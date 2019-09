Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a88f8d5-fcb2-4981-bba9-1cfe7b349531","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ettől még hisz a közoktatásban is.","shortLead":"Ettől még hisz a közoktatásban is.","id":"20190919_A_debreceni_polgarmester_elismerte_hogy_a_millios_tandiju_maganiskolaba_jar_a_lanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a88f8d5-fcb2-4981-bba9-1cfe7b349531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"235b2f9a-2294-4d1b-9bf3-9f3f22fcbdba","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_A_debreceni_polgarmester_elismerte_hogy_a_millios_tandiju_maganiskolaba_jar_a_lanya","timestamp":"2019. szeptember. 19. 07:05","title":"A debreceni polgármester elismerte, hogy a milliós tandíjú magániskolába jár a lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08625e8-58c3-4ea8-a292-a20497d51edb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy hónap múlva iktatják be az új japán uralkodót, aki a jeles eseményen egy abszolút egyedi kocsiban fog megérkezni.","shortLead":"Egy hónap múlva iktatják be az új japán uralkodót, aki a jeles eseményen egy abszolút egyedi kocsiban fog megérkezni.","id":"20190920_2019ben_ilyen_parades_hibrid_autot_kap_egy_uj_csaszar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c08625e8-58c3-4ea8-a292-a20497d51edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72910a30-8d28-4eea-8c1d-1e2a6bab048d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190920_2019ben_ilyen_parades_hibrid_autot_kap_egy_uj_csaszar","timestamp":"2019. szeptember. 20. 11:21","title":"Ilyen hibridet kap az új császár 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Megnéztük, milyen csepeli fórumot tart két ellentétes nagyágyú: a Soros-tervben hívő Németh Szilárd és az abban nem hívő Pintér Sándor. 