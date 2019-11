Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b32f188c-a389-4a35-9c15-c0986152b673","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jakabos Zsuzsanna két bronzot szerzett.","shortLead":"Jakabos Zsuzsanna két bronzot szerzett.","id":"20191102_Hosszuarany_az_Uszo_vilagkupan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b32f188c-a389-4a35-9c15-c0986152b673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c610d1-1fbf-4148-93c4-feee75440001","keywords":null,"link":"/sport/20191102_Hosszuarany_az_Uszo_vilagkupan","timestamp":"2019. november. 02. 18:46","title":"Megszületett a 301. Hosszú-arany az úszók világkupáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439dec17-2154-49c4-b6e8-b46af71423a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pótlólagosan két Szojuz-MSz űrhajót fog megépíteni a Roszkoszmosz, az űrhajósok Nemzetközi Űrállomásra szállításakor pedig az orosz keret rovására biztosítanak majd helyet az amerikaiaknak, mert az Egyesült Államok még nem készült el saját új űrhajóival – mondta Dmitrij Rogozin, az orosz állami űripari vállalat igazgatója Moszkvában.","shortLead":"Pótlólagosan két Szojuz-MSz űrhajót fog megépíteni a Roszkoszmosz, az űrhajósok Nemzetközi Űrállomásra szállításakor...","id":"20191103_nasa_szojuz_urhajo_roszkoszmosz_urutazas_urhajo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=439dec17-2154-49c4-b6e8-b46af71423a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbdc6f6-84e6-47bf-b843-070bf93c26bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191103_nasa_szojuz_urhajo_roszkoszmosz_urutazas_urhajo","timestamp":"2019. november. 03. 19:03","title":"Lemaradt Amerika, az oroszoktól kérnek segítséget az űrutazáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83559ca3-db2c-45d9-a090-4add7c215813","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az M1-M7-es autópályák közös szakaszán és az M5-ös autópályán is több jármű ütközött össze a főváros felé vasárnap kora este, de az M3-ason is több kilométeres a torlódás.","shortLead":"Az M1-M7-es autópályák közös szakaszán és az M5-ös autópályán is több jármű ütközött össze a főváros felé vasárnap kora...","id":"20191103_Balesetek_lassitjak_a_forgalmat_a_fovaros_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83559ca3-db2c-45d9-a090-4add7c215813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afe7a4e-110a-4794-bac3-d8334d8bbda4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191103_Balesetek_lassitjak_a_forgalmat_a_fovaros_fele","timestamp":"2019. november. 03. 18:19","title":"Balesetek lassítják a forgalmat a főváros felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45aaafd8-85b9-45af-bbc7-8e6cbb1fc194","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több oka is lehetett Orbánnak arra, hogy ne a Mészáros-birodalmon belül futtassa fel a megszerzett informatikai céget, amellyel uralni akarják a piacot.","shortLead":"Több oka is lehetett Orbánnak arra, hogy ne a Mészáros-birodalmon belül futtassa fel a megszerzett informatikai céget...","id":"20191104_jaszai_gellert_4ig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45aaafd8-85b9-45af-bbc7-8e6cbb1fc194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151d9299-c3b2-455d-8de0-358b9a18c549","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_jaszai_gellert_4ig","timestamp":"2019. november. 04. 10:06","title":"444: A 4iG másnak adásával üzent Orbán Mészárosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kilencven tipp közel járt.","shortLead":"Kilencven tipp közel járt.","id":"20191103_Ezt_a_hat_szamot_senki_sem_talalta_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66624532-fb85-475d-abf2-0a92c787bad8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191103_Ezt_a_hat_szamot_senki_sem_talalta_el","timestamp":"2019. november. 03. 17:22","title":"Ezt a hat számot senki sem találta el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36dae15-6358-463c-9379-1d387e7dda3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Plusz 1,4 millió hallott szó előnnyel kerülnek iskolába azok a gyerekek, akiknek a szülei naponta 5 mesét olvasnak. Az olvasóvá nevelés fontosságát és gyakorlati megvalósításának lehetséges módjait közvetíti egy új könyv és a hozzá kapcsolódó 21 napos kihívás.","shortLead":"Plusz 1,4 millió hallott szó előnnyel kerülnek iskolába azok a gyerekek, akiknek a szülei naponta 5 mesét olvasnak...","id":"20191104_Itt_egy_ertelmes_kihivas_olvassunk_napi_15_percet_a_gyerekeinknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d36dae15-6358-463c-9379-1d387e7dda3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a82dac49-0967-46b5-94e7-b8d83395a6b3","keywords":null,"link":"/elet/20191104_Itt_egy_ertelmes_kihivas_olvassunk_napi_15_percet_a_gyerekeinknek","timestamp":"2019. november. 04. 10:58","title":"Itt egy értelmes kihívás: olvassunk napi 15 percet a gyerekeinknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee57959b-eb48-4ae3-82b3-dd269947732d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt pár hét szörnyű statisztikáihoz képest ez is komoly javulás.","shortLead":"Az elmúlt pár hét szörnyű statisztikáihoz képest ez is komoly javulás.","id":"20191104_25_sulyos_baleset_tortent_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee57959b-eb48-4ae3-82b3-dd269947732d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4007af1c-fbe3-4050-9304-309e15653fd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_25_sulyos_baleset_tortent_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2019. november. 04. 08:08","title":"25 súlyos baleset történt a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az apa ellen vádat emeltek. ","shortLead":"Az apa ellen vádat emeltek. ","id":"20191104_Allon_lotte_magat_egy_gyerek_egy_legpuskaval_Zalaegerszegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df03e58-3548-4b6c-8197-fcff90dfee7b","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Allon_lotte_magat_egy_gyerek_egy_legpuskaval_Zalaegerszegen","timestamp":"2019. november. 04. 12:26","title":" Légpuskával lőtte állon magát egy gyerek Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]