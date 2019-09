Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5231f201-5dcd-4331-b572-bc53a2d6f571","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legutóbbi Super Bowl döntősei könnyedén nyertek.","shortLead":"A legutóbbi Super Bowl döntősei könnyedén nyertek.","id":"20190916_new_england_patriots_los_angeles_rams_nfl_alapszakasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5231f201-5dcd-4331-b572-bc53a2d6f571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3fb3719-9ba2-49a5-8efc-f0ef0b321928","keywords":null,"link":"/sport/20190916_new_england_patriots_los_angeles_rams_nfl_alapszakasz","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:01","title":"Pontot sem engedett ellenfelének a New England Patriots","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13413330-913d-4aff-a994-50fa18875cca","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vevő és az eladó érdekét is szolgálja az ingatlan adásvételi szerződésének közjegyzői okiratba foglalása, mert az így közvetlenül végrehajthatóvá válik.","shortLead":"A vevő és az eladó érdekét is szolgálja az ingatlan adásvételi szerződésének közjegyzői okiratba foglalása, mert...","id":"20190915_Szakerto_erdemes_kozjegyzoi_okiratba_foglalni_az_ingatlan_adasveteli_szerzodeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13413330-913d-4aff-a994-50fa18875cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66015fce-66ba-4622-b9b9-63f959881f4a","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_Szakerto_erdemes_kozjegyzoi_okiratba_foglalni_az_ingatlan_adasveteli_szerzodeset","timestamp":"2019. szeptember. 15. 11:52","title":"Szakértő: érdemes közjegyzői okiratba foglalni az ingatlan adásvételi szerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847e1ff5-69cd-4b78-8dea-91980aeeffdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki szereti azonnal kézbe venni fizikai kép formájában a fotóit, annak jól jöhet a Polaroid újdonsága, amelyik számos okostelefon-modellel kompatibilis.","shortLead":"Aki szereti azonnal kézbe venni fizikai kép formájában a fotóit, annak jól jöhet a Polaroid újdonsága, amelyik számos...","id":"20190916_polaroid_lab_okostelefonos_fotok_azonnali_nyomtatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=847e1ff5-69cd-4b78-8dea-91980aeeffdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37ffc52-66e3-4072-9157-266686eb0cfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_polaroid_lab_okostelefonos_fotok_azonnali_nyomtatasa","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:03","title":"Szerette a Polaroid-képeket? Itt az okostelefonos változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfda266-2447-4ce1-a555-5dbf93869ad2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elmúlt napokban hetekben több közéleti szereplő is jó ötletnek tartotta, hogy a fogyatékkal élő, sérült emberekkel példálózzon különböző politikai kérdésekben, a legjobb esetben is elviselendő emberekként bemutatva őket. Néhány civilnek, sérült embereknek elegük lett ebből.","shortLead":"Az elmúlt napokban hetekben több közéleti szereplő is jó ötletnek tartotta, hogy a fogyatékkal élő, sérült emberekkel...","id":"20190915_Mi_a_tarsadalom_letukrozodese_vagyunk_es_igenis_meg_kell_mutassuk_magunkat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccfda266-2447-4ce1-a555-5dbf93869ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae71da2-4a20-4bd4-85c0-f36d67080bd2","keywords":null,"link":"/elet/20190915_Mi_a_tarsadalom_letukrozodese_vagyunk_es_igenis_meg_kell_mutassuk_magunkat","timestamp":"2019. szeptember. 15. 16:42","title":"\"Mi a társadalom letükröződése vagyunk, és igenis meg kell mutassuk magunkat!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23fb8db7-e2e6-4165-a7e9-4d2563868e6f","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"kultura","description":"A világon két dolog van, ami minden másnál nehezebben állja az idő próbáját: a szerelem és a pénz. A kettő együtt szinte soha. Ezt mesélik el a Vígszínházban egy nagy buli keretében.","shortLead":"A világon két dolog van, ami minden másnál nehezebben állja az idő próbáját: a szerelem és a pénz. A kettő együtt...","id":"201937__a_nagy_gatsby__party_avigben__megtalalt_nemzedek__gyonyoruek_bolondok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23fb8db7-e2e6-4165-a7e9-4d2563868e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc4e362-9a47-49b3-82e9-d6dda648f944","keywords":null,"link":"/kultura/201937__a_nagy_gatsby__party_avigben__megtalalt_nemzedek__gyonyoruek_bolondok","timestamp":"2019. szeptember. 15. 20:00","title":"Színes, szélesvásznú amerikai álom A nagy Gatsby a Vígszínházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c6e763-fd4b-4bd0-b90f-2e8cafde1ea4","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Tavaly a Susotázs című kisfilmje a tíz közé jutott, idén az Akik maradtak című nagyjátékfilmjével szintén ő képviseli Magyarországot az Oscar-versenyben. A második világháború után játszódó filmben egy családját vesztett orvos és egy szüleit vesztett kamaszlány különös kapcsolatát követhetjük végig. A film túl van az amerikai bemutatón, ahol igencsak kedvező volt a fogadtatása, a hazai mozikban szeptember végétől látható. Hogy kerül egy tévéfilm az Oscarra? Miért nem holokausztfilmről van szó? Mit mondott Edward Norton a Harcosok klubját homoerotikus filmnek tituláló újságírónak? Interjú Tóth Barnabással.","shortLead":"Tavaly a Susotázs című kisfilmje a tíz közé jutott, idén az Akik maradtak című nagyjátékfilmjével szintén ő képviseli...","id":"20190916_toth_barnabas_interju_akik_maradtak_oscar_dij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00c6e763-fd4b-4bd0-b90f-2e8cafde1ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc661055-c031-47a6-9ba0-96f7dcfe9f80","keywords":null,"link":"/kultura/20190916_toth_barnabas_interju_akik_maradtak_oscar_dij","timestamp":"2019. szeptember. 16. 20:00","title":"Tóth Barnabás: Mindig az van, hogy megjelennek a szörnyű nácik. Engem nem ez érdekelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e37792-251d-40cd-9107-e4aea3ddd107","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megmutattak a futballsztárnak egy régi felvételt, amin az apja róla beszél.","shortLead":"Megmutattak a futballsztárnak egy régi felvételt, amin az apja róla beszél.","id":"20190916_cristiano_ronaldo_apa_siras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43e37792-251d-40cd-9107-e4aea3ddd107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ef3e2c-6c6f-472e-8020-2109a9aabcb5","keywords":null,"link":"/elet/20190916_cristiano_ronaldo_apa_siras","timestamp":"2019. szeptember. 16. 13:34","title":"Sírva beszélt arról Ronaldo egy tv-műsorban, hogy soha nem ismerte az apját, mert az mindig részeg volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először hallgatják meg Magyarországot a hetes cikk szerinti eljárásban a tagországok miniszterei. ","shortLead":"Először hallgatják meg Magyarországot a hetes cikk szerinti eljárásban a tagországok miniszterei. ","id":"20190916_Kellemetlen_kerdesekre_szamithat_Brusszelben_a_magyar_jogallamisagrol_Varga_Judit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37df6df-8ee4-4a9d-bf27-252370b44bc6","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Kellemetlen_kerdesekre_szamithat_Brusszelben_a_magyar_jogallamisagrol_Varga_Judit","timestamp":"2019. szeptember. 16. 05:44","title":"Kellemetlen kérdésekre számíthat ma Brüsszelben a magyar jogállamiságról Varga Judit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]