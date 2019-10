Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c794870d-b4cb-46c3-9cc3-0f41047ae6bd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogerősen életfogytig tartó fegyházra ítélték azt a férfit, aki több nőre is rátámadt, egyik áldozatát szexuálisan bántalmazta, majd megölte.","shortLead":"Jogerősen életfogytig tartó fegyházra ítélték azt a férfit, aki több nőre is rátámadt, egyik áldozatát szexuálisan...","id":"20191017_nepligeti_gyilkossag_jogeros_itelet_eletfogytiglan_fegyhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c794870d-b4cb-46c3-9cc3-0f41047ae6bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc835c2-a7fe-4bfa-a6d9-cdf3b7ca24ee","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_nepligeti_gyilkossag_jogeros_itelet_eletfogytiglan_fegyhaz","timestamp":"2019. október. 17. 12:27","title":"Leghamarabb 25 év múlva szabadulhat a népligeti gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28d9061-b182-46c3-bf98-c3251e9a2171","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Magyarországra látogatott a kortárs irodalom egyik legszebb szerelmes regényét megalkotó író, a Szólíts a neveden szerzője. André Aciman egy közönségtalálkozón beszélt a könyvéből készült film zseniális befejezéséről, a regény legarcpirítóbb jelenetéről, a történet folytatásáról és az ember örök elégedetlenségéről is, arról, hogy miért lehetetlen pontosan úgy élni, ahogy gondoljuk, hogy élni szeretnénk. ","shortLead":"Magyarországra látogatott a kortárs irodalom egyik legszebb szerelmes regényét megalkotó író, a Szólíts a neveden...","id":"20191016_Andre_Aciman_A_legtobben_nem_vagyunk_boldogok_azzal_akik_valojaban_vagyunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f28d9061-b182-46c3-bf98-c3251e9a2171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c10fc296-b0c8-4de1-8f2b-bd9ae63ab58c","keywords":null,"link":"/elet/20191016_Andre_Aciman_A_legtobben_nem_vagyunk_boldogok_azzal_akik_valojaban_vagyunk","timestamp":"2019. október. 16. 20:00","title":"André Aciman: A legtöbben nem vagyunk boldogok azzal, akik valójában vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bár az árak még növekednek, Budapesten már a stagnálás jelei is mutatkoznak.","shortLead":"Bár az árak még növekednek, Budapesten már a stagnálás jelei is mutatkoznak.","id":"20191015_Csokkent_az_ingatlan_eladasok_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5705080f-ee7e-40d0-ae1f-8c28fa89270a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_Csokkent_az_ingatlan_eladasok_szama","timestamp":"2019. október. 15. 20:05","title":"Csökkent az ingatlaneladások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2799cdd-b9b9-4bd1-bd08-f1079246afae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A huhogó, mutogató bolgár drukkerek miatt kétszer is megszakított Eb-selejtező után a bolgár kormány nyomására lemondott posztjáról Boriszlav Mihajlov.","shortLead":"A huhogó, mutogató bolgár drukkerek miatt kétszer is megszakított Eb-selejtező után a bolgár kormány nyomására...","id":"20191015_bulgaria_bolgar_angol_valogatott_eb_selejtezo_rasszizmus_futballszovetseg_lemondas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2799cdd-b9b9-4bd1-bd08-f1079246afae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff82e00c-57ad-4389-b11f-b2491b4504c4","keywords":null,"link":"/sport/20191015_bulgaria_bolgar_angol_valogatott_eb_selejtezo_rasszizmus_futballszovetseg_lemondas","timestamp":"2019. október. 15. 17:03","title":"Belebukott a rasszista botrányba a bolgár fociszövetség elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28ce642-225b-4d74-92b0-be1f691b3845","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Öten estek neki kalapáccsal a 32 éves férfinak. Az Civil Human Rights Front szerint kormányközeli csoportok állhatnak a támadás mögött.","shortLead":"Öten estek neki kalapáccsal a 32 éves férfinak. Az Civil Human Rights Front szerint kormányközeli csoportok állhatnak...","id":"20191016_Kalapaccsal_vertek_ossze_a_hongkongi_tuntetesek_egyik_vezetojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a28ce642-225b-4d74-92b0-be1f691b3845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f88d517c-d5ea-421a-9219-55be2f89cafa","keywords":null,"link":"/vilag/20191016_Kalapaccsal_vertek_ossze_a_hongkongi_tuntetesek_egyik_vezetojet","timestamp":"2019. október. 16. 21:01","title":"Kalapáccsal verték össze a hongkongi tüntetések egyik vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány órával az EU-csúcs kezdete előtt, hat nap tárgyalás után. Lecserélték a backstopot, de az érintett északírek még mindig nem elégedettek. Ismét minden a brit parlamenttől függ.","shortLead":"Néhány órával az EU-csúcs kezdete előtt, hat nap tárgyalás után. Lecserélték a backstopot, de az érintett északírek még...","id":"20191017_Megszuletett_a_megallapodas_a_Brexitrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7b283d-1cd4-4766-8004-c80e6d02aa30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191017_Megszuletett_a_megallapodas_a_Brexitrol","timestamp":"2019. október. 17. 11:47","title":"Megszületett a megállapodás a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f701d7-4f35-406c-86d6-6efc16d369cc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok a tokiói játékokon már egy aranynak is örülne.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok a tokiói játékokon már egy aranynak is örülne.","id":"20191016_hosszu_katinka_uszo_tokio_olimpia_isl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27f701d7-4f35-406c-86d6-6efc16d369cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea61d2a-47cd-4a29-bdb7-4b37d2781a33","keywords":null,"link":"/sport/20191016_hosszu_katinka_uszo_tokio_olimpia_isl","timestamp":"2019. október. 16. 09:23","title":"Hosszú Katinka: Most a legjobb úszónak lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871565ea-e7a6-4810-b251-2711803aeca2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki jelölt szerint az újraválasztott polgármesternek nem a Fideszből kell kilépnie, hanem le kellene mondania a városvezetésről.","shortLead":"Az ellenzéki jelölt szerint az újraválasztott polgármesternek nem a Fideszből kell kilépnie, hanem le kellene mondania...","id":"20191016_Alairast_gyujtenek_Gyorben_hogy_Borkai_Zsolt_mondjon_le","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=871565ea-e7a6-4810-b251-2711803aeca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec0e3f1-7c11-4c21-a015-3f526af78c12","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Alairast_gyujtenek_Gyorben_hogy_Borkai_Zsolt_mondjon_le","timestamp":"2019. október. 16. 13:22","title":"Aláírást gyűjtenek Győrben, hogy lemondassák Borkai Zsoltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]