni.","id":"20181106_Orosz_trollokat_torolt_a_Facebook_es_az_Instagram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2c07f82-5b24-4273-bbd9-fc1a5777dcce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e81fb60-9be9-45b6-a3e2-e3f1cb37e065","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_Orosz_trollokat_torolt_a_Facebook_es_az_Instagram","timestamp":"2018. november. 06. 08:41","title":"Orosz trollokat törölt a Facebook és az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e27cfc-9260-4c07-a482-e8e60e8b753c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két évtizeddel a lánycsapat felbomlása után, a britek koronázatlan popkirálynői reuniont ünnepelnek. Egy valakit kivéve: Victoria Beckham már nem Spice Girl. ","shortLead":"Két évtizeddel a lánycsapat felbomlása után, a britek koronázatlan popkirálynői reuniont ünnepelnek. Egy valakit...","id":"20181105_Jovore_turnezik_a_Spice_Girls_de_egy_valaki_hianyzik_a_csapatbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88e27cfc-9260-4c07-a482-e8e60e8b753c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee25e8d1-9f60-46b6-826c-fc284f391dc1","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Jovore_turnezik_a_Spice_Girls_de_egy_valaki_hianyzik_a_csapatbol","timestamp":"2018. november. 05. 16:31","title":"Jövőre turnézik a Spice Girls, de egyvalaki hiányzik a csapatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df7c791a-0533-4e98-97d1-7fc01613537e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ugyanakkor jó néhány kérdést felvet egy ilyen megoldás.","shortLead":"Ugyanakkor jó néhány kérdést felvet egy ilyen megoldás.","id":"20181105_kamion_potkerek_autos_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df7c791a-0533-4e98-97d1-7fc01613537e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1cf9bd1-dfd7-4fc4-988c-2283ca54e012","keywords":null,"link":"/cegauto/20181105_kamion_potkerek_autos_video","timestamp":"2018. november. 06. 04:09","title":"Videó: Még a legdörzsöltebb profik is tanulhatnak ettől az orosz kamionostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"5 forinttal csökken a benzinár. ","shortLead":"5 forinttal csökken a benzinár. ","id":"20181105_Csokken_szerdan_a_benzin_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eaaf04b-27b0-40d6-ac2c-76e2d2cd601a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181105_Csokken_szerdan_a_benzin_ara","timestamp":"2018. november. 05. 13:16","title":"Csökken szerdán a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b55c10a-5023-4766-83b9-f0bd57f9c8d5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az idei év első 10 hónapjában közel 120 ezer új autó került már forgalomba. Emlékezetes, hogy a historikusan legjobb években, 2003/2004-ben, produkált hasonlóan erős számokat az új autók eladása.","shortLead":"Az idei év első 10 hónapjában közel 120 ezer új autó került már forgalomba. Emlékezetes, hogy a historikusan legjobb...","id":"20181106_autopiac_uj_auto_eladasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b55c10a-5023-4766-83b9-f0bd57f9c8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c267c8-2d5a-443b-8af1-ecaf4c1d5868","keywords":null,"link":"/cegauto/20181106_autopiac_uj_auto_eladasok","timestamp":"2018. november. 06. 09:22","title":"Úgy pörög az újautópiac, mint a válság előtti években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb7152f9-a713-4502-b001-f7d480f04ced","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közép-európai szinten is jelentős cégcsoport alakulhat ki Balogh Levente vezetésével. Az ásványvízkirálynak sosem okozott gondot eladni valamit, és most még azzal sem kell bíbelődnie, hogy felépítsen egy márkát.","shortLead":"Közép-európai szinten is jelentős cégcsoport alakulhat ki Balogh Levente vezetésével. Az ásványvízkirálynak sosem...","id":"20181105_balogh_levente_szentkirlyi_kmv_pepsico","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb7152f9-a713-4502-b001-f7d480f04ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c713c9-4eae-48a4-98b8-29089f11c7de","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_balogh_levente_szentkirlyi_kmv_pepsico","timestamp":"2018. november. 05. 16:10","title":"Narancsléárusból vízkirály: Balogh Levente útja az Olympostól a Pepsiig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]