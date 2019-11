Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tajvan szerint a Huawei megsértette a nemzeti méltóságukat, ezért addig nem árulhatják a telefonjaikat, amíg ki nem javítják az operációs rendszerben található hibákat.","shortLead":"Tajvan szerint a Huawei megsértette a nemzeti méltóságukat, ezért addig nem árulhatják a telefonjaikat, amíg ki nem...","id":"20191115_huawei_p30_huawei_p30_pro_huawei_nova_5t_betiltas_tajvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0725da9-52be-4416-9e11-92e5db34a465","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_huawei_p30_huawei_p30_pro_huawei_nova_5t_betiltas_tajvan","timestamp":"2019. november. 15. 17:03","title":"Betiltottak három Huawei-mobilt Tajvanon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f617d4d-69c4-42f2-adc2-94884664f8a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új, ellenzéki polgármester, Mirkóczki Ádám szerint „ezek a pénzek egyszerűen nincsenek meg\".","shortLead":"Az új, ellenzéki polgármester, Mirkóczki Ádám szerint „ezek a pénzek egyszerűen nincsenek meg\".","id":"20191115_fidesz_eger_mirkoczki_adam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f617d4d-69c4-42f2-adc2-94884664f8a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6827ccb4-88dc-494a-9f76-4c8aab224703","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_fidesz_eger_mirkoczki_adam","timestamp":"2019. november. 15. 07:50","title":"Félmilliárd forintos kifizetetlen számlát hagyott maga után a Fidesz Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9d97ba-d6ab-4788-95ca-91e435210364","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 57 éves kardiológus neve hetek óta esélyesként forgott, a Fidesz elnöksége információink szerint a keddi ülésén mellette döntött. Ő maga viszont még nem tud erről semmit, mert nem keresték meg a felkéréssel. ","shortLead":"Az 57 éves kardiológus neve hetek óta esélyesként forgott, a Fidesz elnöksége információink szerint a keddi ülésén...","id":"20191114_Dezsi_Csaba_Andras_lehet_a_Fidesz_polgarmesterjeloltje_Gyorben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be9d97ba-d6ab-4788-95ca-91e435210364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f24ad2-869b-4819-9d31-b1fb2dd8c82f","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Dezsi_Csaba_Andras_lehet_a_Fidesz_polgarmesterjeloltje_Gyorben","timestamp":"2019. november. 14. 13:51","title":"Eldőlt: Dézsi Csaba András lehet a Fidesz polgármesterjelöltje Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fd03aa-78c2-4c37-9b9f-3d5af803f85d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November 12-én éjjel mintegy 250 szakember bevonásával végeztek gyakorlatot a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.","shortLead":"November 12-én éjjel mintegy 250 szakember bevonásával végeztek gyakorlatot a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.","id":"20191113_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_ferihegy_repulogep_baleset_szimulacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5fd03aa-78c2-4c37-9b9f-3d5af803f85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88672f4-08e7-4619-91b3-3bb81e07ee78","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_ferihegy_repulogep_baleset_szimulacio","timestamp":"2019. november. 13. 19:03","title":"Súlyos repülőgép-balesetet szimuláltak a ferihegyi repülőtéren – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f2e249-406b-423e-a2d3-dd2eae24007f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Feltárták a kutatók azokat a molekuláris mechanizmusokat, amelyek előidézik az elektromos cigaretta ér-, agy- és tüdőkárosító hatását.","shortLead":"Feltárták a kutatók azokat a molekuláris mechanizmusokat, amelyek előidézik az elektromos cigaretta ér-, agy- és...","id":"20191113_Nemet_kardiologusok_Az_ecigaretta_annyira_veszelyes_hogy_fontolora_kell_venni_betiltasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9f2e249-406b-423e-a2d3-dd2eae24007f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e75e1f-a125-43fe-b198-7a8a4495ed68","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_Nemet_kardiologusok_Az_ecigaretta_annyira_veszelyes_hogy_fontolora_kell_venni_betiltasat","timestamp":"2019. november. 13. 19:11","title":"Német kardiológusok: Az e-cigaretta annyira veszélyes, hogy fontolóra kell venni betiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a64268-c1af-49ff-9372-61c548f8ae69","c_author":"Kinnarps","category":"brandcontent","description":"A munkaerőhiány következtében egyre-másra jelennek meg a csábítóbbnál csábítóbb ajánlatok, ezzel párhuzamosan viszont egyre nagyobb HR-kihívásokkal néznek szembe a cégek. Nem mindegy ugyanis, hogy milyen munkakörnyezetet tudunk kínálni a jelentkezőknek. \r

","shortLead":"A munkaerőhiány következtében egyre-másra jelennek meg a csábítóbbnál csábítóbb ajánlatok, ezzel párhuzamosan viszont...","id":"20190927_kinnarps_munakteranalizis_irodabutor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59a64268-c1af-49ff-9372-61c548f8ae69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8847b1d1-96b9-4ded-8183-e6e29ed200d0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190927_kinnarps_munakteranalizis_irodabutor","timestamp":"2019. november. 14. 14:30","title":"\"Még mindig csak vágy a saját laptop és az erős wifi\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87310364-b100-4171-902f-92b329e85f22","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A kormány éppen csendben elcsente volna a maradék Balaton-partot, ám hiba csúszott a számításba: az önkormányzati választás a tónál is átrajzolta a politikai térképet.","shortLead":"A kormány éppen csendben elcsente volna a maradék Balaton-partot, ám hiba csúszott a számításba: az önkormányzati...","id":"20191113_A_NER_balatoni_nyomulasanak_is_keresztbe_tehet_a_valasztasi_eredmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87310364-b100-4171-902f-92b329e85f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbe8bea-ebab-42b7-8fdd-ac7eeff548ee","keywords":null,"link":"/360/20191113_A_NER_balatoni_nyomulasanak_is_keresztbe_tehet_a_valasztasi_eredmeny","timestamp":"2019. november. 13. 19:00","title":"A NER balatoni nyomulásának is keresztbe tehet a választási eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b85232-fa65-4c30-8f91-b42bdf58c177","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség hivatalosan is bejelentette, hogy a lapunk által nyilvánosságra hozott javaslatcsomagot benyújtották a parlament elé, így átalakul a kormányhivatalok működése. A kormányban azonban voltak, akik próbálták megfúrni az egyéni vállalkozások egyszerűsítését. Félniük kell-e az átszervezés miatti elbocsátásoktól a hivatalnokoknak, és hogyan dagadhatott 912 fős gigaszervezetté egy járási hivatal? Mutatjuk, mit nem árult el az Orbán-kormány a 2020. március 1-től tervezett reformról.","shortLead":"A Miniszterelnökség hivatalosan is bejelentette, hogy a lapunk által nyilvánosságra hozott javaslatcsomagot...","id":"20191114_Varga_Mihalyek_nem_engedtek_volna_laza_porazra_az_egyeni_vallalkozokat__ami_a_kormanybejelentesbol_kimaradt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22b85232-fa65-4c30-8f91-b42bdf58c177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54c1dc5-758d-40a0-9380-8b0793cecae3","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Varga_Mihalyek_nem_engedtek_volna_laza_porazra_az_egyeni_vallalkozokat__ami_a_kormanybejelentesbol_kimaradt","timestamp":"2019. november. 14. 14:10","title":"Varga Mihályék nem engedték volna laza pórázra az egyéni vállalkozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]