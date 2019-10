Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"354a5719-8d87-40e5-ba3e-b8ee3766dd17","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A táblákról ismeretlenek lekaparták a magyar településnevet.","shortLead":"A táblákról ismeretlenek lekaparták a magyar településnevet.","id":"20191011_maramarossziget_helysegnevtabla_erdely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=354a5719-8d87-40e5-ba3e-b8ee3766dd17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9a99b6-c72b-4162-88ff-89924b1b13d1","keywords":null,"link":"/elet/20191011_maramarossziget_helysegnevtabla_erdely","timestamp":"2019. október. 11. 09:13","title":"Két napig álltak Máramarossziget kétnyelvű helységnévtáblái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"068d6407-ef95-4386-aaa0-0da4039fd3db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyógyszercéget egy férfi perelte be, mert egy készítmény mellékhatásaként növekedni kezdtek a mellei.","shortLead":"A gyógyszercéget egy férfi perelte be, mert egy készítmény mellékhatásaként növekedni kezdtek a mellei.","id":"20191011_8_milliard_dollaros_buntetest_kapott_a_Johnson__Johnson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=068d6407-ef95-4386-aaa0-0da4039fd3db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13c50b6-a744-4ce7-8f01-bffb754de2f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_8_milliard_dollaros_buntetest_kapott_a_Johnson__Johnson","timestamp":"2019. október. 11. 15:33","title":"8 milliárd dolláros büntetést kapott a Johnson & Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69760f9f-26c7-45ff-9999-0feb4788351e","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Bojkott helyett választani kell, hogy igazoljuk, az ellenzék az irreális feltételek mellett is meg tudja szerezni a szavazatok jó felét. Vélemény.","shortLead":"Bojkott helyett választani kell, hogy igazoljuk, az ellenzék az irreális feltételek mellett is meg tudja szerezni...","id":"201941_csinaljuk_afeszultseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69760f9f-26c7-45ff-9999-0feb4788351e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5768c349-0a5c-40b2-9902-5e4bb37587ce","keywords":null,"link":"/360/201941_csinaljuk_afeszultseget","timestamp":"2019. október. 11. 15:31","title":"Révész Sándor: Csináljuk a feszültséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151b6511-d2ca-4e4c-b1ff-438da0c8af58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olyan rossz az idő, hogy a mentőcsapatok képtelenek eljutni oda, ahol eltűnt.","shortLead":"Olyan rossz az idő, hogy a mentőcsapatok képtelenek eljutni oda, ahol eltűnt.","id":"20191010_himalaja_wittek_peter_hegymaszo_mentocsapatok_lavina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=151b6511-d2ca-4e4c-b1ff-438da0c8af58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ec61fa-1fc0-48ae-8056-b38b2d747713","keywords":null,"link":"/elet/20191010_himalaja_wittek_peter_hegymaszo_mentocsapatok_lavina","timestamp":"2019. október. 10. 14:26","title":"Nem tudják keresni a Himalájában eltűnt magyar hegymászót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3bd4354-b2fa-4566-b951-30d62a57a06e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az uniós országok jóváhagyták a folytatást, az egyelőre nem világos, milyen felajánlást tett Boris Johnson brit miniszterelnök ennek érdekében. ","shortLead":"Az uniós országok jóváhagyták a folytatást, az egyelőre nem világos, milyen felajánlást tett Boris Johnson brit...","id":"20191011_brexit_targyalas_brusszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3bd4354-b2fa-4566-b951-30d62a57a06e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37311f69-241a-4cf5-9368-8f5c87a7dd65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_brexit_targyalas_brusszel","timestamp":"2019. október. 11. 14:32","title":"Újrakezdődtek a Brexit-tárgyalások Brüsszelben a sikeres brit-ír csúcs után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b45a23fa-5fee-4831-a288-a5f780627bc8","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Az emberek és a természet megbékélésének fontosságára utal köztereken, múzeumokban óriásinstallációkon megjelenített végtelenjel újraértelmezett változatával a budapesti Art Marketen és az Esernyős Galériában bemutatkozó olasz képzőművész, Michelangelo Pistoletto. ","shortLead":"Az emberek és a természet megbékélésének fontosságára utal köztereken, múzeumokban óriásinstallációkon megjelenített...","id":"201941__michelangelo_pistoletto_kepzomuvesz__almarol_sebekrol_paradicsomi_allapot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b45a23fa-5fee-4831-a288-a5f780627bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded924dc-b3da-42d6-adb2-67e7aadda87f","keywords":null,"link":"/360/201941__michelangelo_pistoletto_kepzomuvesz__almarol_sebekrol_paradicsomi_allapot","timestamp":"2019. október. 11. 12:01","title":"Ötletek Egyeteme: Budapesten állít ki az etikai alapú esztétikai forradalom atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdce471d-579a-469e-8370-becf687ab1f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A folyamat elhúzódásának hátterében az új román jelölt körül kirobbant vita állhat.","shortLead":"A folyamat elhúzódásának hátterében az új román jelölt körül kirobbant vita állhat.","id":"20191009_varhelyi_oliver_europai_bizottsag_trocsanyi_laszlo_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdce471d-579a-469e-8370-becf687ab1f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"becf7969-b76a-4bda-84ad-a6fd1c0fa27c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_varhelyi_oliver_europai_bizottsag_trocsanyi_laszlo_orban_viktor","timestamp":"2019. október. 09. 21:40","title":"Még mindig nem döntöttek Orbán új brüsszeli jelöltjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186cc5db-5659-401d-8aa6-189742dadbd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Courtney Kube kénytelen volt bocsánatot érni a nézőktől.","shortLead":"Courtney Kube kénytelen volt bocsánatot érni a nézőktől.","id":"20191010_Elo_adasban_setalt_be_a_musorvezeto_gyermeke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=186cc5db-5659-401d-8aa6-189742dadbd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c02ad37-c05e-4d63-802b-6fb1c69fa1b5","keywords":null,"link":"/elet/20191010_Elo_adasban_setalt_be_a_musorvezeto_gyermeke","timestamp":"2019. október. 10. 10:09","title":"Élő adásban sétált be a műsorvezető gyermeke a stúdióba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]