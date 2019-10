Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az USA beszünteti az észak-szíriai török offenzíva miatt Törökország ellen bevezetett büntetőintézkedéseket – jelentette be Donald Trump. Az elnök az után nyilatkozott, hogy Ankara és Moszkva megegyezett arról, hogy meghosszabbítják a térségben érvényben lévő tűzszünetet, Oroszország pedig katonákat vezényel Északkelet-Szíriába. Trump Amerika győzelméről beszélt, nem sokat értik, hogy miért.","shortLead":"Az USA beszünteti az észak-szíriai török offenzíva miatt Törökország ellen bevezetett büntetőintézkedéseket –...","id":"20191023_Trump_szerint_minden_rendben_Sziriaban__vege_a_torokok_elleni_szankcioknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc33e720-5bda-4509-b8ab-d7fe47016fc2","keywords":null,"link":"/vilag/20191023_Trump_szerint_minden_rendben_Sziriaban__vege_a_torokok_elleni_szankcioknak","timestamp":"2019. október. 23. 20:48","title":"Trump szerint minden rendben Szíriában – vége a törökök elleni szankcióknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A beruházás így már 2 milliárd 213 millió forintba kerül.","shortLead":"A beruházás így már 2 milliárd 213 millió forintba kerül.","id":"20191024_paksi_stadion_koltseg_beruhazas_pharos_95","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0993bb3a-2c13-4921-9bc2-a383280aadc2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191024_paksi_stadion_koltseg_beruhazas_pharos_95","timestamp":"2019. október. 24. 08:11","title":"Több mint 100 millió forinttal drágult a paksi stadion építése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bírság felét törölheti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, ha az adózó a megállapított adókülönbözetet nem vitatja, azt határidőre befizeti, és lemond a fellebbezés jogáról.","shortLead":"A bírság felét törölheti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, ha az adózó a megállapított adókülönbözetet nem vitatja, azt...","id":"20191024_NAV_Meguszhato_az_adobirsag_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c48f48-e727-4c84-bcb8-b444ac6aa239","keywords":null,"link":"/kkv/20191024_NAV_Meguszhato_az_adobirsag_fele","timestamp":"2019. október. 24. 10:35","title":"Elmagyarázta a NAV, hogy úszható meg az adóbírság fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447dd616-f9e9-40e4-bc91-b132aa9e8440","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kedden. De attól még marad a szokatlanul meleg időjárás.","shortLead":"Kedden. De attól még marad a szokatlanul meleg időjárás.","id":"20191023_hidegfront_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=447dd616-f9e9-40e4-bc91-b132aa9e8440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f2a877-dabe-423b-a0bb-f0c6047ac8a3","keywords":null,"link":"/elet/20191023_hidegfront_idojaras","timestamp":"2019. október. 23. 17:40","title":"Lehűlést és csapadékot is hoz egy hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 28 fok is lehet.","shortLead":"Akár 28 fok is lehet.","id":"20191024_nyarias_meleg_oszi_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e6b46e0-c423-4ce3-8d6b-0e42a4aad596","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_nyarias_meleg_oszi_idojaras","timestamp":"2019. október. 24. 05:11","title":"Még kitart a nyárias meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d7c9ac3-006e-4eac-9a74-b5967ab615b0","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Kiemelték a Spanyolországot 1975-ös haláláig kormányzó Franco tábornok földi maradványait az „Elesettek völgyében” lévő mauzóleumából, s a diktátor koporsóját a madridi Mingorrubio temetőbe vitték át. A szocialista kormányzat által beígért exhumálás megosztja a spanyolokat, de többen vannak, akik helyeslik a döntést.","shortLead":"Kiemelték a Spanyolországot 1975-ös haláláig kormányzó Franco tábornok földi maradványait az „Elesettek völgyében” lévő...","id":"20191024_Kitettek_Franco_tabornokot_a_diszsirhelyerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d7c9ac3-006e-4eac-9a74-b5967ab615b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59def8c7-fdec-4a1b-991e-51828be7ec0f","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_Kitettek_Franco_tabornokot_a_diszsirhelyerol","timestamp":"2019. október. 24. 14:30","title":"Kitették Franco tábornokot a díszsírhelyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Facebookon vív szópárbajt a megmondóember és az olajcég.","shortLead":"A Facebookon vív szópárbajt a megmondóember és az olajcég.","id":"20191024_tibi_atya_mol_facebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c85114-016a-4687-97dc-dd60077a8c08","keywords":null,"link":"/elet/20191024_tibi_atya_mol_facebook","timestamp":"2019. október. 24. 17:49","title":"A Facebookon marakodik a Mol és Tibi atya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karácsony Gergely zöld és szabad fővárost ígért október 23-i beszédében. Friss BL-eredmények és időjárási kilátások a hvg360 reggeli hírösszefoglalójában. ","shortLead":"Karácsony Gergely zöld és szabad fővárost ígért október 23-i beszédében. Friss BL-eredmények és időjárási kilátások...","id":"20191024_Radar360_Orban_visszafogott_volt_Borkai_el_sem_ment","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd5e16e-1932-4080-be06-7b77e78dffac","keywords":null,"link":"/360/20191024_Radar360_Orban_visszafogott_volt_Borkai_el_sem_ment","timestamp":"2019. október. 24. 08:00","title":"Radar360: Orbán visszafogott volt, Borkai el sem ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]