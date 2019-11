Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe93ad6a-d952-4b24-ba9f-2882c575a414","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az önkormányzat majd akkor tájékoztatja a földváriakat, ha elnyerték a támogatást.","shortLead":"Az önkormányzat majd akkor tájékoztatja a földváriakat, ha elnyerték a támogatást.","id":"20191111_A_lakossag_nem_akarja_a_varos_viszont_ismet_megprobalja_megepiteni_a_kikotot_Balatonfoldvaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe93ad6a-d952-4b24-ba9f-2882c575a414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8aa4472-2c7d-4eb7-be57-cd4d7922af95","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191111_A_lakossag_nem_akarja_a_varos_viszont_ismet_megprobalja_megepiteni_a_kikotot_Balatonfoldvaron","timestamp":"2019. november. 11. 11:55","title":"A lakosság nem akarja, a város viszont ismét megpróbálja megépíteni a kikötőt Balatonföldváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba22c76e-721b-4b77-9384-e4ff4e2e4374","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy a forgalom az M0-s autóúton, ahol korábban baleset nehezítette a haladást.","shortLead":"Nagy a forgalom az M0-s autóúton, ahol korábban baleset nehezítette a haladást.","id":"20191111_Tovabbra_is_nehezkes_a_kozlekedes_az_M0on_feloraval_no_a_menetido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba22c76e-721b-4b77-9384-e4ff4e2e4374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ebffaa-5dcd-4709-8bad-18b1cce469da","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Tovabbra_is_nehezkes_a_kozlekedes_az_M0on_feloraval_no_a_menetido","timestamp":"2019. november. 11. 12:17","title":"Továbbra is nehézkes a közlekedés az M0-son, fél órával nő a menetidő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ecd68fa-b8cf-44b7-abeb-340047ed23e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Indulnak az élő show-k. ","shortLead":"Indulnak az élő show-k. ","id":"20191111_Megvan_az_XFaktor_12_dontose","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ecd68fa-b8cf-44b7-abeb-340047ed23e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c7f7a4-3d48-438d-86b6-540b55df493d","keywords":null,"link":"/elet/20191111_Megvan_az_XFaktor_12_dontose","timestamp":"2019. november. 11. 10:50","title":"Megvan az X-Faktor 12 döntőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d9da14-22cf-4fd0-a830-d0b2156acdc6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Genetikai változások révén alkalmazkodnak a vadállatok a melegedő éghajlathoz - állapította meg egy, a skóciai Rum-sziget gímszarvasait tanulmányozó nemzetközi csoport.","shortLead":"Genetikai változások révén alkalmazkodnak a vadállatok a melegedő éghajlathoz - állapította meg egy, a skóciai...","id":"20191110_vadallatok_alkalmazkodasa_klimavaltozas_genetikai_valtozasok_gimszarvas_rum_szigetek_evolucio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66d9da14-22cf-4fd0-a830-d0b2156acdc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa80410-1df8-4664-a1ed-bfce956addd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191110_vadallatok_alkalmazkodasa_klimavaltozas_genetikai_valtozasok_gimszarvas_rum_szigetek_evolucio","timestamp":"2019. november. 10. 18:03","title":"Sikerült tetten érni az evolúciót: a vadállatok kitaláltak valamit a klímaváltozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b5a2256-e9a1-4f3c-a7ef-5164d2c509ac","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A kontinens mind az 54 országának képviselői elutaztak Szocsiba, hogy részt vegyenek az első Oroszország–Afrika-csúcstalálkozón. Moszkva már a szovjet időkben is befolyásos játékos volt Afrikában, ahová Putyin most vissza akar térni, de nem lesz könnyű dolga. ","shortLead":"A kontinens mind az 54 országának képviselői elutaztak Szocsiba, hogy részt vegyenek az első...","id":"201945__orosz_nyomulas_afrikaban__erdektelen_nyugat__kinai_rivalis__visszateroben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b5a2256-e9a1-4f3c-a7ef-5164d2c509ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ef78e04-5530-4150-ae17-b00f8d6f4bea","keywords":null,"link":"/360/201945__orosz_nyomulas_afrikaban__erdektelen_nyugat__kinai_rivalis__visszateroben","timestamp":"2019. november. 11. 11:00","title":"Putyin elindította az Afrika-hadműveletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"913db0de-e067-4437-a552-9a073380ff5d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ország ismert olajkészleteit egyharmadával növelő olajmezőt fedeztek fel Iránban – jelentette be Haszan Róháni köztársasági elnök egy vasárnapi beszédében.\r

","shortLead":"Az ország ismert olajkészleteit egyharmadával növelő olajmezőt fedeztek fel Iránban – jelentette be Haszan Róháni...","id":"20191110_iran_olajmez_haszan_rohani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=913db0de-e067-4437-a552-9a073380ff5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99d9432-f11f-4936-b3bd-804f78b95e11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_iran_olajmez_haszan_rohani","timestamp":"2019. november. 10. 14:11","title":"Óriási olajmezőt fedeztek fel Irán alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dad6f23-0761-4374-8174-7582423b54a4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nappal később viszont a gép már vissza is tért Ukrajnába.","shortLead":"Egy nappal később viszont a gép már vissza is tért Ukrajnába.","id":"20191110_Kigyulladt_egy_ukran_737es_egyik_futomuve_Egyiptomban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dad6f23-0761-4374-8174-7582423b54a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abf0271-96dc-478f-9d66-783f4d0b20cd","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Kigyulladt_egy_ukran_737es_egyik_futomuve_Egyiptomban","timestamp":"2019. november. 10. 21:43","title":"Kigyulladt egy ukrán 737-es egyik futóműve Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc934fe4-60ff-4820-bfa1-0b3f5db1407a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak bukósisakot viseltek, védőruhát nem.","shortLead":"Csak bukósisakot viseltek, védőruhát nem.","id":"20191110_Debreceni_motorbaleset_szornyethaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc934fe4-60ff-4820-bfa1-0b3f5db1407a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0e4e4c-ed21-4dd3-95b3-e4cd868f7d5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191110_Debreceni_motorbaleset_szornyethaltak","timestamp":"2019. november. 10. 20:42","title":"160-nal száguldozott Debrecenben, szörnyethalt két motoros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]