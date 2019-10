Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"De még így is megfizethetőbbek a belvárosi és a budai kerületeknél.","shortLead":"De még így is megfizethetőbbek a belvárosi és a budai kerületeknél.","id":"20191028_Elkepesztoen_dragak_lettek_a_kulso_keruleti_ingatlanok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c393fc-81ce-4e59-b1e0-bc7097eaafc4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191028_Elkepesztoen_dragak_lettek_a_kulso_keruleti_ingatlanok","timestamp":"2019. október. 28. 11:01","title":"Elképesztően drágák lettek a külső kerületi ingatlanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8f9b50-7b87-4cff-bd5f-e2a06fa5c0d5","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Egyre több a rasszista incidens a labdarúgásban, s nem csak a több tízezer ember előtt játszott meccseken jön elő már szinte kötelezően a majmozás, a huhogás, a cigányozás, a románozás, vagy éppen a magyarozás, hanem a sokadik osztályú bajnoki meccseken is. Az ugyan igaz, hogy a pályák melletti rasszizmus alapvetően társadalmi probléma, ám a sportvezetőknek, illetve labdarúgó szövetségeknek többet kellene tenniük, hogy a mérkőzések ne mások gyalázásról, hanem a fociról szóljanak.","shortLead":"Egyre több a rasszista incidens a labdarúgásban, s nem csak a több tízezer ember előtt játszott meccseken jön elő már...","id":"20191027_Kezdi_elonteni_a_rasszizmus_a_labdarugast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e8f9b50-7b87-4cff-bd5f-e2a06fa5c0d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55cf79d0-84b5-4858-a609-f0d667689aca","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_Kezdi_elonteni_a_rasszizmus_a_labdarugast","timestamp":"2019. október. 27. 20:00","title":"Elönti a focistadionokat rasszizmus, és nem találjuk az ellenszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c73f2c6-a955-457c-9779-e6746850c313","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA-tól elvett intézetekben ugyanúgy folyik a munka, mint eddig, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózatnak nincs sem alapító okirata, sem szervezeti és működési szabályzata. ","shortLead":"Az MTA-tól elvett intézetekben ugyanúgy folyik a munka, mint eddig, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózatnak nincs sem...","id":"20191028_Harom_honapja_letezik_de_meg_mindig_alig_mutat_eletjeleket_az_allami_kutatohalozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c73f2c6-a955-457c-9779-e6746850c313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbe9d4f-8252-4985-86eb-7a65de8e4082","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Harom_honapja_letezik_de_meg_mindig_alig_mutat_eletjeleket_az_allami_kutatohalozat","timestamp":"2019. október. 28. 10:29","title":"Három hónapja létezik, de még mindig alig mutat életjeleket az állami kutatóhálózat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb324a31-6c88-40a0-a6d1-6fc9988ca3b9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Északi-tenger partján emelkedő, 23 méter magas Rubjerg Knude világítótornyot, amely Dánia egyik fő turistalátványossága, síneken mozgó gördülőalkalmatosságra helyezték, és nagyon alacsony sebességgel 70-80 méterrel odébb, biztonságos helyre tolták.","shortLead":"Az Északi-tenger partján emelkedő, 23 méter magas Rubjerg Knude világítótornyot, amely Dánia egyik fő...","id":"20191027_Odebb_toltak_Daniaban_egy_120_eves_vilagitotornyot_mert_az_a_veszely_fenyegetette_hogy_az_erozio_miatt_osszedol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb324a31-6c88-40a0-a6d1-6fc9988ca3b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e9734d-77bd-4726-ba5d-8c78765850bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191027_Odebb_toltak_Daniaban_egy_120_eves_vilagitotornyot_mert_az_a_veszely_fenyegetette_hogy_az_erozio_miatt_osszedol","timestamp":"2019. október. 27. 18:13","title":"Odébb toltak Dániában egy 120 éves világítótornyot, hogy nehogy összedőljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525c6025-2f93-449e-af51-88f99d67650a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő év elején lép hatályba az az új törvény, ami megtiltja az olyan titkosítás használatát, ami \"árthat a kínai államnak\".","shortLead":"Jövő év elején lép hatályba az az új törvény, ami megtiltja az olyan titkosítás használatát, ami \"árthat a kínai...","id":"20191028_kina_titkositas_torveny_cenzura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=525c6025-2f93-449e-af51-88f99d67650a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dda97d8-419a-4e29-8ae9-d235101d5ea5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_kina_titkositas_torveny_cenzura","timestamp":"2019. október. 28. 10:33","title":"Szabályozni fogja Kína, hogy milyen titkosítást használhatnak az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa596f16-9e76-4a51-b833-239afed55584","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két évig tartó titkos út után visszatért a Földre az Egyesült Államok pilóta nélküli űrrepülőgépe - jelentette be a Pentagon.","shortLead":"Két évig tartó titkos út után visszatért a Földre az Egyesült Államok pilóta nélküli űrrepülőgépe - jelentette be...","id":"20191027_Ket_ev_utan_visszatert_a_Foldre_az_amerikai_titkos_urrepulogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa596f16-9e76-4a51-b833-239afed55584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dac945e-d975-43da-b10b-82e06f8a4337","keywords":null,"link":"/tudomany/20191027_Ket_ev_utan_visszatert_a_Foldre_az_amerikai_titkos_urrepulogep","timestamp":"2019. október. 27. 21:53","title":"Két év után visszatért a Földre a titkos amerikai űrrepülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30562934-bdb1-4d16-bcf7-3d36433124a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég sejtelmes fotót közölt a Facebook oldalán.","shortLead":"A cég sejtelmes fotót közölt a Facebook oldalán.","id":"20191026_Megvan_a_Waberers_uj_neve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30562934-bdb1-4d16-bcf7-3d36433124a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88df054f-3e42-4dcd-9444-4d614730d613","keywords":null,"link":"/kkv/20191026_Megvan_a_Waberers_uj_neve","timestamp":"2019. október. 26. 21:44","title":"Megvan a Waberer's új neve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8caeb776-4e9e-44b4-9222-364a504766cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eredetileg október 31-ig maradt volna 20 kilométeres magasságban a Samsung és a Raven Industries közös szerkezete, de a projekt néhány nap után véget ért.","shortLead":"Eredetileg október 31-ig maradt volna 20 kilométeres magasságban a Samsung és a Raven Industries közös szerkezete, de...","id":"20191028_samsung_galaxy_s10_5g_urszelfi_space_selfie","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8caeb776-4e9e-44b4-9222-364a504766cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa8226e-ea8a-4f2d-9fd5-3775d9e00ab0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_samsung_galaxy_s10_5g_urszelfi_space_selfie","timestamp":"2019. október. 28. 09:33","title":"Drámai véget ért a Samsung űrszelfi-projektje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]