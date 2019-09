Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, milyen kérdésekre milyen válaszokat adott hétfőn Brüsszelben az igazságügyi miniszter.","shortLead":"Kiderült, milyen kérdésekre milyen válaszokat adott hétfőn Brüsszelben az igazságügyi miniszter.","id":"20190917_varga_judit_brusszel_7_es_cikkely_kesma_magyar_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355baa13-15fd-4b22-85ab-ae23436aece7","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_varga_judit_brusszel_7_es_cikkely_kesma_magyar_ugyeszseg","timestamp":"2019. szeptember. 17. 15:21","title":"Varga Judit szerint a magyar ügyészség kiemelten üldözi a korrupciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d8f6e4-056d-4a0c-bee6-003517f86332","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Kelet-Jeruzsálem és a Golán-fennsík után a ciszjordániai zsidó telepeket és a Jordán folyó völgyét is annektálná Izrael. Ez végképp aláásná a palesztin állam létrehozásának esélyét. A friss hírek szerint viszont ez a kampányigért sem ért többséget Netanjahunak a választáson, igaz az ötletet ezután akár egy másik miniszterelnök is könnyebben megvalósíthatja.","shortLead":"Kelet-Jeruzsálem és a Golán-fennsík után a ciszjordániai zsidó telepeket és a Jordán folyó völgyét is annektálná...","id":"20190918_A_legerosebb_kampanyigeret_sem_volt_eleg_Netanjahunak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60d8f6e4-056d-4a0c-bee6-003517f86332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa20924f-5c65-4c48-881d-5c1bd43e3f86","keywords":null,"link":"/360/20190918_A_legerosebb_kampanyigeret_sem_volt_eleg_Netanjahunak","timestamp":"2019. szeptember. 18. 13:45","title":"Miért nem volt elég a tabudöntés Netanjahunak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcdeb67a-00c2-4243-bfc0-01df5c151d27","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kétszáz éve, 1819. szeptember 18-án született Párizsban Jean Bertrand Léon Foucault francia fizikus, akit a Föld forgását igazoló ingakísérlete tette közismertté.","shortLead":"Kétszáz éve, 1819. szeptember 18-án született Párizsban Jean Bertrand Léon Foucault francia fizikus, akit a Föld...","id":"20190918_jean_bertrand_leon_foucault_inga_200_eve_szuletett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcdeb67a-00c2-4243-bfc0-01df5c151d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1acd8cbc-2409-4892-bfe8-1f7cd2084e7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_jean_bertrand_leon_foucault_inga_200_eve_szuletett","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:33","title":"200 éve született az ember, akit minden laposföld-hívőnek figyelmen kívül kell hagynia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f8dc7c-587e-42f1-8570-327d29ad6852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A műszaki mentés várhatóan csütörtök reggelig tart majd.","shortLead":"A műszaki mentés várhatóan csütörtök reggelig tart majd.","id":"20190918_kisiklott_tehervonat_miskolc_tiszai_palyaudvar_mav_keses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29f8dc7c-587e-42f1-8570-327d29ad6852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebfae1e2-b016-4f6d-be76-651d7a70d7ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_kisiklott_tehervonat_miskolc_tiszai_palyaudvar_mav_keses","timestamp":"2019. szeptember. 18. 16:26","title":"Kisiklott egy tehervonat Miskolcon, késések vannak – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f0c0115-de90-4236-8816-31b417fdfac8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerbergék sokáig küzdöttek, hogy megszerezzék a Snapchatet, ám a tárgyalások kudarcba fulladtak. Az app pedig azóta is ontja magából a fejlesztéseket, most például egy szelfis újdonságot készítettek.","shortLead":"Mark Zuckerbergék sokáig küzdöttek, hogy megszerezzék a Snapchatet, ám a tárgyalások kudarcba fulladtak. Az app pedig...","id":"20190917_snapchat_3d_szelfi_mark_zuckerberg_facebook_instagram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f0c0115-de90-4236-8816-31b417fdfac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ef6fd0-e664-4b1f-9de0-4b26818deefc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_snapchat_3d_szelfi_mark_zuckerberg_facebook_instagram","timestamp":"2019. szeptember. 17. 17:48","title":"Olyan dolgot talált ki a Snapchat, amit a Facebook azonnal le akar majd másolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9845f019-36ff-4fe6-9162-9b42aee6acf3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erre bezzeg kiment a rendőrség!","shortLead":"Erre bezzeg kiment a rendőrség!","id":"20190918_Hajszarito_sebesseg_gyorshajtas_nagymama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9845f019-36ff-4fe6-9162-9b42aee6acf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d290a18-32a3-4a82-a98b-4bed835e7074","keywords":null,"link":"/elet/20190918_Hajszarito_sebesseg_gyorshajtas_nagymama","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:48","title":"Hajszárítóval a kezében ül egy nagymama az út szélén, hogy lelassítsa a gyorshajtókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék másodfokú döntése jogerős, az ukrán férfi november végéig nem szabadul.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék másodfokú döntése jogerős, az ukrán férfi november végéig nem szabadul.","id":"20190918_hableany_baleset_viking_sigyn_ukran_hajoskapitany_letartoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e977de15-1533-4815-a17b-c6351b399512","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_hableany_baleset_viking_sigyn_ukran_hajoskapitany_letartoztatas","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:30","title":"Újabb három hónapig rács mögött marad a Viking Sigyn kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a46653-c5c9-47ab-808f-ecf72bf8d7e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az időzítés tökéletes: épp hogy csak bejelentette az Apple az idei iPhone-okat, a Samsung máris megmutatja, mi az, amit nem tudnak.","shortLead":"Az időzítés tökéletes: épp hogy csak bejelentette az Apple az idei iPhone-okat, a Samsung máris megmutatja, mi az, amit...","id":"20190917_samsung_hirdetes_live_focus_video_apple_iphone_11_fricskazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64a46653-c5c9-47ab-808f-ecf72bf8d7e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aecbc89a-92b0-4759-a43a-3c9d0bc2b360","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_samsung_hirdetes_live_focus_video_apple_iphone_11_fricskazas","timestamp":"2019. szeptember. 17. 11:03","title":"Finoman ugyan, de már az iPhone 11-et fricskázza egy videóban a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]