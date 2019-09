Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc255ed4-8af3-4938-97c7-116e9fcc2108","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szándékosan építették az Andok törésvonalaira a inkák a 2450 méter magasan egy alig megközelíthető hegynyergen elterülő városukat, a Machu Picchut.","shortLead":"Szándékosan építették az Andok törésvonalaira a inkák a 2450 méter magasan egy alig megközelíthető hegynyergen elterülő...","id":"20190928_inkak_machu_picchu_andok_toresvonala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc255ed4-8af3-4938-97c7-116e9fcc2108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3176bb68-99f4-41ec-b910-6e06950a184a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190928_inkak_machu_picchu_andok_toresvonala","timestamp":"2019. szeptember. 28. 08:03","title":"Fény derült az inkák 570 éves titkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszern korábbi vezető mérnökét, Friedrich Eichlert azzal vádolják, hogy kollégáival együtt több millió ügyfél autójának manipulálásában játszott közre. Most titkos dokumentumok kerülhettek napvilágra.","shortLead":"A Volkswagen konszern korábbi vezető mérnökét, Friedrich Eichlert azzal vádolják, hogy kollégáival együtt több millió...","id":"20190928_Kiderulhetett_hogy_csalt_valojaban_a_Volkswagen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd46a6f-9be8-42a8-97f1-0627da72a61b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190928_Kiderulhetett_hogy_csalt_valojaban_a_Volkswagen","timestamp":"2019. szeptember. 28. 13:51","title":"Kiderülhetett, hogy csalt valójában a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég megerősítette: folytatja működését.","shortLead":"A cég megerősítette: folytatja működését.","id":"20190929_Thomas_Cookcsod_utasait_nyugtatja_es_turelmet_ker_a_Neckermann","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2335d0b4-11f8-4252-81f3-384e4e94fbe7","keywords":null,"link":"/kkv/20190929_Thomas_Cookcsod_utasait_nyugtatja_es_turelmet_ker_a_Neckermann","timestamp":"2019. szeptember. 29. 12:12","title":"Thomas Cook-csőd: utasait nyugtatja és türelmet kér a Neckermann","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ütközés után mindkét jármű az árokba hajtott.","shortLead":"Az ütközés után mindkét jármű az árokba hajtott.","id":"20190928_Kisbusz_es_szemelygepkocsi_utkozott_ossze_az_M3as_autopalyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad57f4f-0ac5-44c7-b2c3-c09e9a4fc4a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190928_Kisbusz_es_szemelygepkocsi_utkozott_ossze_az_M3as_autopalyan","timestamp":"2019. szeptember. 28. 13:46","title":"Kisbusz és személygépkocsi ütközött össze az M3-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46822066-a5c9-48f7-86e5-161ca5ee622a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg az idős férfi és a fia az intézményben voltak, pénzt és ékszereket vittek el a betörők.","shortLead":"Amíg az idős férfi és a fia az intézményben voltak, pénzt és ékszereket vittek el a betörők.","id":"20190927_Korhazba_kuldte_a_lakokat_hogy_be_tudjon_torni_a_hazukba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46822066-a5c9-48f7-86e5-161ca5ee622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648cbd07-9972-41c7-90d1-d1d0490f171a","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Korhazba_kuldte_a_lakokat_hogy_be_tudjon_torni_a_hazukba","timestamp":"2019. szeptember. 27. 15:30","title":"Kórházba küldte a lakókat, hogy be tudjon törni a házukba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e580ddf-ae06-4cc2-b1fc-ceef6bf6f116","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Ha egy pártot egy családnak képzelünk el, a tisztújítás a demokrácia kis családi ünnepének számít. Megnéztük hát, hogy mennyire izgatottak a küldöttek a Fidesz tisztújítása előtt, ahol arról is beszéltünk, amiről kongresszusok idején szokás: mi az, amin változtatnának a párt életében.","shortLead":"Ha egy pártot egy családnak képzelünk el, a tisztújítás a demokrácia kis családi ünnepének számít. Megnéztük hát...","id":"20190929_fidesz_kongresszus_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e580ddf-ae06-4cc2-b1fc-ceef6bf6f116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2469ef65-3ace-4d85-9661-1751ce6401cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_fidesz_kongresszus_video","timestamp":"2019. szeptember. 29. 14:55","title":"\"Keményebben kéne beleállni az ellenzékbe!\" - elégedett és elégedetlen küldöttekkel beszélgettünk a Fidesz kongresszusán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f97bc7-fa85-4e72-9985-066e87ca2443","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tagadja tovább a Facebook, hogy okosszemüvegen dolgozik, amely számos információt lesz képes megjeleníteni. Hogy az eszközök hatékonyabbak legyenek, a felhasználó körüli világot is újra létre kell hozni.","shortLead":"Nem tagadja tovább a Facebook, hogy okosszemüvegen dolgozik, amely számos információt lesz képes megjeleníteni...","id":"20190929_facebook_ar_szemuveg_livemaps_oculus_connect","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5f97bc7-fa85-4e72-9985-066e87ca2443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2e8b6f-9eed-4116-b4b9-03a08da8403c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190929_facebook_ar_szemuveg_livemaps_oculus_connect","timestamp":"2019. szeptember. 29. 09:03","title":"Zuckerbergék belevágnak: elkezdik lemásolni a világot – szó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7516000-5aaa-411b-8a02-89035729de4c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Izgalmas kezdeményezés indult el, a cél, hogy év végére összeálljon Madách halhatatlan drámai költeménye.","shortLead":"Izgalmas kezdeményezés indult el, a cél, hogy év végére összeálljon Madách halhatatlan drámai költeménye.","id":"20190929_Szinhazak_ejszakaja_Madach_Imre_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7516000-5aaa-411b-8a02-89035729de4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74ea678-8c0a-4e9d-bff2-287bd827ce35","keywords":null,"link":"/kultura/20190929_Szinhazak_ejszakaja_Madach_Imre_video","timestamp":"2019. szeptember. 29. 08:38","title":"Több száz magyar színész mondja el Az ember tragédiáját - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]