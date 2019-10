Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"545ccdfe-2bd0-47c7-89e5-96999f16b8ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor szavazott, majd utána válaszolt a Borkai Zsoltot érintő kérdésekre. ","shortLead":"Orbán Viktor szavazott, majd utána válaszolt a Borkai Zsoltot érintő kérdésekre. ","id":"20191013_Orban_a_Borkaiugyrol_Majd_hetfon_mondom_el_a_velemenyem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=545ccdfe-2bd0-47c7-89e5-96999f16b8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d96478-de1d-4dd0-b1df-fe940ca16ed9","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Orban_a_Borkaiugyrol_Majd_hetfon_mondom_el_a_velemenyem","timestamp":"2019. október. 13. 08:59","title":"Orbán a Borkai-ügyről: \"Majd hétfőn mondom el a véleményem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7c92d0-dde0-4ac2-9ab8-7df75b36e47e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemesi Pál kampányzáró sajtótájékoztatóját 16 perccel a kezdés előtt fújták le.","shortLead":"Nemesi Pál kampányzáró sajtótájékoztatóját 16 perccel a kezdés előtt fújták le.","id":"20191012_szeged_fidesz_lefujt_sajtotajekoztato_nemesi_pal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f7c92d0-dde0-4ac2-9ab8-7df75b36e47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c8a53b-8406-4baa-a44c-3f35f2bccefa","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_szeged_fidesz_lefujt_sajtotajekoztato_nemesi_pal","timestamp":"2019. október. 12. 10:51","title":"Szegeden is elmarad egy fideszes sajtótájékoztató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9ac967-799a-48ac-942c-68b387371187","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Valtteri Bottas megnyerte a Japán Nagydíjat, a Mercedes pedig a konstruktőri világbajnoki címet. Hamilton hatodik vb-címére még egy kicsit várni kell. ","shortLead":"Valtteri Bottas megnyerte a Japán Nagydíjat, a Mercedes pedig a konstruktőri világbajnoki címet. Hamilton hatodik...","id":"20191013_Vilagbajnok_a_Mercedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e9ac967-799a-48ac-942c-68b387371187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f58a951-11ac-4cd4-8709-f50dd2d6d80e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191013_Vilagbajnok_a_Mercedes","timestamp":"2019. október. 13. 08:56","title":"Világbajnok a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a0d0ca-f904-48ef-894c-84f4d5c08132","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igen, a szavazólapot.","shortLead":"Igen, a szavazólapot.","id":"20191013_Tilos_a_szavazolapot_lefotozni__na_mit_fenykepezett_le_Berki_Krisztian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87a0d0ca-f904-48ef-894c-84f4d5c08132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d554ba26-4418-43cc-a545-bd73bf5bda12","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Tilos_a_szavazolapot_lefotozni__na_mit_fenykepezett_le_Berki_Krisztian","timestamp":"2019. október. 13. 12:39","title":"Tilos a szavazólapot lefotózni – na mit fényképezett le Berki Krisztián?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b838e2bc-cebe-4d71-aa6e-8ae63090bcda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szoros a küzdelem Hódmezővásárhelyen, az utolsó pillanatban is bedobnak mindent a jelöltek mindkét oldalon. A két polgármester-jelölt szinte egyszerre ment szavazni, szomszédos helyiségekben adták le a voksukat, de nem találkoztak.","shortLead":"Szoros a küzdelem Hódmezővásárhelyen, az utolsó pillanatban is bedobnak mindent a jelöltek mindkét oldalon. A két...","id":"20191013_MarkiZay_Peter_es_Grezsa_Istvan_is_a_piacon_kezdte_a_napot_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b838e2bc-cebe-4d71-aa6e-8ae63090bcda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61cc416-f452-4b3c-9cc3-84a28fc423e8","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_MarkiZay_Peter_es_Grezsa_Istvan_is_a_piacon_kezdte_a_napot_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2019. október. 13. 10:48","title":"Márki-Zay Péter és Grezsa István is a piacon kezdte a napot Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosiak több mint kétharmada (68 százaléka) nem ért egyet azzal a döntéssel, hogy az utcán élő hajléktalanokkal szabálysértési eljárás indulhat, és bíróság elé állíthatják őket - derül ki abból a közvélemény-kutatásból, amelyet a 24.hu megbízásából végzett a Závecz Research.","shortLead":"A fővárosiak több mint kétharmada (68 százaléka) nem ért egyet azzal a döntéssel, hogy az utcán élő hajléktalanokkal...","id":"20191012_A_budapestiek_beken_hagynak_a_hajlektalanokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611d6fba-f580-4f59-9326-9b3bcb7d1507","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_A_budapestiek_beken_hagynak_a_hajlektalanokat","timestamp":"2019. október. 12. 08:54","title":"A budapestiek nem vegzálnák a hajléktalanokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42da84f-81dc-4992-9c36-556f9109d31e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kádár kikerült a kezdőből, nyolc poszton viszont ugyanazok játszanak, mint Horvátországban.","shortLead":"Kádár kikerült a kezdőből, nyolc poszton viszont ugyanazok játszanak, mint Horvátországban.","id":"20191013_Kihirdette_Rossi_az_azeriek_elleni_kezdocsapatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f42da84f-81dc-4992-9c36-556f9109d31e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f40b9b2f-3cd4-4cf7-8e26-759954031c89","keywords":null,"link":"/sport/20191013_Kihirdette_Rossi_az_azeriek_elleni_kezdocsapatot","timestamp":"2019. október. 13. 16:56","title":"Kihirdette Rossi az azeriek elleni kezdőcsapatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb36a85-739c-4406-8b66-01b0b62c115c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel másfélmillióan már voksoltak.","shortLead":"Közel másfélmillióan már voksoltak.","id":"20191013_Sokkal_tobben_szavaztak_delelott_11ig_mint_ot_eve_ilyenkor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bb36a85-739c-4406-8b66-01b0b62c115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54002137-8406-4742-9e7e-c687f29d49f3","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Sokkal_tobben_szavaztak_delelott_11ig_mint_ot_eve_ilyenkor","timestamp":"2019. október. 13. 11:36","title":"Sokkal többen szavaztak délelőtt 11-ig, mint öt éve ilyenkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]