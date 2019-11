Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bulit előzőleg meghirdették a közösségi oldalakon is. Hárman megsérültek.\r

\r

","shortLead":"A bulit előzőleg meghirdették a közösségi oldalakon is. Hárman megsérültek.\r

\r

Négyen meghaltak San Francisco mellett egy házibuliban kitört lövöldözésben Formálisan eldőlt, hogy Szapporóban rendezik meg a maratoni futást és a gyaloglószámokat a 2020-as tokiói olimpián, miután a japán főváros kormányzója vonakodva ugyan, de pénteken belenyugodott a módosításba. Olimpia 2020: elviszik Tokióból a maratont maratont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b68d837-d909-45ee-b8ba-b16571a08171","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A szerelmet, a vágyakozást, a testi vonzalmat a legtermészetesebb dolognak tartja a Szólíts a neveden az amerikai írója, aki szerint mindegy, hogy nőbe vagy férfiba szeretünk bele, a lényeg a személyiség, a kisugárzás, a végzetes vonzerő.","shortLead":"A szerelmet, a vágyakozást, a testi vonzalmat a legtermészetesebb dolognak tartja a Szólíts a neveden az A szerelmet, a vágyakozást, a testi vonzalmat a legtermészetesebb dolognak tartja a Szólíts a neveden az amerikai írója, aki szerint mindegy, hogy nőbe vagy férfiba szeretünk bele, a lényeg a személyiség, a kisugárzás, a végzetes vonzerő. "Óvakodtam attól, hogy belefussak a melegsztorik sztereotípiáiba" A Fitbit piaci értéke nagyjából 1,6 milliárd dollár, de a Google tolla ennél jóval vastagabban fogott, amikor kiállították a vételárról szóló csekket. Bejelentették: a Google tényleg megveszi a Fitbitet, több milliárd dollárt adnak érte Az angyalföldi CT- és MR-centrum alkalmas lenne a főváros akut ellátásában való részvételre is. Hiába lenne kapacitás több ezer műtétre Budapesten, az egészségbiztosító nem finanszírozza október. 30. 18:33","title":"Hiába lenne kapacitás több ezer műtétre Budapesten, az egészségbiztosító nem finanszírozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9efc66e2-8f5a-4ac1-9ae6-5dbc347ebc28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a képen látható autót és annak sofőrjét, az jelentkezzen.","shortLead":"A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a képen látható autót és annak sofőrjét, az A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a képen látható autót és annak sofőrjét, az jelentkezzen. Ikerbabakocsival ütközött a nyíregyházi autós, de meg sem állt A tanácsadó indult a választáson a Ferencvárosi Lokálpatrióták Egyesület színeiben, de nem jutott be a testületbe. Baranyi Krisztina kirúgta Bácskai tanácsadóját Egy egymondatos kormányhatározat a csütörtök esti Magyar Közlönyben a rég lejárt június 30-áról november 29-ére változtatta azt a határidőt, ameddig meg kell kötni a megállapodást egy orosz vállalattal az állítólag 1300 vagonra szóló egyiptomi megrendelést elnyert Dunakeszi Járműjavító megvételéről. Vagyis tovább csúszik a sokak által vitatott ügylet. Tovább csúszik a kormány nagy üzlete az oroszokkal Vagyis tovább csúszik a sokak által vitatott ügylet.","shortLead":"Egy egymondatos kormányhatározat a csütörtök esti Magyar Közlönyben a rég lejárt június 30-áról november 29-ére...","id":"20191101_Tovabb_csuszik_a_Dunakeszi_Jarmujavito_eladasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ece16b37-3819-4802-9735-d449a273bca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1167b7-2c9a-4d45-9855-413d55184cda","keywords":null,"link":"/kkv/20191101_Tovabb_csuszik_a_Dunakeszi_Jarmujavito_eladasa","timestamp":"2019. november. 01. 09:55","title":"Tovább csúszik a kormány nagy üzlete az oroszokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]